5 топовых салатов с виноградом, среди которых эффектный "Тиффани"

Эти салаты – топ среди сезонных осенних. Виноград по-своему раскрывает вкус других ингредиентов, которые оказываются с ним на одной вилке. Самые удачные сочетания, когда в салате с виноградом есть курица, сыр, сухарики, авокадо. Некоторые из них заправляются майонезом, который желательно приготовить дома.

Салат с жареным сыром, дыней и виноградом

Салат с жареным сыром, дыней и виноградом / Фото: instagram.com/lara0770.seagull/

Салат с виноградом / Фото: freepik.com

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Ингредиенты:

Микс салата, сулугуни – по 150 г

Виноград

Дыня – 4 дольки

Грецкие орехи – 2 ст. л.

Сухарики – по вкусу

Для панировки:

Яйцо

Сухари

Мука

Растительное масло

Для заправки:

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Йогурт – 3 ст. л.

Мед, дижонская горчица – по 1 ч. л.

Как приготовить:

Листья салата помыть и высушить, выложить на тарелку. Сверху – нарезанную дыню и виноград. Сыр нарезать брусочками толщиной 0,5 см. Обвалять в муке, затем макнуть в яйцо и в сухари. Затем еще раз в яйцо и сухари. Обжарить на растительном масле по минуте с каждой стороны. Сыр выложить в салат, добавить сухарики, полить заправкой посыпать орешками.

Салат "Тиффани"

Салат "Тиффани" / Фото: instagram.com/shokolad1510/

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Ингредиенты

Куриная грудка – 2 шт.

Яйца – 5 шт.

Сыр, майонез – по 200 г

Белый виноград (крупный) – 500 г

Фисташки – полстакана

Карри – 1 ч. л.

Растительное масло – 3 ст. л.

Соль

Как приготовить:

Обжарить на растительном масле измельченную отварную курицу с карри и солью в течение 5 минут. Натереть сыр и яйца на крупной терке, орехи измельчить. Виноград вымыть, ягоды разрезать пополам, удалить косточки. Каждый слой салата должен быть промазан майонезом. Выложить на тарелку первый слой – половину курицы и посыпать 1 ч. л. измельченных орехов. Второй слой – половина натертых яиц, 1 ч. л. орехов. Третий слой – половина натертого сыра и орехи. Повторить слои. Украсить виноградом.

Салат с авокадо, копченой курицей и виноградом

Салат с авокадо, курицей и виноградом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Лист салата

Куриная грудка

Стебель сельдерея – 2 шт.

Виноград без косточек – 250 г

Половина авокадо

Консервированный нут – 100 г

Обжаренные грецкие орехи – 2 ст. л.

Йогурт – 50 мл

Оливковое масло – 2 ст. л.

Лимонный сок – 1 ч. л.

Соль, карри, черный перец – по вкусу

Как приготовить:

Салат помыть, порвать руками. Курицу нарезать. Сельдерей мелко нарубить. Авокадо почистить и нарезать кубиками или дольками. Смешать все ингредиенты. Добавить разрезанный пополам виноград. Посолить, поперчить, добавить карри. Заправить йогуртом или лимонным соком с оливковым маслом.

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Салат "Вальдорф"

Салат "Вальдорф" / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Куриная грудка

Грецкие орехи – 2 ст. л.

Половина белой луковицы

Яблоко – 1 шт.

Виноград без косточек – 1 стакан

Сельдерей – 2 стебля

Майонез – 80 мл

Оливковое масло, сок лимона – по 1 ст. л.

Соль, черный перец – по вкусу

Как приготовить:

Тонко нарезать овощи и фрукты. Виноград разрезать пополам, сельдерей и очищенное яблоко тонкими дольками. Яблоко сбрызнуть соком лимона и перемешать. В майонез и добавить мелко нарезанный лук. Куриную грудку отбить, добавить соль и перец, обжарить по 3-5 минут с каждой стороны. Охладить. Нарезать курицу на ломтики, выложить в тарелку. Посыпать измельченными орехами. Добавить остальные ингредиенты, довести до вкуса солью и перцем.

Салат с виноградом и сыром

Салат с виноградом и сыром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Перец болгарский, огурец – по 1 шт.

Помидоры черри – 10 шт.

Виноград – 200 г

Камамбер – 100 г

Руккола – 50 г

Оливковое масло – 30 г

Сок половины лимона

Соль, перец

Как приготовить:

Огурец помыть, нарезать полукольцами. Перец и сыр нарезать кубиками. Черри разрезать пополам. Для заправки смешать оливковое масло с соком лимона, солью и перцем. Объединить сыр, перец, огурец, черри и виноград, заправить. Выложить на тарелку рукколу, сверху – салат.

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