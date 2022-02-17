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3 условия и быстрый рецепт для нежной домашней моцареллы

Ирина Маслова
17 февраля, 11:35
Нужно качественное молоко, натуральный йогурт, уксус и немного соли. Алюминиевая кастрюля для этого дела не подходит

Как выясняется, домашний сыр – это не так сложно, как может казаться. Например, для плавленого сыра нужен творог, масло и всего 10 минут времени.

Как уверяет автор рецепта домашней моцареллы – yammy_recepts – она приготовится тоже очень быстро, но потом она должна сутки побыть в холодильнике.

Как приготовить домашнюю моцареллу / Фото: freepik.com

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Условия для вкусной домашней моцареллы:

  • Молоко. Оно должно быть проверенным, цельным. Лучше брать фермерское.
  • Кастрюля. Она должна быть эмалированной. Категорически нельзя использовать алюминиевую.
  • Уксус. Без него моцарелла не получится. Но очень важно добавлять его маленькими порциями, а не весь сразу.

Домашняя моцарелла

Домашняя моцарелла / Фото: instagram.com/yammy_recepts/

Ингредиенты на две порции:

  • 1 л молока;
  • 125 г натурального йогурта;
  • 1,5 ч. л. соли (можно больше);
  • 1 ст. л. уксусной эссенции (25%).

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Как приготовить:

  1. Молоко с солью нагреть, но не доводить до кипения. Добавить йогурт, перемешать, добавить уксус, хорошо перемешать и убрать с плиты.
  2. Дуршлаг застелить чистой марлей, свернутой примерно в 4 слоя, вылить молоко (сыворотку не выливать), хорошо отжать сыр от сыворотки.
  3. Сформировать шарик и выложить в сыворотку, накрыть полотенцем и дать остыть.
  4. Сыр в сыворотке отправить на 24 часа в холодильник, потом сыворотку слить. Хранить в закрытой пластиковой посуде.