3 рецепти різдвяної випічки, серед них – апельсинові мадленки

У кожній країні і навіть у місті є своя особлива зимова випічка. Дуже багато її під час різдвяних свят.

У Венеції можна спробувати важку та ароматну пінцу, а в Естонії – соковитий пиріг піпаркоок. Його печуть не лише на Різдво, а й під час усіх зимових свят.

Рецепти різдвяної випічки з різних країн / Фото: Колаж: Сьогодні

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Мадленки – французьке печиво, яке наприкінці 18 століття спекла дівчина Мадлен для Станіслава Лещинського. Тоді він уже не був королем і давав у Парижі бал.

Цікаво, що флорентійське печиво жодного відношення ні до Флоренції, ні до Італії не має. Найімовірніше, його вигадали у Франції за часів Людовіка XIV.

У рецепті від фудблогера vita_e_pane тісто замішується на жирних вершках.

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Тісто для мадленок від elena_sagun замішується з великою кількістю цедри апельсина.

Соковитий пиріг піпаркоок за рецептом kati.tallin прикрашається брусничним варенням.

М'який піпаркоок

М'який піпаркоок / Фото: instagram.com/kati.tallinn/

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Інгредієнти для тіста:

400 г борошна;

300 г цукру;

по 1 ст. л. кориці, соди;

500 мл кефіру;

2 ч. л. гвоздики;

100 г розтопленого вершкового масла;

150 г брусничного варення;

дрібка солі.

Для глазурі:

200 г вершкового сиру;

50 г вершкового масла кімнатної температури;

100 г цукрової пудри.

брусниці.

Як приготувати:

В окремій мисці змішати всі сухі інгредієнти. Додати кефір і перемішати. Додати брусничне варення та знову перемішати вручну. Додати розтоплене масло й знову перемішати до однорідної маси. Застелити глибоку форму пергаментним папером, вилити тісто і запікати в розігрітій духовці за 200 градусів приблизно 35-40 хвилин. Дати охолонути. Для глазурі збити вершковий сир кімнатної температури разом з просіяною цукровою пудрою і м'яким маслом. Обмазати корж. Прикрасити брусницею.

Мадленки з апельсином

Мадленки з апельсином / Фото: instagram.com/elena_sagun

Інгредієнти:

2 яйця;

по 100 г цукру, вершкового масла;

1 ч. л. ванільного цукру;

по 75 г білого пшеничного борошна, мигдального борошна;

цедра половини великого апельсина.

Як приготувати:

Масло розтопити, потім дати охолонути до кімнатної температури. Окремо збити яйця та цукор до пишності. В окремій ємності з'єднати пшеничне та мигдальне борошно, перемішати. Додати сухі інгредієнти у збиту яєчну суміш, туди додати цедру і акуратно перемішати до однорідності. Влити масло й знову акуратно перемішати до однорідності. Розлити формах приблизно на ¾. Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 12 хвилин. Дати постояти 10 хвилин, дістати мадленки. Прикрасити цукровою пудрою.

Флорентійське печиво

Флорентійське печиво / Фото: instagram.com/vita_e_pane

Інгредієнти:

250 г вершків 35%;

по 125 г цукру, меду;

30 г вершкового масла;

300 г мигдальних пластівців;

200 г лимонних та апельсинових цукатів;

цедра одного апельсина

80 г борошна;

400 г чорного шоколаду.

Як приготувати: