Змінити мову на: RU На головну Сьогодні
Головна Їжа

5 топових салатів з виноградом, серед яких ефектний "Тіффані"

Ірина Маслова
10 жовтня, 17:00
Найсмачніше виноград у таких салатах поєднується з відвареною або копченою куркою, динею, будь-яким сиром і фісташками. Заправляти їх можна оливковою олією або майонезом

Ці салати – топ серед сезонних осінніх. Виноград по-своєму розкриває смак інших інгредієнтів, які опиняються з ним на одній виделці. Найвдаліші поєднання, коли в салаті з виноградом є курка, сир, сухарики, авокадо. Деякі з них заправляються майонезом, який бажано приготувати вдома.

Салат зі смаженим сиром, динею і виноградом

Салат зі смаженим сиром, динею і виноградом / Фото: instagram.com/lara0770.seagull/

Салат з виноградом / Фото: freepik.com

Реклама

Інгредієнти:

  • Мікс салату, сулугуні – по 150 г
  • Виноград
  • Диня – 4 дольки
  • Волоські горіхи – 2 ст. л.
  • Сухарики – за смаком

Для панірування:

  • Яйце
  • Сухарі
  • Борошно
  • Олія

Для заправки:

Реклама
  • Йогурт – 3 ст. л.
  • Мед, дижонська гірчиця – по 1 ч. л.

Як приготувати:

  1. Листя салату помити і висушити, викласти на тарілку. Зверху – нарізану диню і виноград.
  2. Сир нарізати брусочками завтовшки 0,5 см. Обваляти в борошні, потім вмочити в яйце і в сухарі. Потім ще раз в яйце і сухарі. Обсмажити на олії по хвилині з кожного боку.
  3. Сир викласти в салат, додати сухарики, полити заправкою посипати горішками.

Читайте також:

Салат "Тіффані"

Салат "Тіффані" / Фото: instagram.com/shokolad1510/

Реклама

Інгредієнти

  • Куряча грудка – 2 шт.
  • Яйця – 5 шт.
  • Сир, майонез – по 200 г
  • Білий виноград (великий) – 500 г
  • Фісташки – пів склянки
  • Карі – 1 ч. л.
  • Олія – 3 ст. л.
  • Сіль

Як приготувати:

  1. Обсмажити на олії подрібнену відварну курку з карі та сіллю впродовж 5 хвилин.
  2. Натерти сир і яйця на крупній тертці, горіхи подрібнити. Виноград вимити, ягоди розрізати навпіл, видалити кісточки. Кожен шар салату треба промазати майонезом.
  3. Викласти на тарілку перший шар – половину курки і посипати 1 ч. л. подрібнених горіхів.
  4. Другий шар – половина натертих яєць, 1 ч. л. горіхів. Третій шар – половина натертого сиру і горіхи. Повторити шари.
  5. Прикрасити виноградом.

Салат з авокадо, копченою куркою і виноградом

Салат з авокадо, куркою і виноградом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Листок салату
  • Куряча грудка
  • Стебло селери – 2 шт.
  • Виноград без кісточок – 250 г
  • Половина авокадо
  • Консервований нут – 100 г
  • Обсмажені волоські горіхи – 2 ст. л.
  • Йогурт – 50 мл
  • Оливкова олія – 2 ст. л.
  • Лимонний сік – 1 ч. л.
  • Сіль, карі, чорний перець – за смаком

Як приготувати:

  1. Салат помити, порвати руками. Курку нарізати. Селеру дрібно нарубати.
  2. Авокадо почистити і нарізати кубиками або часточками.
  3. Змішати всі інгредієнти. Додати розрізаний навпіл виноград. Посолити, поперчити, додати карі.
  4. Заправити йогуртом або лимонним соком з оливковою олією.

Читайте також:

Салат "Вальдорф"

Салат "Вальдорф" / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Куряча грудка
  • Волоські горіхи – 2 ст. л.
  • Половина білої цибулини
  • Яблуко – 1 шт.
  • Виноград без кісточок – 1 склянка
  • Селера – 2 стебла
  • Майонез – 80 мл
  • Оливкова олія, сік лимона – по 1 ст. л.
  • Сіль, чорний перець – за смаком

Як приготувати:

  1. Тонко нарізати овочі та фрукти. Виноград розрізати навпіл, селера і очищене яблуко тонкими часточками. Яблуко скропити соком лимона і перемішати.
  2. У майонез і додати дрібно нарізану цибулю.
  3. Курячі грудки відбити, додати сіль і перець, обсмажити по 3-5 хвилин з кожного боку. Охолодити.
  4. Нарізати курку на скибочки, викласти в тарілку. Посипати подрібненими горіхами.
  5. Додати інші інгредієнти, довести до смаку сіллю і перцем.

Салат з виноградом та сиром

Салат з виноградом та сиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Перець болгарський, огірок – по 1 шт.
  • Помідори чері – 10 шт.
  • Виноград – 200 г
  • Камамбер – 100 г
  • Рукола – 50 г
  • Оливкова олія – 30 г
  • Сік половини лимона
  • Сіль, перець

Як приготувати:

  1. Огірок помити, нарізати півкільцями. Перець вимити, нарізати кубиком. Чері розрізати навпіл. Сир нарізати кубиком.
  2. Для заправки змішати оливкову олію із соком лимона, сіллю і перцем.
  3. З'єднати сир, перець, огірок, чері, виноград та заправити.
  4. Викласти на тарілку рукколу, зверху – салат.

Читайте також:

Реклама