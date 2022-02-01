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Домашний плавленый сыр – нужен творог, масло и 10 минут времени

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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1 февраля, 10:22
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Творог 9%, сливочное масло 82% и еще яйцо. К плавленому сыру можно добавить свежую или сушеную зелень, вяленые томаты и даже бекон
Домашний плавленый сыр
Домашний плавленый сыр / Фото: instagram.com/woman_who_walks/

Интересно, что и вкусный домашний творог из молока и кефира, и прежде всего этот, плавленый, готовится быстрее, чем вы сбегаете в ближайший магазин.

Для большей убедительности, что стоит попробовать приготовить плавленый сыр дома, прочтите состав того, который вы покупаете.

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Все дополнительные ингредиенты – зелень, специи, вяленые томаты, копченое мясо – нужно добавлять в конце.

Рецепт со страницы galya_kost.

Домашний плавленый сыр

Домашний плавленый сыр
Домашний плавленый сыр / Фото: instagram.com/galya_kost/

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Ингредиенты:

  • творог 9% – 600 г;
  • яйцо – 1 шт.
  • масло сливочное комнатной температуры 82% – 60 г;
  • соль -1 ч. л.;
  • сода – 0,5 ч. л.

Плавленый сыр без добавок можно вкусно использовать в любимом из детства печенье "Дружба". Рецепт найдете здесь.

Как приготовить:

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  1. Творог измельчить в блендере. Переложить в кастрюлю с толстыми стенками. Добавить яйцо, соль, соду. Хорошо перемешать и поставить на маленький огонь.
  2. Готовить на медленном огне, пока творог полностью не расплавится. Добавить масло и довести до кипения. Должна получится жидкая однородная масса.
  3. По желанию добавить зелень или вяленые томаты. Выложить в контейнер, дать остыть при комнатной температуре.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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