Домашний плавленый сыр – нужен творог, масло и 10 минут времени

Творог 9%, сливочное масло 82% и еще яйцо. К плавленому сыру можно добавить свежую или сушеную зелень, вяленые томаты и даже бекон

Домашний плавленый сыр / Фото: instagram.com/woman_who_walks/

Интересно, что и вкусный домашний творог из молока и кефира, и прежде всего этот, плавленый, готовится быстрее, чем вы сбегаете в ближайший магазин.

Для большей убедительности, что стоит попробовать приготовить плавленый сыр дома, прочтите состав того, который вы покупаете.

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Все дополнительные ингредиенты – зелень, специи, вяленые томаты, копченое мясо – нужно добавлять в конце.

Рецепт со страницы galya_kost.

Домашний плавленый сыр

Домашний плавленый сыр / Фото: instagram.com/galya_kost/

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Ингредиенты:

творог 9% – 600 г;

яйцо – 1 шт.

масло сливочное комнатной температуры 82% – 60 г;

соль -1 ч. л.;

сода – 0,5 ч. л.

Плавленый сыр без добавок можно вкусно использовать в любимом из детства печенье "Дружба". Рецепт найдете здесь.

Как приготовить:

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