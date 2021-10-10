5 топових салатів з виноградом, серед яких ефектний "Тіффані"

Ці салати – топ серед сезонних осінніх. Виноград по-своєму розкриває смак інших інгредієнтів, які опиняються з ним на одній виделці. Найвдаліші поєднання, коли в салаті з виноградом є курка, сир, сухарики, авокадо. Деякі з них заправляються майонезом, який бажано приготувати вдома.

Салат зі смаженим сиром, динею і виноградом

Салат зі смаженим сиром, динею і виноградом / Фото: instagram.com/lara0770.seagull/

Салат з виноградом / Фото: freepik.com

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Інгредієнти:

Мікс салату, сулугуні – по 150 г

Виноград

Диня – 4 дольки

Волоські горіхи – 2 ст. л.

Сухарики – за смаком

Для панірування:

Яйце

Сухарі

Борошно

Олія

Для заправки:

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Йогурт – 3 ст. л.

Мед, дижонська гірчиця – по 1 ч. л.

Як приготувати:

Листя салату помити і висушити, викласти на тарілку. Зверху – нарізану диню і виноград. Сир нарізати брусочками завтовшки 0,5 см. Обваляти в борошні, потім вмочити в яйце і в сухарі. Потім ще раз в яйце і сухарі. Обсмажити на олії по хвилині з кожного боку. Сир викласти в салат, додати сухарики, полити заправкою посипати горішками.

Салат "Тіффані"

Салат "Тіффані" / Фото: instagram.com/shokolad1510/

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Інгредієнти

Куряча грудка – 2 шт.

Яйця – 5 шт.

Сир, майонез – по 200 г

Білий виноград (великий) – 500 г

Фісташки – пів склянки

Карі – 1 ч. л.

Олія – 3 ст. л.

Сіль

Як приготувати:

Обсмажити на олії подрібнену відварну курку з карі та сіллю впродовж 5 хвилин. Натерти сир і яйця на крупній тертці, горіхи подрібнити. Виноград вимити, ягоди розрізати навпіл, видалити кісточки. Кожен шар салату треба промазати майонезом. Викласти на тарілку перший шар – половину курки і посипати 1 ч. л. подрібнених горіхів. Другий шар – половина натертих яєць, 1 ч. л. горіхів. Третій шар – половина натертого сиру і горіхи. Повторити шари. Прикрасити виноградом.

Салат з авокадо, копченою куркою і виноградом

Салат з авокадо, куркою і виноградом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Листок салату

Куряча грудка

Стебло селери – 2 шт.

Виноград без кісточок – 250 г

Половина авокадо

Консервований нут – 100 г

Обсмажені волоські горіхи – 2 ст. л.

Йогурт – 50 мл

Оливкова олія – 2 ст. л.

Лимонний сік – 1 ч. л.

Сіль, карі, чорний перець – за смаком

Як приготувати:

Салат помити, порвати руками. Курку нарізати. Селеру дрібно нарубати. Авокадо почистити і нарізати кубиками або часточками. Змішати всі інгредієнти. Додати розрізаний навпіл виноград. Посолити, поперчити, додати карі. Заправити йогуртом або лимонним соком з оливковою олією.

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Салат "Вальдорф"

Салат "Вальдорф" / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Куряча грудка

Волоські горіхи – 2 ст. л.

Половина білої цибулини

Яблуко – 1 шт.

Виноград без кісточок – 1 склянка

Селера – 2 стебла

Майонез – 80 мл

Оливкова олія, сік лимона – по 1 ст. л.

Сіль, чорний перець – за смаком

Як приготувати:

Тонко нарізати овочі та фрукти. Виноград розрізати навпіл, селера і очищене яблуко тонкими часточками. Яблуко скропити соком лимона і перемішати. У майонез і додати дрібно нарізану цибулю. Курячі грудки відбити, додати сіль і перець, обсмажити по 3-5 хвилин з кожного боку. Охолодити. Нарізати курку на скибочки, викласти в тарілку. Посипати подрібненими горіхами. Додати інші інгредієнти, довести до смаку сіллю і перцем.

Салат з виноградом та сиром

Салат з виноградом та сиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Перець болгарський, огірок – по 1 шт.

Помідори чері – 10 шт.

Виноград – 200 г

Камамбер – 100 г

Рукола – 50 г

Оливкова олія – 30 г

Сік половини лимона

Сіль, перець

Як приготувати:

Огірок помити, нарізати півкільцями. Перець вимити, нарізати кубиком. Чері розрізати навпіл. Сир нарізати кубиком. Для заправки змішати оливкову олію із соком лимона, сіллю і перцем. З'єднати сир, перець, огірок, чері, виноград та заправити. Викласти на тарілку рукколу, зверху – салат.

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