3 рецепта рождественской выпечки, среди них – апельсиновые мадленки

В каждой стране и даже городе есть своя особенная зимняя выпечка. Очень много ее в период рождественских праздников.

В Венеции можно попробовать увесистую и ароматную пинцу, а в Эстонии – сочный пирог пипаркоок. Его пекут не только на Рождество, но и во время всех зимних праздников.

Рецепты рождественской выпечки из разных стран / Фото: Коллаж: Сегодня

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Мадленки – французское печенье, которое в конце 18-го века испекла девушка Мадлен для Станислава Лещинского. Тогда он уже не был королем и давал в Париже бал.

Интересно, что флорентийское печенье никакого отношения ни ко Флоренции, ни к Италии не имеет. Вероятнее всего, его придумали во Франции во времена Людовика XIV.

В рецепте от фудблогера vita_e_pane тесто замешивается на жирных сливках.

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Тесто для мадленок от elena_sagun замешивается с большим количеством цедры апельсина.

Сочный пирог пипаркоок по рецепту kati.tallin украшается брусничным вареньем.

Мягкий пипаркоок

Мягкий пипаркоок / Фото: instagram.com/kati.tallinn/

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Ингредиенты для теста:

400 г муки;

300 г сахара;

по 1 ст. л. корицы, соды;

500 мл кефира;

2 ч. л. гвоздики;

100 г растопленного сливочного масла;

150 г брусничного варенья;

щепотка соли.

Для глазури:

200 г сливочного сыра;

50 г сливочного масла комнатной температуры;

100 г сахарной пудры.

брусника.

Как приготовить:

В отдельной миске смешать все сухие ингредиенты. Добавить кефир и перемешать. Добавить брусничное варенье и снова перемешать вручную. Добавить растопленное масло и снова перемешать до однородной массы. Застелить глубокую форму пергаментной бумагой, вылить тесто и запекать в разогретой духовке при 200 градусах примерно 35-40 минут. Дать остыть. Для глазури взбить сливочный сыр комнатной температуры вместе с просеянной сахарной пудрой и мягким маслом. Намазать корж. Украсить брусникой.

Мадленки с апельсином

Мадленки с апельсином / Фото: instagram.com/elena_sagun

Ингредиенты:

2 яйца;

по 100 г сахара, сливочного масла;

1 ч. л. ванильного сахара;

по 75 г белой пшеничной муки, миндальной муки;

цедра половины крупного апельсина.

Как приготовить:

Масло растопить, затем дать остыть до комнатной температуры. Отдельно взбить яйца и сахар до пышности. В отдельной емкости соединить пшеничную и миндальную муку, перемешать. Добавить сухие ингредиенты во взбитую яичную смесь, туда же добавить цедру и аккуратно перемешать до однородности. Влить масло и снова аккуратно перемешать до однородности. Разлить по формам примерно на ¾. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 12 минут. Дать постоять 10 минут, достать мадленки. Украсить сахарной пудрой.

Флорентийское печенье

Флорентийское печенье / Фото: instagram.com/vita_e_pane

Ингредиенты:

250 г сливок 35%;

по 125 г сахара, меда;

30 г сливочного масла;

300 г миндальных хлопьев;

200 г лимонных и апельсиновых цукатов;

цедра одного апельсина

80 г муки;

400 г темного шоколада.

Как приготовить: