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7 самых разных тыквенных супов, которые вы, возможно, еще не готовили

Ирина Маслова
4 октября, 14:38
Кроме всевозможных вариаций с тыквенными крем-супами, овощ можно добавить к первым блюдам с курицей, говяжьим языком, стручковой фасолью. Обязательная специя ко всем этим супам – мускатный орех

Особенность супов из тыквы в том, что они становятся еще вкуснее на следующий день. Но если сил ждать нет, то оставьте его на полчаса, чтобы настоялся. Традиционно из тыквы готовят крем-супы, но она может быть одной из главных в супах с курицей, чечевицей или говяжьим языком. Мы рассказывали, как приготовить ризотто из тыквы, теперь – 7 интересных супов с ней.

Тыквенный суп с орехами

Тыквенный суп с орехами / Фото: freepik.com

Тыквенный суп / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

  • 400-500 г тыквы;
  • 1 средняя луковица;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 500 мл молока;
  • соль, специи, молотый перец;
  • 50 г поджаренных орехов.

Как приготовить:

  1. Тыкву очистить, нарезать. Запечь в разогретой до 180 градусов духовке, пока мякоть не начнет легко прокалываться вилкой.
  2. В кастрюле разогреть небольшое количество масла. Обжарить нарезанный лук до мягкости, добавить измельченный чеснок и готовить несколько минут.
  3. Добавить тыквенное пюре и перебить все блендером.
  4. Вернуть кастрюлю на огонь, добавить молоко и перемешать. Довести суп до кипения и снять с плиты.
  5. Посолить и поперчить по вкусу. Украсить орехами.

Суп с тыквой, стручковой фасолью и курицей

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Суп с тыквой, стручковой фасолью и курицей / Фото: instagram.com/lenazzcooking/

Ингредиенты:

  • 1 л куриного бульона;
  • 50-100 г отварной курицы;
  • 500 мл воды;
  • 150 г тыквы;
  • по 1 шт. морковь, лук, зубчик чеснока, корень петрушки;
  • 150-200 г стручковой фасоли;
  • 2 стебля сельдерея;
  • 3 ст. л. бурого риса;
  • половина апельсина;
  • соль, перец, специи, молотый мускатный орех.

Как приготовить:

  1. Замочить рис. Нарезать лук, чеснок, корень петрушки мелко. Морковь и тыкву нарезать крупными кубиками.
  2. Обжарить лук и чеснок. Добавить остальные овощи, обжаривать несколько минут.
  3. Добавить остальные нарезанные овощи.
  4. Добавить рис и фасоль и продолжать готовить.
  5. Залить бульон. Разбавить кипятком до нужной консистенции. Посолить, поперчить, добавить специи. Варить 25 минут.
  6. Снять цедру с апельсина и выдавить сок.
  7. За 5 минут до готовности добавить в суп немного цедры и сока, курицу, приправить мускатным орехом.

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Тыквенный суп с говяжьим языком

Тыквенный суп с говяжьим языком / Фото: instagram.com/culinaria_eda_photo_/

Ингредиенты на одну порцию:

  • 150 г говяжий язык;
  • 200 г тыква;
  • по 1 шт. морковь, лук;
  • 100 мл кокосовое молоко 17-19%
  • специи – по вкусу

Как приготовить:

  1. Говяжий язык отварить до готовности. Очистить и порезать кубиками. Вернуть в бульон.
  2. Мелко нарезать лук, морковь – кольцами. Добавить овощи в бульон и готовить 25 минут.
  3. Тыкву очистить и нарезать на кубики. Добавить в бульон и варить 15-20 минут. Влить кокосовое молоко и готовить несколько минут.

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Тыквенный суп с чечевицей и кабачком

Тыквенный суп с чечевицей и кабачком / Фото: instagram.com/cooking.pro.easy/

Ингредиенты:

  • 400 г тыква;
  • 100 г красная чечевица;
  • половина кабачка;
  • 30 мл сливки 20%;
  • карамелизированные яблоки для украшения;
  • чеснок, имбирь, карри, мускатный орех, соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Нарезать тыкву и кабачок кубиками, выложить на дно кастрюли вместе с чесноком, имбирем и чечевицей. Залить водой.
  2. Варить 20 минут до готовности тыквы и чечевицы, добавить специи.
  3. Измельчить блендером и влить, помешивая, сливки. Прогреть в течение 3-5 минут.
  4. Украсить суп карамелизированными яблоками.

Тыквенный суп с кокосовым молоком

Тыквенный суп с кокосовым молоком / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 кг очищенной тыквы;
  • по 1 шт. лук, морковь;
  • 1 ст. л. сливочного масла;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • 150 мл молоко кокосовое;
  • соль, перец, имбирь, кардамон, чили.

Как приготовить:

  1. Лук слегка обжарить в кастрюле с толстым дном. Морковь и тыкву порезать и отправить в кастрюлю.
  2. Обжарить 3 минуты и залить 500 мл или больше воды. Тушить на среднем огне до готовности, при необходимости добавляя воду.
  3. Слить жидкость от тыквы в стакан, взбить блендером тыкву, подливая бульон до нужной консистенции.
  4. Вернуть суп в кастрюлю и поставить на медленный огонь. Посолить по вкусу, добавить специи.
  5. Нагреть суп и влить кокосовое молоко. Подавать с обжаренными семечками тыквы.

Тыквенный суп с пореем

Тыквенный суп с пореем / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 600 г тыквы;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 100 мл сливок;
  • по 1 шт. морковь, пастернак, лук;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • 1 ч. л. имбирь молотый;
  • 1 л вода;
  • соль, специи – по вкусу

Как приготовить:

  1. В кастрюле сварить нарезанные овощи с добавлением измельченного чеснока и имбиря.
  2. Добавить оливковое масло и варить до готовности.
  3. Пюрировать готовые овощи, влить сливки. Довести до вкуса солью, перцем, специями.
  4. Украсить тыквенными семечками и овощными чипсами.

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Крем-суп из запеченной тыквы

Крем-суп из запеченной тыквы / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 1/2 мускатной тыквы;
  • 2 моркови;
  • 3 зуб. чеснока;
  • 3 стакана овощного бульона;
  • соль, перец;
  • 1 луковица;
  • семечки подсолнечника, тимьян, чили или семена тыквы для украшения.

Как приготовить:

  1. Разогреть духовку до 200 градусов.
  2. Очистить половину мускатной тыквы и нарезать крупными кубиками. Нарезать морковь.
  3. Добавить в форму тыкву, морковь и чеснок. Полить оливковым маслом, довести до вкуса солью и перцем. Добавить тимьян. Готовить в духовке 30 минут.
  4. Обжарить нарезанный лук и добавить в большую кастрюлю с оливковым маслом. Влить бульон и добавить чили по вкусу.
  5. Готовые овощи добавить в бульон и оставить на медленном огне в течение 5 минут. Затем измельчить в блендере.
  6. Украсить семенами подсолнечника или тыквы.

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