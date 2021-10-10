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5 топовых салатов с виноградом, среди которых эффектный "Тиффани"

Ирина Маслова
10 октября, 17:00
Вкуснее всего виноград в таких салатах сочетается с отварной или копченой курицей, дыней, любым сыром и фисташками. Заправлять их можно оливковым маслом или майонезом

Эти салаты – топ среди сезонных осенних. Виноград по-своему раскрывает вкус других ингредиентов, которые оказываются с ним на одной вилке. Самые удачные сочетания, когда в салате с виноградом есть курица, сыр, сухарики, авокадо. Некоторые из них заправляются майонезом, который желательно приготовить дома.

Салат с жареным сыром, дыней и виноградом

Салат с жареным сыром, дыней и виноградом / Фото: instagram.com/lara0770.seagull/

Салат с виноградом / Фото: freepik.com

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Ингредиенты:

  • Микс салата, сулугуни – по 150 г
  • Виноград
  • Дыня – 4 дольки
  • Грецкие орехи – 2 ст. л.
  • Сухарики – по вкусу

Для панировки:

  • Яйцо
  • Сухари
  • Мука
  • Растительное масло

Для заправки:

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  • Йогурт – 3 ст. л.
  • Мед, дижонская горчица – по 1 ч. л.

Как приготовить:

  1. Листья салата помыть и высушить, выложить на тарелку. Сверху – нарезанную дыню и виноград.
  2. Сыр нарезать брусочками толщиной 0,5 см. Обвалять в муке, затем макнуть в яйцо и в сухари. Затем еще раз в яйцо и сухари. Обжарить на растительном масле по минуте с каждой стороны.
  3. Сыр выложить в салат, добавить сухарики, полить заправкой посыпать орешками.

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Салат "Тиффани"

Салат "Тиффани" / Фото: instagram.com/shokolad1510/

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Ингредиенты

  • Куриная грудка – 2 шт.
  • Яйца – 5 шт.
  • Сыр, майонез – по 200 г
  • Белый виноград (крупный) – 500 г
  • Фисташки – полстакана
  • Карри – 1 ч. л.
  • Растительное масло – 3 ст. л.
  • Соль

Как приготовить:

  1. Обжарить на растительном масле измельченную отварную курицу с карри и солью в течение 5 минут.
  2. Натереть сыр и яйца на крупной терке, орехи измельчить. Виноград вымыть, ягоды разрезать пополам, удалить косточки. Каждый слой салата должен быть промазан майонезом.
  3. Выложить на тарелку первый слой – половину курицы и посыпать 1 ч. л. измельченных орехов.
  4. Второй слой – половина натертых яиц, 1 ч. л. орехов. Третий слой – половина натертого сыра и орехи. Повторить слои.
  5. Украсить виноградом.

Салат с авокадо, копченой курицей и виноградом

Салат с авокадо, курицей и виноградом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Лист салата
  • Куриная грудка
  • Стебель сельдерея – 2 шт.
  • Виноград без косточек – 250 г
  • Половина авокадо
  • Консервированный нут – 100 г
  • Обжаренные грецкие орехи – 2 ст. л.
  • Йогурт – 50 мл
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Лимонный сок – 1 ч. л.
  • Соль, карри, черный перец – по вкусу

Как приготовить:

  1. Салат помыть, порвать руками. Курицу нарезать. Сельдерей мелко нарубить.
  2. Авокадо почистить и нарезать кубиками или дольками.
  3. Смешать все ингредиенты. Добавить разрезанный пополам виноград. Посолить, поперчить, добавить карри.
  4. Заправить йогуртом или лимонным соком с оливковым маслом.

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Салат "Вальдорф"

Салат "Вальдорф" / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Куриная грудка
  • Грецкие орехи – 2 ст. л.
  • Половина белой луковицы
  • Яблоко – 1 шт.
  • Виноград без косточек – 1 стакан
  • Сельдерей – 2 стебля
  • Майонез – 80 мл
  • Оливковое масло, сок лимона – по 1 ст. л.
  • Соль, черный перец – по вкусу

Как приготовить:

  1. Тонко нарезать овощи и фрукты. Виноград разрезать пополам, сельдерей и очищенное яблоко тонкими дольками. Яблоко сбрызнуть соком лимона и перемешать.
  2. В майонез и добавить мелко нарезанный лук.
  3. Куриную грудку отбить, добавить соль и перец, обжарить по 3-5 минут с каждой стороны. Охладить.
  4. Нарезать курицу на ломтики, выложить в тарелку. Посыпать измельченными орехами.
  5. Добавить остальные ингредиенты, довести до вкуса солью и перцем.

Салат с виноградом и сыром

Салат с виноградом и сыром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Перец болгарский, огурец – по 1 шт.
  • Помидоры черри – 10 шт.
  • Виноград – 200 г
  • Камамбер – 100 г
  • Руккола – 50 г
  • Оливковое масло – 30 г
  • Сок половины лимона
  • Соль, перец

Как приготовить:

  1. Огурец помыть, нарезать полукольцами. Перец и сыр нарезать кубиками. Черри разрезать пополам.
  2. Для заправки смешать оливковое масло с соком лимона, солью и перцем.
  3. Объединить сыр, перец, огурец, черри и виноград, заправить.
  4. Выложить на тарелку рукколу, сверху – салат.

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