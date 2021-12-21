3 рецепти різдвяної випічки, серед них – апельсинові мадленки

У кожній країні і навіть у місті є своя особлива зимова випічка. Дуже багато її під час різдвяних свят.
У Венеції можна спробувати важку та ароматну пінцу, а в Естонії – соковитий пиріг піпаркоок. Його печуть не лише на Різдво, а й під час усіх зимових свят.
Рецепти різдвяної випічки з різних країн / Фото: Колаж: Сьогодні
Мадленки – французьке печиво, яке наприкінці 18 століття спекла дівчина Мадлен для Станіслава Лещинського. Тоді він уже не був королем і давав у Парижі бал.
Цікаво, що флорентійське печиво жодного відношення ні до Флоренції, ні до Італії не має. Найімовірніше, його вигадали у Франції за часів Людовіка XIV.
У рецепті від фудблогера vita_e_pane тісто замішується на жирних вершках.
Тісто для мадленок від elena_sagun замішується з великою кількістю цедри апельсина.
Соковитий пиріг піпаркоок за рецептом kati.tallin прикрашається брусничним варенням.
М'який піпаркоок
Інгредієнти для тіста:
- 400 г борошна;
- 300 г цукру;
- по 1 ст. л. кориці, соди;
- 500 мл кефіру;
- 2 ч. л. гвоздики;
- 100 г розтопленого вершкового масла;
- 150 г брусничного варення;
- дрібка солі.
Для глазурі:
- 200 г вершкового сиру;
- 50 г вершкового масла кімнатної температури;
- 100 г цукрової пудри.
- брусниці.
Як приготувати:
- В окремій мисці змішати всі сухі інгредієнти. Додати кефір і перемішати. Додати брусничне варення та знову перемішати вручну. Додати розтоплене масло й знову перемішати до однорідної маси.
- Застелити глибоку форму пергаментним папером, вилити тісто і запікати в розігрітій духовці за 200 градусів приблизно 35-40 хвилин. Дати охолонути.
- Для глазурі збити вершковий сир кімнатної температури разом з просіяною цукровою пудрою і м'яким маслом. Обмазати корж. Прикрасити брусницею.
Сирне печиво нашвидкуруч – вдале у якості закуски до вина
Мадленки з апельсином
Інгредієнти:
- 2 яйця;
- по 100 г цукру, вершкового масла;
- 1 ч. л. ванільного цукру;
- по 75 г білого пшеничного борошна, мигдального борошна;
- цедра половини великого апельсина.
Як приготувати:
- Масло розтопити, потім дати охолонути до кімнатної температури.
- Окремо збити яйця та цукор до пишності.
- В окремій ємності з'єднати пшеничне та мигдальне борошно, перемішати. Додати сухі інгредієнти у збиту яєчну суміш, туди додати цедру і акуратно перемішати до однорідності.
- Влити масло й знову акуратно перемішати до однорідності.
- Розлити формах приблизно на ¾. Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 12 хвилин.
- Дати постояти 10 хвилин, дістати мадленки. Прикрасити цукровою пудрою.
Флорентійське печиво
Інгредієнти:
- 250 г вершків 35%;
- по 125 г цукру, меду;
- 30 г вершкового масла;
- 300 г мигдальних пластівців;
- 200 г лимонних та апельсинових цукатів;
- цедра одного апельсина
- 80 г борошна;
- 400 г чорного шоколаду.
Як приготувати:
- У сотейнику з'єднати вершки, цукор, мед, масло та довести до кипіння. Додати мигдаль, борошно, цукати, цедру. Добре перемішати лопаткою.
- Масу викласти на деко, вистелене папером, і розподілити тонким шаром.
- Випікати за 160 градусів до золотавого кольору. Остудити.
- Шоколад розтопити на паровій баніі. Змастити пензликом дно пласта. Дати шоколаду застигнути і порізати на порції.