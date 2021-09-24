5 лучших салатов ко дню рождения, чтобы удивить гостей

Вы наверняка знаете предпочтения своих родных и друзей и, конечно, угостите их любимым салатом. Но вместе с ним можно попробовать яркие салаты с креветками и манго, с индейкой и фасолью или отличные салаты сентября с сезонными для этого месяца продуктами. Авторы рецептов предлагают не брать много майонеза, а заправлять их более полезными соусами.
Салат с индейкой и консервированной фасолью
Салат с индейкой и консервированной фасолью / Фото: instagram.com/monika_pp_/
Рецепты салатов на день рождения / Фото: Depositphotos
Ингредиенты (рассчитывайте по своему вкусу):
- обжаренное мясо индейки;
- огурец, помидоры;
- болгарский перец, красный лук;
- консервированная фасоль;
- листья салата.
Для заправки:
- греческий йогурт;
- сок лимона;
- соль, перец.
Как приготовить:
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- Отварить или обжарить мясо индейки со специями.
- Нарезать овощи, соединить с мясом. Добавить фасоль. Довести до вкуса солью и перцем.
- Для заправки смешать йогурт, соль и лимонный сок.
- Заправит салат, украсить зеленью.
Салат с манго и креветками
Салат с манго и креветками / Фото: instagram.com/_olga_vvv/
Ингредиенты:
- 300 г креветок;
- по 1 шт. авокадо, огурец, небольшое манго, лайм;
- микс салата;
- черный кунжут, сушеный орегано, сушеный чеснок, бальзамический уксус – по вкусу.
Для заправки:
- 1 ст. л. оливкового масла;
- 1 ч. л. меда ( густого );
- 1 ч. л. зернистой горчицы,
- цедра 1 лайма;
- сок 1/2 лайма.
Как приготовить:
- Креветки отварить и очистить.
- Для заправки смешать все ингредиенты.
- На тарелку выложить листья салата, сверху – дольки манго, авокадо, огурца. Посолить, поперчить.
- Выложить креветки, добавить орегано, сушеный чеснок. Соль и перец – по вкусу.
- Заправить и украсить черным кунжутом, бальзамическим уксусом.
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Салат с грецкими орехами и ветчиной
Салат с грецкими орехами и ветчиной / Фото: instagram.com/simple_cooking_ua/
Ингредиенты:
- 200 г ветчина;
- 80 г грецкие орехи;
- по 60 г твердый сыр, огурцы, болгарский перец;
- зеленый лук, майонез, соль и перец – по вкусу.
Как приготовить:
- Ветчину нарезать небольшими кубиками или полосками.
- Болгарский перец и огурец нарезать небольшими кубиками.
- Сыр нарезать полосками, зеленый лук нарезать мелко.
- Грецкие орехи просушить на сковороде и измельчить.
- Сложить ингредиенты в салатник, добавить майонез, соль и молотый перец по вкусу.
- Украсить орехами.
Салат с болгарским перцем и красной фасолью
Салат с болгарским перцем и красной фасолью / Фото: instagram.com/ifood.time/
Ингредиенты:
- 1 б. красная фасоль;
- 2 шт. болгарский красный перец;
- 4 зуб. чеснок;
- пучок кинзы;
- майонез, соль, перец – по вкусу;
- сухарики.
Как приготовить:
- Перец нарезать соломкой, фасоль промыть.
- Чеснок и кинзу измельчить, соединить с перцем и фасолью и заправить майонезом.⠀
- Перед подачей украсить сухариками.
Салат с грушей и сельдереем
Салат с грушей и сельдереем / Фото: Pixabay
Ингредиенты:
- 4 стебля сельдерея;
- 2 груши "Бартлетт";
- 1/2 стакана жареных грецких орехов, измельченных;
- 75 г голубого сыра;
- 6 листьев латука.
Для заправки:
- 2 ст. л меда;
- 2 ст. л. яблочного уксуса;
- свежемолотый черный перец, соль – по вкусу.
Как приготовить:
- Разрежьте стебли сельдерея вдоль пополам и переложите в миску с ледяной водой. Оставьте на 15 минут, просушите и нарежьте.
- Груши по желанию очистите. Удалите сердцевину, нарежьте кубиками или дольками.
- Выложите груши, сельдерей, орехи и кусочки голубого сыра на салатные листья.
- В миске смешайте яблочный уксус, мед, немного соли и перца. Уксус можно заменить столовой ложкой лимонного сока.
- Полейте салат с грушей заправкой и подавайте.
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