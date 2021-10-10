5 топових салатів з виноградом, серед яких ефектний "Тіффані"

Ці салати – топ серед сезонних осінніх. Виноград по-своєму розкриває смак інших інгредієнтів, які опиняються з ним на одній виделці. Найвдаліші поєднання, коли в салаті з виноградом є курка, сир, сухарики, авокадо. Деякі з них заправляються майонезом, який бажано приготувати вдома.
Салат зі смаженим сиром, динею і виноградом
Салат з виноградом / Фото: freepik.com
Інгредієнти:
- Мікс салату, сулугуні – по 150 г
- Виноград
- Диня – 4 дольки
- Волоські горіхи – 2 ст. л.
- Сухарики – за смаком
Для панірування:
- Яйце
- Сухарі
- Борошно
- Олія
Для заправки:
- Йогурт – 3 ст. л.
- Мед, дижонська гірчиця – по 1 ч. л.
Як приготувати:
- Листя салату помити і висушити, викласти на тарілку. Зверху – нарізану диню і виноград.
- Сир нарізати брусочками завтовшки 0,5 см. Обваляти в борошні, потім вмочити в яйце і в сухарі. Потім ще раз в яйце і сухарі. Обсмажити на олії по хвилині з кожного боку.
- Сир викласти в салат, додати сухарики, полити заправкою посипати горішками.
Салат "Тіффані"
Інгредієнти
- Куряча грудка – 2 шт.
- Яйця – 5 шт.
- Сир, майонез – по 200 г
- Білий виноград (великий) – 500 г
- Фісташки – пів склянки
- Карі – 1 ч. л.
- Олія – 3 ст. л.
- Сіль
Як приготувати:
- Обсмажити на олії подрібнену відварну курку з карі та сіллю впродовж 5 хвилин.
- Натерти сир і яйця на крупній тертці, горіхи подрібнити. Виноград вимити, ягоди розрізати навпіл, видалити кісточки. Кожен шар салату треба промазати майонезом.
- Викласти на тарілку перший шар – половину курки і посипати 1 ч. л. подрібнених горіхів.
- Другий шар – половина натертих яєць, 1 ч. л. горіхів. Третій шар – половина натертого сиру і горіхи. Повторити шари.
- Прикрасити виноградом.
Салат з авокадо, копченою куркою і виноградом
Інгредієнти:
- Листок салату
- Куряча грудка
- Стебло селери – 2 шт.
- Виноград без кісточок – 250 г
- Половина авокадо
- Консервований нут – 100 г
- Обсмажені волоські горіхи – 2 ст. л.
- Йогурт – 50 мл
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Лимонний сік – 1 ч. л.
- Сіль, карі, чорний перець – за смаком
Як приготувати:
- Салат помити, порвати руками. Курку нарізати. Селеру дрібно нарубати.
- Авокадо почистити і нарізати кубиками або часточками.
- Змішати всі інгредієнти. Додати розрізаний навпіл виноград. Посолити, поперчити, додати карі.
- Заправити йогуртом або лимонним соком з оливковою олією.
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Салат "Вальдорф"
Інгредієнти:
- Куряча грудка
- Волоські горіхи – 2 ст. л.
- Половина білої цибулини
- Яблуко – 1 шт.
- Виноград без кісточок – 1 склянка
- Селера – 2 стебла
- Майонез – 80 мл
- Оливкова олія, сік лимона – по 1 ст. л.
- Сіль, чорний перець – за смаком
Як приготувати:
- Тонко нарізати овочі та фрукти. Виноград розрізати навпіл, селера і очищене яблуко тонкими часточками. Яблуко скропити соком лимона і перемішати.
- У майонез і додати дрібно нарізану цибулю.
- Курячі грудки відбити, додати сіль і перець, обсмажити по 3-5 хвилин з кожного боку. Охолодити.
- Нарізати курку на скибочки, викласти в тарілку. Посипати подрібненими горіхами.
- Додати інші інгредієнти, довести до смаку сіллю і перцем.
Салат з виноградом та сиром
Інгредієнти:
- Перець болгарський, огірок – по 1 шт.
- Помідори чері – 10 шт.
- Виноград – 200 г
- Камамбер – 100 г
- Рукола – 50 г
- Оливкова олія – 30 г
- Сік половини лимона
- Сіль, перець
Як приготувати:
- Огірок помити, нарізати півкільцями. Перець вимити, нарізати кубиком. Чері розрізати навпіл. Сир нарізати кубиком.
- Для заправки змішати оливкову олію із соком лимона, сіллю і перцем.
- З'єднати сир, перець, огірок, чері, виноград та заправити.
- Викласти на тарілку рукколу, зверху – салат.
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