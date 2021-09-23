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7 супов с лесными грибами, аромат которых ни с чем не спутаешь

Ирина Маслова
23 сентября, 17:07
Самые вкусные эти супы бывают с белыми, опятами и лисичками. Присутствие небольшого количества сливок или тертого сыра улучшит их вкус. В подборке есть рецепт для мультиварки

Параллельно с заготовками лесных грибов на зиму не стоит отказывать себе съесть отличный суп на обед. Лесные грибы, в отличие от шампиньонов, обладают невероятным ароматом, к тому же и готовятся подобные супы очень быстро. Главное – тщательно их промыть и несколько раз проварить, даже если вы уверенны в своих грибах.

Суп с лесными грибами и перловкой

Суп с лесными грибами и перловкой / Фото: instagram.com/marafon_anastasia/

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Рецепты супов с лесными грибами / Фото: pexels.com

Ингредиенты:

  • Грибы лесные – 200 г
  • Перловая крупа – 50 г
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Морковь – 1/2 шт.
  • Специи, соль, перец

Способ приготовления:

  1. Грибы почистить, нарезать и отварить несколько раз, меняя воду.
  2. В бульон с грибами добавить перловку, овощи. Довести до вкуса специями.
  3. Измельченные морковь, лук обжарить на оливковом масле. В процессе добавить измельченный чеснок.
  4. Подавать с яйцом и зеленью.

Грибная юшка по-карпатски

Грибная юшка по-карпатски / Фото: facebook.com/germancooks

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Ингредиенты:

  • Грибы белые – 50 г
  • Морковь – 1 средняя
  • Лук репчатый – 1 средняя
  • Картофель – 2 шт.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Мука – 3-4 ст. л
  • Сметана – 200 г
  • Соль, перец, специи, зелень

Способ приготовления:

  1. Грибы вымыть, нарезать и поставить на огонь.
  2. Нарезать кубиком лук, морковь – соломкой, крупным кубиком – картофель.
  3. Лук и морковь обжарить.
  4. Добавить картофель к грибами и варить 10 минут. Добавить обжаренные лук и морковь. Варить до готовности картофеля.
  5. На сухой сковороде, постоянно помешивая, обжарить муку до золотистого цвета. Дать остыть. Тщательно перемешать со сметаной.
  6. Аккуратно ввести мучную пасту в грибную юшку. Добавить специи, украсить зеленью.

Суп-лапша с белыми грибами

Суп-лапша с белыми грибами / Фото: instagram.com/eco_taiga/

Ингредиенты:

  • Лапша – 150 г
  • Белые грибы – 500 г
  • Картофель – 3 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Зелень, соль, перец – по вкусу
  • Вода – 2,5 л

Способ приготовления:

  1. Грибы промыть и отварить в подсоленной воде, снимая пену в процессе.
  2. Нарезать картофель и добавить в бульон.
  3. Измельчить лук и морковь, обжарить в течение 5 минут на растительном масле.
  4. Как только картофель практически сварится, добавить лапшу. Варить до готовности.
  5. Подавать с зеленью и сметаной.

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Суп с опятами

Суп с опятами / Фото: instagram.com/pp_rodionova/

Ингредиенты:

  • Опята свежие – 200 г
  • Картофель – 3 шт.
  • Лук, морковь – по 1 шт.
  • Соль, перец, зелень – по вкусу
  • Плавленый сырок
  • Сливочное масло

Способ приготовления:

  1. Грибы отварить в подсоленной воде 25-30 минут. Слить воду, налить чистую и поставить на огонь.
  2. Нарезать картофель кубиками и добавить к грибам. Посолить, поперчить.
  3. Лук и морковь нашинковать и обжарить на сливочном масле.
  4. Добавить лук и морковь к супу, готовить 5-7 минут.
  5. Натереть плавленый сыр и вмешать в суп.
  6. Подавать с зеленью.

Сливочный суп с лисичками

Сливочный суп с лисичками / Фото: instagram.com/levinpie_food/

Ингредиенты:

  • Картофель – 2 шт.
  • Лисички – 200 г
  • Лук, морковь – по половине
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Сливки – 30 мл
  • Специи, соль, перец – по вкусу
  • Сливочное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Лисички пропарить на сковороде, чтобы убрать лишнюю жидкость. Добавить сливочное масло, специи и обжарить грибы в течение 5-7 минут.
  2. В кастрюле с толстым дном разогреть оливковое масло и обжарить измельченные лук, морковь, чеснок.
  3. Добавить воду и картофель. Довести до вкуса специями. Варить 20-25 минут.
  4. Украсить зеленью.

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Крем-суп с белыми грибами и курицей

Крем-суп с белыми грибами и курицей / Фото: instagram.com/prostovvkusno/

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 250 г
  • Грибы – 300 г
  • Лук, морковь – по 1 шт.
  • Сливки – 100 мл
  • Соль, перец, мускатный орех, специи – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Куриное филе промыть и разрезать на 4 части. Грибы промыть, нарезать кубиками. Морковь нарезать кружочками.
  2. Филе, грибы и морковь выложить в кастрюлю, залить 1 литром прохладной воды и поставить на средний огонь. Довести до кипения и варить 40 минут.
  3. За 5 минут до готовности посолить и добавить 100 мл сливок, перемешать.
  4. Лук мелко нарезать и обжарить на сковороде до золотистого цвета.
  5. Шумовкой достать из бульона грибы, курицу и морковь, добавить лук.
  6. Пробить в блендере, постепенно добавляя бульон.
  7. Подавать, украсив мускатным орехом.

Сливочный суп с грибами и картофелем

Грибной суп в мультиварке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Грибы (на выбор) – 100 г
  • Картофель – 3 шт.
  • Лук -1 шт.
  • Сливки – 100 мл
  • Петрушка, тимьян, соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Грибы тщательно промыть, мелко нарезать и выложить в чашу мультиварки. Картофель нарезать и добавить к грибам.
  2. Луковицу очистить, сделать надрез в виде креста, не разрезая полностью. Поместите в чашу мультиварки.
  3. Перевязать кулинарной нитью несколько веточек петрушки и тимьяна. Поместить к овощам и грибам.
  4. Залить водой и готовить в течение 30-40 минут на режиме "Тушение". Достать лук и травы.
  5. Влить сливки, посолить и поперчить по вкусу. Подавать с зеленью.

И еще один рецепт французского супа вишисуаза узнаете из видео.

10 рецептов пирогов с грибами для семейного ужина собраны в этом материале.

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