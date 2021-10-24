3 запеканки с овощами и мясом – если хочется действительно комфортной еды

В прохладное время года хочется действительно комфортной еды. Она должна согревать, насыщать и не быть слишком вредной.
Лучший вариант – это запеканки, но не только самые разные овощные. Когда в их составе будет мясо курицы или индейки, это нисколько не повредит фигуре, а организм после них останется сытым и довольным.
Рецепты запеканок к ужину / Фото: www.eatthis.com
Эти три запеканки собраны экспертами по вкусному и здоровому питанию из Еatthis.com. Они обязательно понравятся всей семье. Готовить их можно как на обед, так и на ужин.
Запеканка с индейкой и тыквой
Запеканка с индейкой и тыквой / Фото: www.eatthis.com
Ингредиенты:
- половина луковицы, нарезанной кубиками;
- 2 ч. л. измельченный чеснок;
- 450 г фарш из индейки;
- 450 г мускатная тыква, нарезанная кубиками;
- 250 г шпината;
- 250 г кабачков, нарезанных кубиками;
- 2 ст. л. муки;
- 250 мл молока;
- 100 г тертый пармезан;
- растительное масло;
- соль, перец, специи для курицы – по вкусу.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 200 градусов, намажьте форму растительным маслом.
- Соедините тыкву, шпинат и кабачки. На среднем огне обжарьте лук и чеснок. Затем добавьте фарш, специи, соль и перец. Готовьте 10 минут.
- Посыпьте мясо мукой и перемешайте. Вмешайте молоко и доведите смесь до кипения, часто помешивая. Соус загустеет через пару минут кипения.
- Выключите огонь и добавьте половину пармезана. Вылейте мясную смесь в миску с кабачками, тыквой и шпинатом. Хорошо перемешайте.
- Выложите смесь в форму, накройте фольгой и запекайте 30 минут.
- Снимите фольгу и запекайте еще 20 минут.
- Посыпьте запеканку пармезаном и запекайте еще 3-5 минут.
Читайте также:
3 овощные запеканки, чтобы начать день с полезного
Мясная запеканка с сыром
Мясная запеканка с сыром / Фото: www.eatthis.com
Ингредиенты:
- 600 г (можно больше) говяжьего фарша;
- 1 шт. лук, нарезанный;
- 1 ч. л. сухой чеснок;
- 100 мл томатной пасты;
- 50 мл соуса маринара;
- 75 мл жирных сливок;
- 100 г тертого сыра;
- свежий чеснок – по вкусу;
- соль, перец, специи, растительное масло.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- В сковороде нагрейте масло и добавьте говяжий фарш. Готовьте 5-7 минут, если будет много жидкость, убрать с помощью ложки.
- Добавьте к говядине лук, сухой чеснок, соль, перец и томатную пасту. Перемешайте и варите 1 минуту. Добавьте соус маринара и жирные сливки, снимите с огня.
- Добавьте тертый сыр (часть оставьте) и переложите говяжью смесь в большую форму для запекания.
- Сверху выложите остальной сыр и запекайте около 10 минут, пока сыр не расплавится. Сверху посыпьте чесноком и сразу подавайте.
Читайте также:
Пармиджана из баклажанов – запеканка, которая украсит стол и удивит вкусовой насыщенностью
Запеканка из зеленой фасоли
Запеканка из зеленой фасоли / Фото: www.eatthis.com
Ингредиенты:
- 450 г зеленой фасоли;
- 1 ст. л. сливочного масла;
- 1 красный лук, нарезанный тонкими ломтиками;
- 2 зубчика чеснока, нарезанные;
- 200 г грибов, нарезанные ломтиками;
- 2 ст. л. муки;
- 1 стакан куриного бульона;
- 1 стакан молока;
- 100 г панировочных сухарей;
- перец, соль – по вкусу
Как приготовить:
- Доведите до кипения большую кастрюлю с водой. Приправить солью и отварите стручковую фасоль около 3 минут, пока она не станет нежной. Слейте воду и опустите фасоль в холодную воду.
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Нагрейте сливочное масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте лук и чеснок и готовьте около 5 минут, пока лук не станет очень мягким и полупрозрачным.
- Добавьте грибы и готовьте около 5 минут, пока они не подрумянятся.
- Вмешайте муку и варите 1 минуту, затем добавьте бульон и молоко, постоянно перемешивая.
- Добавьте стручковую фасоль и тушите около 3 минут, пока соус не загустеет. Приправить по вкусу солью и черным перцем.
- Высыпьте фасоль в форму для запекания и сверху выложите панировочные сухари.
- Запекайте 8-10 минут, пока панировочные сухари не станут золотистыми.
Читайте также:
- Запеканка с макаронами – 10 рецептов, которые полюбят самые требовательные дегустаторы
- Паста с салями и креветками – рецепт сытного ужина для четверых
- Хассельбак и "шайбы" из пюре с овощами и беконом – идеи для ужина с картофелем
- Куриные бедра с огуречно-йогуртовым соусом – красивая находка для ужина