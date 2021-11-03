3 рецепта для шампиньонов ко дню рождения – так вы их еще не готовили

Не зря говорят: поел грибов – и стал сытым. Шампиньоны – это тот продукт, который отвечает двум важным требованиям: они сравнительно недорогие и особенно вкусные, если к их приготовлению подойти ответственно.

Ниже найдете три варианта для этих грибов, если нужно достойно и недорого накормить гостей.

Рецепты для шампиньонов на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

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Шампиньоны от maripp66 готовятся с чесноком в белом вине и будут отличной горячей закуской. Грибы с итальянским акцентом от marinadom_kitchen фаршируются ветчиной и моцареллой. Хрустящие шампиньоны от gotovimckrolikom подаются с соусом из творога и укропа.

Шампиньоны, фаршированные по-итальянски

Шампиньоны, фаршированные по-итальянски / Фото: instagram.com/marinadom_kitchen/

Ингредиенты:

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Шампиньоны – 8 крупных

Лук-шалот – 2 шт.

Вяленые помидоры – 12 шт.

Копченая ветчина – 4 ломтика

Желток – 1 шт.

Моцарелла – 150 г

Пармезан – 2 ст. л.

Маслины без косточек – 16 шт.

Панировочные сухари – 2 ст. л.

Растительное масло

Соль, молотый перец, петрушка

Как приготовить:

Очистить шампиньоны, ножки нарезать. Смешать нарезанную ветчину, маслины и помидоры. Обжарить нарезанный лук и ножки шампиньонов, посолить, поперчить. Посыпать нарезанной петрушкой. Добавить к смеси из ветчины, помидоров и маслин. Смешать с желтком, натертой моцареллой и панировочными сухарями. Начинить шляпки шампиньонов, посыпать пармезаном. Запекать 15-20 минут при 200 градусах.

Чесночные шампиньоны

Чесночные шампиньоны / Фото: instagram.com/maripp66/

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Ингредиенты:

Сливочное масло – 4 ст. л.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Лук, нарезанный – половина

Шампиньоны – 500 г

Сухое белое вино – 2 ст. л.

Листья тимьяна, измельченные – 1 ч. л.

Свежая петрушка

Чеснок, измельченный – 4 зубчика

Соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

Разогреть сливочное и оливковое масло сковороде. Обжарить лук до мягкости (около 3 минут). Добавить грибы и обжарить около 5 минут. Влить вино и тушить 2 минуты. Добавить тимьян, петрушку и чеснок. Обжарить еще 2 минуты. Довести до вкуса солью и перцем, подавать горячими.

Шампиньоны в хрустящей корочке с творожным соусом

Шампиньоны в хрустящей корочке с творожным соусом / Фото: instagram.com/gotovimckrolikom/

Шампиньоны – 400 г

Крошки белого хлеба – 2 стакана

Белок – 2 шт.

Твердый сыр – 1,5 ст. л.

Паприка – 1 ч. л.

Соль

Ингредиенты:

Для соуса:

Мягкий творог – 100 г

Натуральный йогурт – 250 г

Чеснок – 1 зубчик

Соль, черный перец, укроп

Как приготовить:⠀