3 запеканки с овощами и мясом – если хочется действительно комфортной еды

В прохладное время года хочется действительно комфортной еды. Она должна согревать, насыщать и не быть слишком вредной.

Лучший вариант – это запеканки, но не только самые разные овощные. Когда в их составе будет мясо курицы или индейки, это нисколько не повредит фигуре, а организм после них останется сытым и довольным.

Рецепты запеканок к ужину / Фото: www.eatthis.com

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Эти три запеканки собраны экспертами по вкусному и здоровому питанию из Еatthis.com. Они обязательно понравятся всей семье. Готовить их можно как на обед, так и на ужин.

Запеканка с индейкой и тыквой

Запеканка с индейкой и тыквой / Фото: www.eatthis.com

Ингредиенты:

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половина луковицы, нарезанной кубиками;

2 ч. л. измельченный чеснок;

450 г фарш из индейки;

450 г мускатная тыква, нарезанная кубиками;

250 г шпината;

250 г кабачков, нарезанных кубиками;

2 ст. л. муки;

250 мл молока;

100 г тертый пармезан;

растительное масло;

соль, перец, специи для курицы – по вкусу.

Как приготовить:

Разогрейте духовку до 200 градусов, намажьте форму растительным маслом. Соедините тыкву, шпинат и кабачки. На среднем огне обжарьте лук и чеснок. Затем добавьте фарш, специи, соль и перец. Готовьте 10 минут. Посыпьте мясо мукой и перемешайте. Вмешайте молоко и доведите смесь до кипения, часто помешивая. Соус загустеет через пару минут кипения. Выключите огонь и добавьте половину пармезана. Вылейте мясную смесь в миску с кабачками, тыквой и шпинатом. Хорошо перемешайте. Выложите смесь в форму, накройте фольгой и запекайте 30 минут. Снимите фольгу и запекайте еще 20 минут. Посыпьте запеканку пармезаном и запекайте еще 3-5 минут.

Мясная запеканка с сыром

Мясная запеканка с сыром / Фото: www.eatthis.com

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Ингредиенты:

600 г (можно больше) говяжьего фарша;

1 шт. лук, нарезанный;

1 ч. л. сухой чеснок;

100 мл томатной пасты;

50 мл соуса маринара;

75 мл жирных сливок;

100 г тертого сыра;

свежий чеснок – по вкусу;

соль, перец, специи, растительное масло.

Как приготовить:

Разогрейте духовку до 180 градусов. В сковороде нагрейте масло и добавьте говяжий фарш. Готовьте 5-7 минут, если будет много жидкость, убрать с помощью ложки. Добавьте к говядине лук, сухой чеснок, соль, перец и томатную пасту. Перемешайте и варите 1 минуту. Добавьте соус маринара и жирные сливки, снимите с огня. Добавьте тертый сыр (часть оставьте) и переложите говяжью смесь в большую форму для запекания. Сверху выложите остальной сыр и запекайте около 10 минут, пока сыр не расплавится. Сверху посыпьте чесноком и сразу подавайте.

Запеканка из зеленой фасоли

Запеканка из зеленой фасоли / Фото: www.eatthis.com

Ингредиенты:

450 г зеленой фасоли;

1 ст. л. сливочного масла;

1 красный лук, нарезанный тонкими ломтиками;

2 зубчика чеснока, нарезанные;

200 г грибов, нарезанные ломтиками;

2 ст. л. муки;

1 стакан куриного бульона;

1 стакан молока;

100 г панировочных сухарей;

перец, соль – по вкусу

Как приготовить: