5 лучших салатов ко дню рождения, чтобы удивить гостей

Вы наверняка знаете предпочтения своих родных и друзей и, конечно, угостите их любимым салатом. Но вместе с ним можно попробовать яркие салаты с креветками и манго, с индейкой и фасолью или отличные салаты сентября с сезонными для этого месяца продуктами. Авторы рецептов предлагают не брать много майонеза, а заправлять их более полезными соусами.

Салат с индейкой и консервированной фасолью

Салат с индейкой и консервированной фасолью / Фото: instagram.com/monika_pp_/

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Рецепты салатов на день рождения / Фото: Depositphotos

Ингредиенты (рассчитывайте по своему вкусу):

обжаренное мясо индейки;

огурец, помидоры;

болгарский перец, красный лук;

консервированная фасоль;

листья салата.

Для заправки:

греческий йогурт;

сок лимона;

соль, перец.

Как приготовить:

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Отварить или обжарить мясо индейки со специями. Нарезать овощи, соединить с мясом. Добавить фасоль. Довести до вкуса солью и перцем. Для заправки смешать йогурт, соль и лимонный сок. Заправит салат, украсить зеленью.

Салат с манго и креветками

Салат с манго и креветками / Фото: instagram.com/_olga_vvv/

Ингредиенты:

300 г креветок;

по 1 шт. авокадо, огурец, небольшое манго, лайм;

микс салата;

черный кунжут, сушеный орегано, сушеный чеснок, бальзамический уксус – по вкусу.

Для заправки:

1 ст. л. оливкового масла;

1 ч. л. меда ( густого );

1 ч. л. зернистой горчицы,

цедра 1 лайма;

сок 1/2 лайма.

Как приготовить:

Креветки отварить и очистить. Для заправки смешать все ингредиенты. На тарелку выложить листья салата, сверху – дольки манго, авокадо, огурца. Посолить, поперчить. Выложить креветки, добавить орегано, сушеный чеснок. Соль и перец – по вкусу. Заправить и украсить черным кунжутом, бальзамическим уксусом.

Салат с грецкими орехами и ветчиной

Салат с грецкими орехами и ветчиной / Фото: instagram.com/simple_cooking_ua/

Ингредиенты:

200 г ветчина;

80 г грецкие орехи;

по 60 г твердый сыр, огурцы, болгарский перец;

зеленый лук, майонез, соль и перец – по вкусу.

Как приготовить:

Ветчину нарезать небольшими кубиками или полосками. Болгарский перец и огурец нарезать небольшими кубиками. Сыр нарезать полосками, зеленый лук нарезать мелко. Грецкие орехи просушить на сковороде и измельчить. Сложить ингредиенты в салатник, добавить майонез, соль и молотый перец по вкусу. Украсить орехами.

Салат с болгарским перцем и красной фасолью

Салат с болгарским перцем и красной фасолью / Фото: instagram.com/ifood.time/

Ингредиенты:

1 б. красная фасоль;

2 шт. болгарский красный перец;

4 зуб. чеснок;

пучок кинзы;

майонез, соль, перец – по вкусу;

сухарики.

Как приготовить:

Перец нарезать соломкой, фасоль промыть. Чеснок и кинзу измельчить, соединить с перцем и фасолью и заправить майонезом.⠀ Перед подачей украсить сухариками.

Салат с грушей и сельдереем

Салат с грушей и сельдереем / Фото: Pixabay

Ингредиенты:

4 стебля сельдерея;

2 груши "Бартлетт";

1/2 стакана жареных грецких орехов, измельченных;

75 г голубого сыра;

6 листьев латука.

Для заправки:

2 ст. л меда;

2 ст. л. яблочного уксуса;

свежемолотый черный перец, соль – по вкусу.

Как приготовить:

Разрежьте стебли сельдерея вдоль пополам и переложите в миску с ледяной водой. Оставьте на 15 минут, просушите и нарежьте. Груши по желанию очистите. Удалите сердцевину, нарежьте кубиками или дольками. Выложите груши, сельдерей, орехи и кусочки голубого сыра на салатные листья. В миске смешайте яблочный уксус, мед, немного соли и перца. Уксус можно заменить столовой ложкой лимонного сока. Полейте салат с грушей заправкой и подавайте.



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