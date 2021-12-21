3 рецепта рождественской выпечки, среди них – апельсиновые мадленки

В каждой стране и даже городе есть своя особенная зимняя выпечка. Очень много ее в период рождественских праздников.
В Венеции можно попробовать увесистую и ароматную пинцу, а в Эстонии – сочный пирог пипаркоок. Его пекут не только на Рождество, но и во время всех зимних праздников.
Рецепты рождественской выпечки из разных стран / Фото: Коллаж: Сегодня
Мадленки – французское печенье, которое в конце 18-го века испекла девушка Мадлен для Станислава Лещинского. Тогда он уже не был королем и давал в Париже бал.
Интересно, что флорентийское печенье никакого отношения ни ко Флоренции, ни к Италии не имеет. Вероятнее всего, его придумали во Франции во времена Людовика XIV.
В рецепте от фудблогера vita_e_pane тесто замешивается на жирных сливках.
Тесто для мадленок от elena_sagun замешивается с большим количеством цедры апельсина.
Сочный пирог пипаркоок по рецепту kati.tallin украшается брусничным вареньем.
Мягкий пипаркоок
Ингредиенты для теста:
- 400 г муки;
- 300 г сахара;
- по 1 ст. л. корицы, соды;
- 500 мл кефира;
- 2 ч. л. гвоздики;
- 100 г растопленного сливочного масла;
- 150 г брусничного варенья;
- щепотка соли.
Для глазури:
- 200 г сливочного сыра;
- 50 г сливочного масла комнатной температуры;
- 100 г сахарной пудры.
- брусника.
Как приготовить:
- В отдельной миске смешать все сухие ингредиенты. Добавить кефир и перемешать. Добавить брусничное варенье и снова перемешать вручную. Добавить растопленное масло и снова перемешать до однородной массы.
- Застелить глубокую форму пергаментной бумагой, вылить тесто и запекать в разогретой духовке при 200 градусах примерно 35-40 минут. Дать остыть.
- Для глазури взбить сливочный сыр комнатной температуры вместе с просеянной сахарной пудрой и мягким маслом. Намазать корж. Украсить брусникой.
Сырное печенье на скорую руку – отличное как закуска к вину
Мадленки с апельсином
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- по 100 г сахара, сливочного масла;
- 1 ч. л. ванильного сахара;
- по 75 г белой пшеничной муки, миндальной муки;
- цедра половины крупного апельсина.
Как приготовить:
- Масло растопить, затем дать остыть до комнатной температуры.
- Отдельно взбить яйца и сахар до пышности.
- В отдельной емкости соединить пшеничную и миндальную муку, перемешать. Добавить сухие ингредиенты во взбитую яичную смесь, туда же добавить цедру и аккуратно перемешать до однородности.
- Влить масло и снова аккуратно перемешать до однородности.
- Разлить по формам примерно на ¾. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 12 минут.
- Дать постоять 10 минут, достать мадленки. Украсить сахарной пудрой.
Флорентийское печенье
Ингредиенты:
- 250 г сливок 35%;
- по 125 г сахара, меда;
- 30 г сливочного масла;
- 300 г миндальных хлопьев;
- 200 г лимонных и апельсиновых цукатов;
- цедра одного апельсина
- 80 г муки;
- 400 г темного шоколада.
Как приготовить:
- В сотейнике соединить сливки, сахар, мед, масло и довести до кипения. Добавить миндаль, муку, цукаты, цедру. Хорошо перемешать лопаткой.
- Массу выложить на противень, выстеленный бумагой, и распределить тонким слоем.
- Выпекать при 160 градусах до золотистого цвета. Остудить.
- Шоколад растопить на паровой бане. Смазать кисточкой дно пласта. Дать шоколаду застыть и порезать на порции.