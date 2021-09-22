7 лайфхаков, чтобы правильно приготовить фасоль, а не разварить

Когда-то ее называли "мясом для бедных". Тогда это был сарказм, а теперь все понимают: это очень полезный продукт, из которого можно приготовить много интересного и вкусного. Помним и о растительном белке. Его количество в этих бобовых максимальное. Узнаем, как приготовить фасоль так, чтобы она была вдвойне вкуснее.

Как приготовить фасоль вкусно

Сок из-под белой фасоли – заменитель яиц в выпечке / Фото: Depositphotos

Как сварить вкусную фасоль / Фото: instagram.com/miho.shiraki.589/

Реклама

Лайфхак 1. Фасоль нужно замачивать. На 8-12 часов. Потом эту воду обязательно слить и варить бобовые в свежей. Фасоль быстрее сварится, не будет трескаться. Также замачивание заметно сократит ее насыщенный бобовый вкус.

Лайфхак 2. Замачивайте фасоль в большой кастрюле. Даже если вы оставите фасоль в воде на несколько часов, она все равно увеличится в объеме, а количество воды уменьшится.

Фасоль окажется над водой и начнет подсыхать. Понятно, что равномерно сваренный продукт вы не получите. Лучше не жалеть воды, а налить ее в три раза больше от количества бобовых. Тем более если планируете замачивать всю ночь.

Реклама

Лайфхак 3. Не варите на медленном огне. Фасоль должна максимально быстро закипеть. Кто-то добавляет понемногу холодной воды в объеме 3 ст. л. каждые 15 минут. Так фасоль будет каждый раз закипать и быстрее сварится.

Другие недоливают воду, а полностью ее заменяют после закипания, добавляя немного растительного масла для мягкости бобовых.

Реклама

Лайфхак 4. Не закрывайте фасоль крышкой. Ее можно оставить приоткрытой. Как советуют опытные хозяйки, красная фасоль не утратит свой насыщенный цвет и будет симпатично выглядеть в салате.

Лайфхак 5. Не бойтесь солить фасоль. Соль не сделает ее жесткой. Столовая ложка соли на 4-5 литров воды поможет бобовым свариться быстрее, и вкус их улучшится.

Читайте также: 9 важных лайфхаков для самых вкусных голубцов

Лайфхак 6. Не добавляйте соду во время варки. Так делают многие, чтобы сократить время приготовления. Это большая ошибка. Сода напрочь испортит вкус фасоли.

Лайфхак 7. Добавьте 30-50 мл молока в конце варки. Молоко сделает фасоль чуть мягче.

Здесь узнаете, как пожарить по-настоящему вкусную картошку.