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3 запеканки с овощами и мясом – если хочется действительно комфортной еды

Ирина Маслова
24 октября, 17:00
Две из них с фаршем из индейки и говядины. Индейка вполне заменяема курицей. Одна запеканка без мяса, она с зеленой фасолью и грибами на ваш вкус. Все это можно готовить на молоке или сливках

В прохладное время года хочется действительно комфортной еды. Она должна согревать, насыщать и не быть слишком вредной.

Лучший вариант – это запеканки, но не только самые разные овощные. Когда в их составе будет мясо курицы или индейки, это нисколько не повредит фигуре, а организм после них останется сытым и довольным.

Рецепты запеканок к ужину / Фото: www.eatthis.com

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Эти три запеканки собраны экспертами по вкусному и здоровому питанию из Еatthis.com. Они обязательно понравятся всей семье. Готовить их можно как на обед, так и на ужин.

Запеканка с индейкой и тыквой

Запеканка с индейкой и тыквой / Фото: www.eatthis.com

Ингредиенты:

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  • половина луковицы, нарезанной кубиками;
  • 2 ч. л. измельченный чеснок;
  • 450 г фарш из индейки;
  • 450 г мускатная тыква, нарезанная кубиками;
  • 250 г шпината;
  • 250 г кабачков, нарезанных кубиками;
  • 2 ст. л. муки;
  • 250 мл молока;
  • 100 г тертый пармезан;
  • растительное масло;
  • соль, перец, специи для курицы – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов, намажьте форму растительным маслом.
  2. Соедините тыкву, шпинат и кабачки. На среднем огне обжарьте лук и чеснок. Затем добавьте фарш, специи, соль и перец. Готовьте 10 минут.
  3. Посыпьте мясо мукой и перемешайте. Вмешайте молоко и доведите смесь до кипения, часто помешивая. Соус загустеет через пару минут кипения.
  4. Выключите огонь и добавьте половину пармезана. Вылейте мясную смесь в миску с кабачками, тыквой и шпинатом. Хорошо перемешайте.
  5. Выложите смесь в форму, накройте фольгой и запекайте 30 минут.
  6. Снимите фольгу и запекайте еще 20 минут.
  7. Посыпьте запеканку пармезаном и запекайте еще 3-5 минут.

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Мясная запеканка с сыром

Мясная запеканка с сыром / Фото: www.eatthis.com

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Ингредиенты:

  • 600 г (можно больше) говяжьего фарша;
  • 1 шт. лук, нарезанный;
  • 1 ч. л. сухой чеснок;
  • 100 мл томатной пасты;
  • 50 мл соуса маринара;
  • 75 мл жирных сливок;
  • 100 г тертого сыра;
  • свежий чеснок – по вкусу;
  • соль, перец, специи, растительное масло.

Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. В сковороде нагрейте масло и добавьте говяжий фарш. Готовьте 5-7 минут, если будет много жидкость, убрать с помощью ложки.
  3. Добавьте к говядине лук, сухой чеснок, соль, перец и томатную пасту. Перемешайте и варите 1 минуту. Добавьте соус маринара и жирные сливки, снимите с огня.
  4. Добавьте тертый сыр (часть оставьте) и переложите говяжью смесь в большую форму для запекания.
  5. Сверху выложите остальной сыр и запекайте около 10 минут, пока сыр не расплавится. Сверху посыпьте чесноком и сразу подавайте.

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Запеканка из зеленой фасоли

Запеканка из зеленой фасоли / Фото: www.eatthis.com

Ингредиенты:

  • 450 г зеленой фасоли;
  • 1 ст. л. сливочного масла;
  • 1 красный лук, нарезанный тонкими ломтиками;
  • 2 зубчика чеснока, нарезанные;
  • 200 г грибов, нарезанные ломтиками;
  • 2 ст. л. муки;
  • 1 стакан куриного бульона;
  • 1 стакан молока;
  • 100 г панировочных сухарей;
  • перец, соль – по вкусу

Как приготовить:

  1. Доведите до кипения большую кастрюлю с водой. Приправить солью и отварите стручковую фасоль около 3 минут, пока она не станет нежной. Слейте воду и опустите фасоль в холодную воду.
  2. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  3. Нагрейте сливочное масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте лук и чеснок и готовьте около 5 минут, пока лук не станет очень мягким и полупрозрачным.
  4. Добавьте грибы и готовьте около 5 минут, пока они не подрумянятся.
  5. Вмешайте муку и варите 1 минуту, затем добавьте бульон и молоко, постоянно перемешивая.
  6. Добавьте стручковую фасоль и тушите около 3 минут, пока соус не загустеет. Приправить по вкусу солью и черным перцем.
  7. Высыпьте фасоль в форму для запекания и сверху выложите панировочные сухари.
  8. Запекайте 8-10 минут, пока панировочные сухари не станут золотистыми.

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