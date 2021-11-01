7 спецій та сушених трав, які необхідні на кухні, та чому

Уявити навіть на секунду, що на кухні немає спецій і їжа буде хіба що підсолена – складно. Спеції та їхня різноманітність справді творять дива. Найпростіші продукти можуть перетворитися на дуже гідну страву.
Зрозуміло, що йтиметься не про вищезгадану сіль, а також перець, з ними все зрозуміло, це базово. Нижче – ще 7 спецій та сушених трав, які мають бути на вашій кухні.
7 спецій, які мають бути на кухні / Фото: pexels.com
Пластівці червоного перцю
Ця спеція надає "тепла" будь-якій страві. Головне – це обрати оптимальне дозування перцю. Ним можна посипати домашню піцу, додати в м'ясо або маринад для нього. Гострі соуси не будуть такими без цієї спеції.
Часник сушений
По-перше, він заощаджує час. Коли потрібно щось терміново приготувати, можна не турбуватися про очищення та подрібнення часнику. Ця спеція впорається зі своїм завданням.
Його можна додавати скрізь – від борщу та супу до запеченого м'яса та котлет.
Мускатний горіх (цілий)
Він має яскравіший смак, ніж мелений мускатний горіх. Його додають у випічку, каву та какао.
Усі білі соуси будуть набагато смачнішими з цією спецією. Смачно, якщо класти горіх у всі страви, де є багато картоплі – від супів до пюре.
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Лаврове листя
Навіть якщо ви не практикуєте часте його використання, в наваристому рагу, овочевих або м'ясних, без лаврового листя ніяк.
Важливо не залишати його в готовій страві, щоб не отримати непотрібну гіркоту.
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Сушений базилік
Це базова спеція для італійської кухні. Томатні соуси, супи та піца будуть набагато смачніші із сушеним базиліком.
Копчена паприка
Улюблена угорцями спеція. Наваристим супам, рагу, овочам і навіть стравам з яєць паприка надасть не лише гарного відтінку, а й нотки диму.
Карі
Якщо ви тушкуєте овочі, готуєте бобові (квасоля, нут) або пряний суп – карі обов'язково знадобиться. Ця корисна спеція надає красивий жовтий відтінок їжі.
Класичний варіянт використання карі для багатьох – у тушкованому курячому м'ясі.