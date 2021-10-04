7 різних гарбузових супів, які ви, можливо, ще не готували

Особливість супів з гарбуза в тому, що вони стають ще смачніше наступного дня. Але якщо сил чекати немає, то залиште його на пів години, щоб настоявся. Традиційно з гарбуза готують крем-супи, але він може бути одним з головних у супах з куркою, сочевицею або яловичим язиком. Ми розповідали, як приготувати ризото з гарбуза, тепер – 7 цікавих супів з ним.
Гарбузовий суп з горіхами
Гарбузовий суп з горіхами / Фото: freepik.com
Гарбузовий суп / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- 400-500 г гарбуза;
- 1 середня цибулина;
- 2 зубчики часнику;
- 500 мл молока;
- сіль, спеції, мелений перець;
- 50 г підсмажених горіхів.
Як приготувати:
- Гарбуз очистити, нарізати. Запекти в розігрітій до 180 градусів духовці, доки м'якоть не почне легко проколюватися виделкою.
- У каструлі розігріти невелику кількість олії. Обсмажити нарізану цибулю до м'якості, додати подрібнений часник і готувати кілька хвилин.
- Додати гарбузове пюре і перебити все блендером.
- Повернути каструлю на вогонь, додати молоко і перемішати. Довести суп до кипіння і зняти з плити.
- Посолити і поперчити за смаком. Прикрасити горіхами.
Суп з гарбузом, стручковою квасолею і куркою
Суп з гарбузом, стручковою квасолею і куркою / Фото: instagram.com/lenazzcooking/
Інгредієнти:
- 1 л курячого бульйону;
- 50-100 г відвареної курки;
- 500 мл води;
- 150 г гарбуза;
- по 1 шт. морква, цибуля, зубчик часнику, корінь петрушки;
- 150-200 г стручкової квасолі;
- 2 стебла селери;
- 3 ст. л. бурого рису;
- половина апельсина;
- сіль, перець, спеції, мелений мускатний горіх.
Як приготувати:
- Замочити рис. Нарізати цибулю, часник, корінь петрушки дрібно. Моркву і гарбуз нарізати великими кубиками.
- Обсмажити цибулю і часник. Додати інші овочі, обсмажувати декілька хвилин.
- Додати решту нарізаних овочів.
- Додати рис і квасоля і продовжувати готувати.
- Залити бульйон. Розбавити окропом до потрібної консистенції. Посолити, поперчити, додати спеції. Варити 25 хвилин.
- Зняти цедру з апельсина і вичавити сік.
- За 5 хвилин до готовності додати в суп трохи цедри і соку, курку, приправити мускатним горіхом.
Гарбузовий суп з яловичим язиком
Гарбузовий суп з яловичим язиком / Фото: instagram.com/culinaria_eda_photo_/
Інгредієнти на одну порцію:
- 150 г яловичий язик;
- 200 г гарбуз;
- по 1 шт. морква, цибуля;
- 100 мл кокосове молоко 17-19%
- спеції – за смаком
Як приготувати:
- Яловичий язик відварити до готовності. Очистити і порізати кубиками. Повернути в бульйон.
- Дрібно нарізати цибулю, моркву – кільцями. Додати овочі в бульйон і готувати 25 хвилин.
- Гарбуз очистити і нарізати на кубики. Додати в бульйон і варити 15-20 хвилин. Влити кокосове молоко і готувати кілька хвилин.
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Гарбузовий суп із сочевицею і кабачком
Гарбузовий суп з сочевицею і кабачком / Фото: instagram.com/cooking.pro.easy/
Інгредієнти:
- 400 г гарбуз;
- 100 г червона сочевиця;
- половина кабачка;
- 30 мл вершки 20%;
- карамелізовані яблука для прикраси;
- часник, імбир, карі, мускатний горіх, сіль, перець – за смаком.
Як приготувати:
- Нарізати гарбуз і кабачок кубиками, викласти на дно каструлі разом з часником, імбиром і сочевицею. Залити водою.
- Варити 20 хвилин до готовності гарбуза і сочевиці, додати спеції.
- Подрібнити блендером і влити, помішуючи, вершки. Прогріти 3-5 хвилин.
- Прикрасити суп карамелізованими яблуками.
Гарбузовий суп з кокосовим молоком
Гарбузовий суп з кокосовим молоком / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- 1 кг очищеного гарбуза;
- по 1 шт. цибуля, морква;
- 1 ст. л. вершкового масла;
- 2 ст. л. оливкової олії;
- 150 мл молоко кокосове;
- сіль, перець, імбир, кардамон, чилі.
Як приготувати:
- Цибулю злегка обсмажити в каструлі з товстим дном. Моркву і гарбуз порізати і відправити в каструлю.
- Обсмажити 3 хвилини і залити 500 мл або більше води. Тушкувати на середньому вогні до готовності, за необхідності додаючи воду.
- Злити рідину від гарбуза в склянку, збити блендером гарбуз, підливаючи бульйон до потрібної консистенції.
- Повернути суп в каструлю і поставити на повільний вогонь. Посолити за смаком, додати спеції.
- Нагріти суп і влити кокосове молоко. Подавати з обсмаженими насінням гарбуза.
Гарбузовий суп з пореєм
Гарбузовий суп з пореєм / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- 600 г гарбуза;
- 2 зубчики часнику;
- 100 мл вершків;
- по 1 шт. морква, пастернак, цибуля;
- 2 ст. л. оливкової олії;
- 1 ч. л. імбир мелений;
- 1 л вода;
- сіль, спеції – за смаком
Як приготувати:
- У каструлі зварити нарізані овочі з додаванням подрібненого часнику і імбиру.
- Додати оливкову олію і варити до готовності.
- Пюрирувати готові овочі, влити вершки. Довести до смаку сіллю, перцем, спеціями.
- Прикрасити гарбузовим насінням і овочевими чипсами.
Крем-суп із запеченого гарбуза
Крем-суп з запеченого гарбуза / Фото: freepik.com
Інгредієнти:
- 1/2 мускатною гарбуза;
- 2 моркви;
- 3 зуб. часнику;
- 3 склянки овочевого бульйону;
- сіль, перець;
- 1 цибулина;
- насіння соняшнику, чебрець, чилі або насіння гарбуза для прикраси.
Як приготувати:
- Розігріти духовку до 200 градусів.
- Очистити половину мускатною гарбуза і нарізати великими кубиками. Нарізати моркву.
- Додати в форму гарбуз, моркву і часник. Полити оливковою олією, довести до смаку сіллю і перцем. Додати чебрець. Готувати в духовці 30 хвилин.
- Обсмажити нарізану цибулю і додати у велику каструлю з оливковою олією. Влити бульйон і додати чилі за смаком.
- Готові овочі додати в бульйон і залишити на повільному вогні на 5 хвилин. Потім подрібнити в блендері.
- Прикрасити насінням соняшника або гарбуза.
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