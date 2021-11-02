3 рецепти з крабовими паличками на день народження – бюджетно, але смачно

З появою крабових паличок ми їли їх просто так або готували та готуємо чудові салати. Але крабові палички – це величезна різноманітність страв.

До дня народження їх можна сміливо використовувати та ефектно подавати.

Рецепти з крабовими паличками на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

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Роли з огірком та крабовими паличками від figurka_mechti – якщо ви та ваші близькі дотримуються правильного харчування. Картопля, фарширована крабовими паличками, за рецептом svetlana732325 – це гаряча закуска.

А сирні булочки з крабовими паличками від cooks.dasha запропонуйте як аперитив.

Сирні булочки з крабовими паличками

Сирні булочки з крабовими паличками / Фото: instagram.com/cooks.dasha/

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Інгредієнти для тіста:⁣⁣⠀

Сир – 300 г ⠀

Яйце – 2 шт. (жовток з одного яйця залишити для змащування) ⁣⁣⠀

Борошно рисове або інше – 100 г ⁣⁣⠀

Розпушувач – на кінчику ножа ⁣⁣⠀

Сіль⁣⁣⠀

Для начинки:⁣⁣⠀

Крабові палички, твердий сир, вершковий сир – по 100 г ⠀

Часник – 2 зуб. ⁣⁣⠀

Кріп – за смаком ⁣⁣⠀

Як приготувати:

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Змішати сир, яйце, борошно, розпушувач та спеції. Замісити тісто. ⁣⁣⠀ Сформувати булочки і викласти на застелене деко, зверху змастити жовтком. Середину булок проколоти виделкою. Випікати за 180 градусів 10 хвилин. Для начинки дрібно порізати крабові палички, твердий сир. Додати пропущений через прес часник і вершковий сир. Змішати всі інгредієнти. Дістати наполовину готові булочки, всередину покласти начинку. ⁣⁣⠀ Випікати ще 10 хвилин до зарум'янювання.

Картопля, фарширована крабовими паличками

Картопля, фарширована крабовими паличками / Фото: instagram.com/svetlana732325/

Інгредієнти:

Картопля – 4 шт.

Крабові палички – 1 пачка

Яйця – 2 шт.

Кукурудза – 200 г

Вершкове масло

Майонез – 2 ст. л.

Листя салату – для подачі

Сіль, спеції, зелень – за смаком

Як приготувати:

Картоплю помити, обсушити, загорнути у фольгу і запікати 40 хвилин за температури 180-200 градусів. Яйця відварити та подрібнити. Крабові палички подрібнити, з'єднати з яйцями та кукурудзою та заправити майонезом. Картоплю розрізати навпіл, трохи прибрати ложкою середину і викласти масло за смаком. Додати спеції. Викласти крабовий салат, прикрасити зеленню.

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Роли з крабовими паличками

Роли з крабовими паличками / Фото: instagram.com/figurka_mechti

Інгредієнти:

Огірок – 150 г

Крабові палички – 60 г

Варене яйце

Сметана, твердий сир – по 25 г

Кріп, сухий часник, сіль, перець – за смаком

Сік лимона – кілька крапель

Як приготувати: