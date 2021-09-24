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5 лучших салатов ко дню рождения, чтобы удивить гостей

Ирина Маслова
24 сентября, 11:38
В этот период стоит активно использовать в салатах груши, баклажаны, орехи. Можно попробовать очень неожиданное, но достойное сочетание манго и креветок. Ну и заправлять эти салаты лучше не майонезом, а интересными соусами

Вы наверняка знаете предпочтения своих родных и друзей и, конечно, угостите их любимым салатом. Но вместе с ним можно попробовать яркие салаты с креветками и манго, с индейкой и фасолью или отличные салаты сентября с сезонными для этого месяца продуктами. Авторы рецептов предлагают не брать много майонеза, а заправлять их более полезными соусами.

Салат с индейкой и консервированной фасолью

Салат с индейкой и консервированной фасолью / Фото: instagram.com/monika_pp_/

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Рецепты салатов на день рождения / Фото: Depositphotos

Ингредиенты (рассчитывайте по своему вкусу):

  • обжаренное мясо индейки;
  • огурец, помидоры;
  • болгарский перец, красный лук;
  • консервированная фасоль;
  • листья салата.

Для заправки:

  • греческий йогурт;
  • сок лимона;
  • соль, перец.

Как приготовить:

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  1. Отварить или обжарить мясо индейки со специями.
  2. Нарезать овощи, соединить с мясом. Добавить фасоль. Довести до вкуса солью и перцем.
  3. Для заправки смешать йогурт, соль и лимонный сок.
  4. Заправит салат, украсить зеленью.

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Салат с манго и креветками

Салат с манго и креветками / Фото: instagram.com/_olga_vvv/

Ингредиенты:

  • 300 г креветок;
  • по 1 шт. авокадо, огурец, небольшое манго, лайм;
  • микс салата;
  • черный кунжут, сушеный орегано, сушеный чеснок, бальзамический уксус – по вкусу.

Для заправки:

  • 1 ст. л. оливкового масла;
  • 1 ч. л. меда ( густого );
  • 1 ч. л. зернистой горчицы,
  • цедра 1 лайма;
  • сок 1/2 лайма.

Как приготовить:

  1. Креветки отварить и очистить.
  2. Для заправки смешать все ингредиенты.
  3. На тарелку выложить листья салата, сверху – дольки манго, авокадо, огурца. Посолить, поперчить.
  4. Выложить креветки, добавить орегано, сушеный чеснок. Соль и перец – по вкусу.
  5. Заправить и украсить черным кунжутом, бальзамическим уксусом.

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Салат с грецкими орехами и ветчиной

Салат с грецкими орехами и ветчиной / Фото: instagram.com/simple_cooking_ua/

Ингредиенты:

  • 200 г ветчина;
  • 80 г грецкие орехи;
  • по 60 г твердый сыр, огурцы, болгарский перец;
  • зеленый лук, майонез, соль и перец – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Ветчину нарезать небольшими кубиками или полосками.
  2. Болгарский перец и огурец нарезать небольшими кубиками.
  3. Сыр нарезать полосками, зеленый лук нарезать мелко.
  4. Грецкие орехи просушить на сковороде и измельчить.
  5. Сложить ингредиенты в салатник, добавить майонез, соль и молотый перец по вкусу.
  6. Украсить орехами.

Салат с болгарским перцем и красной фасолью

Салат с болгарским перцем и красной фасолью / Фото: instagram.com/ifood.time/

Ингредиенты:

  • 1 б. красная фасоль;
  • 2 шт. болгарский красный перец;
  • 4 зуб. чеснок;
  • пучок кинзы;
  • майонез, соль, перец – по вкусу;
  • сухарики.

Как приготовить:

  1. Перец нарезать соломкой, фасоль промыть.
  2. Чеснок и кинзу измельчить, соединить с перцем и фасолью и заправить майонезом.⠀
  3. Перед подачей украсить сухариками.

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Салат с грушей и сельдереем

Салат с грушей и сельдереем / Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 4 стебля сельдерея;
  • 2 груши "Бартлетт";
  • 1/2 стакана жареных грецких орехов, измельченных;
  • 75 г голубого сыра;
  • 6 листьев латука.

Для заправки:

  • 2 ст. л меда;
  • 2 ст. л. яблочного уксуса;
  • свежемолотый черный перец, соль – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Разрежьте стебли сельдерея вдоль пополам и переложите в миску с ледяной водой. Оставьте на 15 минут, просушите и нарежьте.
  2. Груши по желанию очистите. Удалите сердцевину, нарежьте кубиками или дольками.
  3. Выложите груши, сельдерей, орехи и кусочки голубого сыра на салатные листья.
  4. В миске смешайте яблочный уксус, мед, немного соли и перца. Уксус можно заменить столовой ложкой лимонного сока.
  5. Полейте салат с грушей заправкой и подавайте.


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