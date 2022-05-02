5 секретов харчо и классный рецепт от грузинского повара

Харчо – один из ярчайших представителей грузинской кухни, которая стала для нас практически своей.
Обязательно попробуйте пхали из белокочанной капусты, а вот харчо многие из нас практикуют сравнительно часто.
5 секретов супа харчо / Фото: freepik.com
Как у любого другого блюда, у харчо есть свои секреты в процессе приготовления. И кто, как не настоящий грузин, знает их наверняка. Секреты нашли на канале КУХНЯ С АКЦЕНТОМ.
5 секретов идеального харчо
Мясо. Для харчо нужно мясо на кости с жиром. А именно – говяжьи ребра.
Обжарка мяса. Перед тем, как варить бульон, мясо нужно слегка обжарить. Это придаст харчо особый аромат.
Вода. Не лейте много воды в харчо. Суп должен быть густым и наваристым.
Кипяток. Он должен быть под рукой, чтобы добавить совсем немного, если харчо получится слишком густым. Делать это нужно в самом конце, когда сварится рис.
Соус ткемали. Именно он подарит харчо правильную нежную кислинку. Добавлять ткемали нужно понемногу. Чайная ложка – размешать и попробовать и так далее.
Суп харчо от грузинского повара
Ингредиенты:
- говяжьи ребра – 600-700 г;
- рис – 50-100 г;
- помидоры – 150 г;
- лук – 2 шт.;
- петрушка, кинза, укроп;
- масло сливочное – 20 г;
- аджика, томатная паста – по 1 ст. л. с горкой;
- хмели-сунели – 1,5 ч. л.;
- лавровый лист;
- кориандр, шафран имеретинский – по 1 ч. л.;
- чеснок – 2 зуб.;
- ткемали.
Для бульона:
- морковь, лук, болгарский перец – по 1 шт.;
- стебель лука порея или зеленый лук – 1 шт.
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Как приготовить:
- В кастрюле растопить половину сливочного масла с растительным, обжарить ребра. Готовить до зарумянивания.
- Добавить половину моркови, половину луковицы, половину болгарского перца, немного порея или зеленого лука.
- Налить воды, чтобы она покрыла мясо на два пальца. Варить до готовности мяса под крышкой.
- Для заправки нарезать лук средним кубиком. Обжарить на сливочном масле до мягкости на медленном огне.
- Зелень нарезать, помидоры перекрутить в мясорубке или измельчить в блендере.
- К луку добавить томатную пасту, слегка прогреть в течение пяти минут. Добавить аджику и специи, перемешать и слегка обжарить две-три минуты.
- Влить помидоры, перемешать. Добавить соль по вкусу. Снять с огня.
- Вытянуть овощи с бульона, мясо нарезать на порционные куски и отправить в бульон.
- Рис промыть. В бульон добавить заправку и лавровый лист. Добавить зелень, пропущенный через пресс чеснок.
- Всыпать рис, готовить десять минут. Добавить ткемали по вкусу.
- Убрать лавровый лист и оставить 10-15 минут отдохнуть. Подавать с зеленью.
Подробнее об этом супе смотрите в видео ниже.
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