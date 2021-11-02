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3 рецепти з крабовими паличками на день народження – бюджетно, але смачно

Ірина Маслова
2 листопада, 12:14
Приготуйте салат з яйцем, твердим сиром і помістіть його в "човники" з картоплі, роли формуються зі слайсів з огірка, а сирні булки з крабовими паличками подавайте як аперитив

З появою крабових паличок ми їли їх просто так або готували та готуємо чудові салати. Але крабові палички – це величезна різноманітність страв.

До дня народження їх можна сміливо використовувати та ефектно подавати.

Рецепти з крабовими паличками на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

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Роли з огірком та крабовими паличками від figurka_mechti – якщо ви та ваші близькі дотримуються правильного харчування. Картопля, фарширована крабовими паличками, за рецептом svetlana732325 – це гаряча закуска.

А сирні булочки з крабовими паличками від cooks.dasha запропонуйте як аперитив.

Сирні булочки з крабовими паличками

Сирні булочки з крабовими паличками / Фото: instagram.com/cooks.dasha/

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Інгредієнти для тіста:⁣⁣⠀

  • Сир – 300 г ⠀
  • Яйце – 2 шт. (жовток з одного яйця залишити для змащування) ⁣⁣⠀
  • Борошно рисове або інше – 100 г ⁣⁣⠀
  • Розпушувач – на кінчику ножа ⁣⁣⠀
  • Сіль⁣⁣⠀

Для начинки:⁣⁣⠀

  • Крабові палички, твердий сир, вершковий сир – по 100 г ⠀
  • Часник – 2 зуб. ⁣⁣⠀
  • Кріп – за смаком ⁣⁣⠀

Як приготувати:

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  1. Змішати сир, яйце, борошно, розпушувач та спеції. Замісити тісто. ⁣⁣⠀
  2. Сформувати булочки і викласти на застелене деко, зверху змастити жовтком. Середину булок проколоти виделкою.
  3. Випікати за 180 градусів 10 хвилин.
  4. Для начинки дрібно порізати крабові палички, твердий сир. Додати пропущений через прес часник і вершковий сир. Змішати всі інгредієнти.
  5. Дістати наполовину готові булочки, всередину покласти начинку. ⁣⁣⠀
  6. Випікати ще 10 хвилин до зарум'янювання.

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Картопля, фарширована крабовими паличками

Картопля, фарширована крабовими паличками / Фото: instagram.com/svetlana732325/

Інгредієнти:

  • Картопля – 4 шт.
  • Крабові палички – 1 пачка
  • Яйця – 2 шт.
  • Кукурудза – 200 г
  • Вершкове масло
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Листя салату – для подачі
  • Сіль, спеції, зелень – за смаком

Як приготувати:

  1. Картоплю помити, обсушити, загорнути у фольгу і запікати 40 хвилин за температури 180-200 градусів.
  2. Яйця відварити та подрібнити. Крабові палички подрібнити, з'єднати з яйцями та кукурудзою та заправити майонезом.
  3. Картоплю розрізати навпіл, трохи прибрати ложкою середину і викласти масло за смаком. Додати спеції.
  4. Викласти крабовий салат, прикрасити зеленню.

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Роли з крабовими паличками

Роли з крабовими паличками / Фото: instagram.com/figurka_mechti

Інгредієнти:

  • Огірок – 150 г
  • Крабові палички – 60 г
  • Варене яйце
  • Сметана, твердий сир – по 25 г
  • Кріп, сухий часник, сіль, перець – за смаком
  • Сік лимона – кілька крапель

Як приготувати:

  1. Огірки нарізати слайсами.
  2. Для начинки палички, яйце, зелень дрібно порубати, сир натерти і перемішати
  3. Для заправки змішати сметану, гірчицю, сік лимона та сіль.
  4. Викласти начинку на огірки та загорнути. Якщо роли не тримаються – скріпіть зубочистками.