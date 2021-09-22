7 лайфхаків, щоби правильно приготувати квасолю, а не розварити її

Колись її називали "м'ясом для бідних". Тоді то був сарказм, а тепер усі розуміють: це дуже корисний продукт, з якого можна приготувати багато цікавого і смачного. Пам'ятаймо і про рослинний білок. Його кількість у цих бобових максимальна. Дізнаємося, як приготувати квасолю так, щоб вона була вдвічі смачніша.

Як приготувати квасолю смачно

Сік з-під білої квасолі – замінник яєць у випічці / Фото: Depositphotos

Як зварити смачну квасолю / Фото: instagram.com/miho.shiraki.589/

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Лайфхак 1. Квасолю потрібно замочувати. На 8-12 годин. Потім цю воду обов'язково злити і варити бобові в свіжій. Квасоля швидше звариться, не тріскатиметься. Також замочування помітно втамує її насичений бобовий смак.

Лайфхак 2. Замочуйте квасолю у великій каструлі. Навіть якщо ви залишите квасолю у воді на кілька годин, вона все одно збільшиться в обсязі, а кількість води зменшиться.

Квасоля опиниться над водою і почне підсихати. Зрозуміло, що рівномірно зварений продукт ви не отримаєте. Краще не шкодувати води, а налити її утричі більше від кількості бобових. Тим паче якщо плануєте замочувати всю ніч.

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Лайфхак 3. Не варіть на повільному вогні. Квасоля має щонайшвидше закипіти. Хтось додає потроху холодної води в обсязі 3 ст. л. кожні 15 хвилин. Так квасоля щоразу закипатиме і швидше звариться.

Інші недоливають воду, а повністю її замінюють після закипання, додаючи трохи олії для м'якості бобових.

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Лайфхак 4. Не закривайте квасолю кришкою. Як радять досвідчені господині, червона квасоля не втратить свій насичений колір і матиме симпатичний вигляд у салаті.

Лайфхак 5. Не бійтеся солити квасолю. Сіль не зробить її жорсткою. Столова ложка солі на 4-5 літрів води допоможе бобовим зваритися швидше і смак їхній покращиться.

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Лайфхак 6. Не додавайте соду під час варіння. Так робить багато хто, щоб скоротити час приготування. Це велика помилка. Сода зіпсує смак квасолі.

Лайфхак 7. Додайте 30-50 мл молока наприкінці варіння. Молоко зробить квасолю трохи м'якшою.

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