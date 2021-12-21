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3 рецепти різдвяної випічки, серед них – апельсинові мадленки

Ірина Маслова
21 грудня, 13:02
Це соковитий естонський пиріг піпаркоок, який замішується на кефірі та випікається з брусничним варенням. І ще флорентійське печиво, що прикрашається мигдалем та темним шоколадом

У кожній країні і навіть у місті є своя особлива зимова випічка. Дуже багато її під час різдвяних свят.

У Венеції можна спробувати важку та ароматну пінцу, а в Естонії – соковитий пиріг піпаркоок. Його печуть не лише на Різдво, а й під час усіх зимових свят.

Рецепти різдвяної випічки з різних країн / Фото: Колаж: Сьогодні

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Мадленки – французьке печиво, яке наприкінці 18 століття спекла дівчина Мадлен для Станіслава Лещинського. Тоді він уже не був королем і давав у Парижі бал.

Цікаво, що флорентійське печиво жодного відношення ні до Флоренції, ні до Італії не має. Найімовірніше, його вигадали у Франції за часів Людовіка XIV.

У рецепті від фудблогера vita_e_pane тісто замішується на жирних вершках.

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Тісто для мадленок від elena_sagun замішується з великою кількістю цедри апельсина.

Соковитий пиріг піпаркоок за рецептом kati.tallin прикрашається брусничним варенням.

М'який піпаркоок

М'який піпаркоок / Фото: instagram.com/kati.tallinn/

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Інгредієнти для тіста:

  • 400 г борошна;
  • 300 г цукру;
  • по 1 ст. л. кориці, соди;
  • 500 мл кефіру;
  • 2 ч. л. гвоздики;
  • 100 г розтопленого вершкового масла;
  • 150 г брусничного варення;
  • дрібка солі.

Для глазурі:

  • 200 г вершкового сиру;
  • 50 г вершкового масла кімнатної температури;
  • 100 г цукрової пудри.
  • брусниці.

Як приготувати:

  1. В окремій мисці змішати всі сухі інгредієнти. Додати кефір і перемішати. Додати брусничне варення та знову перемішати вручну. Додати розтоплене масло й знову перемішати до однорідної маси.
  2. Застелити глибоку форму пергаментним папером, вилити тісто і запікати в розігрітій духовці за 200 градусів приблизно 35-40 хвилин. Дати охолонути.
  3. Для глазурі збити вершковий сир кімнатної температури разом з просіяною цукровою пудрою і м'яким маслом. Обмазати корж. Прикрасити брусницею.

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Мадленки з апельсином

Мадленки з апельсином / Фото: instagram.com/elena_sagun

Інгредієнти:

  • 2 яйця;
  • по 100 г цукру, вершкового масла;
  • 1 ч. л. ванільного цукру;
  • по 75 г білого пшеничного борошна, мигдального борошна;
  • цедра половини великого апельсина.

Як приготувати:

  1. Масло розтопити, потім дати охолонути до кімнатної температури.
  2. Окремо збити яйця та цукор до пишності.
  3. В окремій ємності з'єднати пшеничне та мигдальне борошно, перемішати. Додати сухі інгредієнти у збиту яєчну суміш, туди додати цедру і акуратно перемішати до однорідності.
  4. Влити масло й знову акуратно перемішати до однорідності.
  5. Розлити формах приблизно на ¾. Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 12 хвилин.
  6. Дати постояти 10 хвилин, дістати мадленки. Прикрасити цукровою пудрою.

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Флорентійське печиво

Флорентійське печиво / Фото: instagram.com/vita_e_pane

Інгредієнти:

  • 250 г вершків 35%;
  • по 125 г цукру, меду;
  • 30 г вершкового масла;
  • 300 г мигдальних пластівців;
  • 200 г лимонних та апельсинових цукатів;
  • цедра одного апельсина
  • 80 г борошна;
  • 400 г чорного шоколаду.

Як приготувати:

  1. У сотейнику з'єднати вершки, цукор, мед, масло та довести до кипіння. Додати мигдаль, борошно, цукати, цедру. Добре перемішати лопаткою.
  2. Масу викласти на деко, вистелене папером, і розподілити тонким шаром.
  3. Випікати за 160 градусів до золотавого кольору. Остудити.
  4. Шоколад розтопити на паровій баніі. Змастити пензликом дно пласта. Дати шоколаду застигнути і порізати на порції.