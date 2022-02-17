3 условия и быстрый рецепт для нежной домашней моцареллы

Как выясняется, домашний сыр – это не так сложно, как может казаться. Например, для плавленого сыра нужен творог, масло и всего 10 минут времени.

Как уверяет автор рецепта домашней моцареллы – yammy_recepts – она приготовится тоже очень быстро, но потом она должна сутки побыть в холодильнике.

Как приготовить домашнюю моцареллу / Фото: freepik.com

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Условия для вкусной домашней моцареллы:

Молоко. Оно должно быть проверенным, цельным . Лучше брать фермерское.

. Лучше брать фермерское. Кастрюля. Она должна быть эмалированной . Категорически нельзя использовать алюминиевую.

. Категорически нельзя использовать алюминиевую. Уксус. Без него моцарелла не получится. Но очень важно добавлять его маленькими порциями, а не весь сразу.

Домашняя моцарелла

Домашняя моцарелла / Фото: instagram.com/yammy_recepts/

Ингредиенты на две порции:

1 л молока;

125 г натурального йогурта;

1,5 ч. л. соли (можно больше);

1 ст. л. уксусной эссенции (25%).

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Как приготовить: