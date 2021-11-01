7 специй и сушеных трав, которые необходимы на кухне, и почему

Представить даже на секунду, что на кухне нет специй и еда будет разве что подсолена – сложно. Специи и их разнообразие действительно творят чудеса. Самые простые продукты могут превратиться в очень даже стоящее блюдо.

Понятно, что речь пойдет не о вышеупомянутой соли, а также перце, с ними все понятно, это базово. Ниже – еще 7 специй и сушеных трав, которые должны иметь место на вашей кухне.

7 специй, которые должны быть на кухне / Фото: pexels.com

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Хлопья красного перца

Без красного перца у еды не будет приятной остроты / Фото: pexels.com

Эта специя придает "тепла" любому блюду. Главное – это выбрать оптимальную дозировку перца. Ним можно посыпать домашнюю пиццу, добавить в мясо или маринад для него. Острые соусы не будут таковыми без этой специи.

Чеснок сушеный

Сушеный чеснок улучшит все блюда, кроме овощных салатов / Фото: instagram.com/olga_turko/

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Во-первых, он экономит время. Когда нужно что-то срочно приготовить, то можно не утруждаться чисткой и измельчением чеснока. Эта специя справится со своей задачей.

Его можно добавлять везде – от борща и супа до запеченного мяса и котлет.

Мускатный орех (целый)

Мускатный орех подчеркнет вкус блюд с картофелем / Фото: pexels.com

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Он обладает более ярким вкусом, чем молотый мускатный орех. Его добавляют в выпечку, кофе и какао.

Все белые соусы будут гораздо вкуснее с этой специей. Отлично, если класть орех во все блюда, где есть много картофеля – от супов до пюре.

Лавровый лист

Используйте лавровый лист в рагу / Фото: pexels.com

Даже если вы не практикуете частое его использование, в наваристых рагу, овощных или мясных, без лаврового листа никак.

Важно не оставлять его в готовом блюде, чтобы не получить ненужную горечь.

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Сушеный базилик

Базилик – базовая специя в итальянской кухне / Фото: pexels.com

Это базовая специя для итальянской кухни. Томатные соусы, супы и пицца будут гораздо вкуснее с сушеным базиликом.

Копченая паприка

Копченая паприка придаст блюдам нотку дыма / Фото: pexels.com

Любимая венграми специя. Наваристым супам, рагу, овощам и даже блюдам из яиц паприка придаст не только красивый оттенок, но и нотку дыма.

Карри

Используйте карри, когда готовите курицу / Фото: pexels.com

Если вы тушите овощи, готовите бобовые (фасоль, нут) или пряный суп – карри обязательно пригодится. Это полезная специя придает красивый желтый оттенок еде.

Классический вариант использования карри для многих – в тушеном курином мясе.