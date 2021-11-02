3 рецепта с крабовыми палочками на день рождения – бюджетно, но вкусно

С появлением крабовых палочек мы ели их просто так или готовили и готовим отличные салаты. Но крабовые палочки – это огромное разнообразие блюд.

К дню рождения их можно смело использовать и эффектно подавать.

Рецепты с крабовыми палочками на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

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Роллы с огурцом и крабовыми палочками от figurka_mechti – если вы и ваши близкие придерживаются правильного питания. Картофель, фаршированный крабовыми палочками, по рецепту svetlana732325 – это больше горячая закуска.

А творожные булочки с крабовыми палочками от cooks.dasha предложите как аперитив.

Творожные булочки с крабовыми палочками

Творожные булочки с крабовыми палочками / Фото: instagram.com/cooks.dasha/

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Ингредиенты для теста:⁣⁣⠀

Творог – 300 г ⠀

Яйцо – 2 шт. ( желток с одного яйца оставить для смазывания )⁣⁣⠀

Мука рисовая или другая – 100 г ⁣⁣⠀

Разрыхлитель – на кончике ножа ⁣⁣⠀

Соль⁣⁣⠀

Для начинки:⁣⁣⠀

Крабовые палочки, сыр, творожный сыр – по 100 г ⠀

Чеснок – 2 зуб. ⁣⁣⠀

Укроп – по вкусу ⁣⁣⠀

Как приготовить:

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Смешать творог, яйцо, разрыхлитель, муку и соль. Замесить тесто. ⁣⁣⠀ Сформировать булочки и выложить на застеленный противень, сверху смазать желтком.⁣⁣ Середину булок проколоть вилкой. Выпекать при 180 градусах 10 минут. Для начинки мелко нарезать крабовые палочки, сыр. Добавить пропущенный через пресс чеснок, добавить сливочный сыр.⁣⁣Смешать все ингредиенты.⁣⁣⠀ Достать наполовину готовые булочки, в серединку положить начинку. ⁣⁣⠀ Выпекать еще 10 минут до зарумянивания.

Картофель, фаршированный крабовыми палочками

Картофель, фаршированный крабовыми палочками / Фото: instagram.com/svetlana732325/

Ингредиенты:

Картофель – 4 шт.

Крабовые палочки – 1 пачка

Яйца – 2 шт.

Кукуруза – 200 г

Сливочное масло

Майонез – 2 ст. л.

Листья салата – для подачи

Соль, специи, зелень – по вкусу

Как приготовить:

Картофель помыть, обсушить, завернуть в фольгу и запекать 40 минут при температуре 180-200 градусов. Яйца отварить и измельчить. Крабовые палочки измельчить, соединить с яйцами и кукурузой и заправить майонезом. Картофель разрезать пополам, немного убрать ложкой середину и выложить сливочное масло по вкусу. Добавить специи. Выложить крабовый салат, украсить зеленью.

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Роллы с крабовыми палочками

Роллы с крабовыми палочками / Фото: instagram.com/figurka_mechti

Ингредиенты:

Огурец – 150 г

Крабовые палочки – 60 г

Вареное яйцо

Сметана, твердый сыр – по 25 г

Укроп, сухой чеснок, соль, перец – по вкусу

Сок лимона – несколько капель

Как приготовить: