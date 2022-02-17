3 условия и быстрый рецепт для нежной домашней моцареллы

Как выясняется, домашний сыр – это не так сложно, как может казаться. Например, для плавленого сыра нужен творог, масло и всего 10 минут времени.
Как уверяет автор рецепта домашней моцареллы – yammy_recepts – она приготовится тоже очень быстро, но потом она должна сутки побыть в холодильнике.
Как приготовить домашнюю моцареллу / Фото: freepik.com
Условия для вкусной домашней моцареллы:
- Молоко. Оно должно быть проверенным, цельным. Лучше брать фермерское.
- Кастрюля. Она должна быть эмалированной. Категорически нельзя использовать алюминиевую.
- Уксус. Без него моцарелла не получится. Но очень важно добавлять его маленькими порциями, а не весь сразу.
Домашняя моцарелла
Домашняя моцарелла / Фото: instagram.com/yammy_recepts/
Ингредиенты на две порции:
- 1 л молока;
- 125 г натурального йогурта;
- 1,5 ч. л. соли (можно больше);
- 1 ст. л. уксусной эссенции (25%).
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Как приготовить:
- Молоко с солью нагреть, но не доводить до кипения. Добавить йогурт, перемешать, добавить уксус, хорошо перемешать и убрать с плиты.
- Дуршлаг застелить чистой марлей, свернутой примерно в 4 слоя, вылить молоко (сыворотку не выливать), хорошо отжать сыр от сыворотки.
- Сформировать шарик и выложить в сыворотку, накрыть полотенцем и дать остыть.
- Сыр в сыворотке отправить на 24 часа в холодильник, потом сыворотку слить. Хранить в закрытой пластиковой посуде.