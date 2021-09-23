7 супов с лесными грибами, аромат которых ни с чем не спутаешь

Параллельно с заготовками лесных грибов на зиму не стоит отказывать себе съесть отличный суп на обед. Лесные грибы, в отличие от шампиньонов, обладают невероятным ароматом, к тому же и готовятся подобные супы очень быстро. Главное – тщательно их промыть и несколько раз проварить, даже если вы уверенны в своих грибах.
Суп с лесными грибами и перловкой
Рецепты супов с лесными грибами / Фото: pexels.com
Ингредиенты:
- Грибы лесные – 200 г
- Перловая крупа – 50 г
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 3 зубчика
- Морковь – 1/2 шт.
- Специи, соль, перец
Способ приготовления:
- Грибы почистить, нарезать и отварить несколько раз, меняя воду.
- В бульон с грибами добавить перловку, овощи. Довести до вкуса специями.
- Измельченные морковь, лук обжарить на оливковом масле. В процессе добавить измельченный чеснок.
- Подавать с яйцом и зеленью.
Грибная юшка по-карпатски
Ингредиенты:
- Грибы белые – 50 г
- Морковь – 1 средняя
- Лук репчатый – 1 средняя
- Картофель – 2 шт.
- Лавровый лист – 1 шт.
- Мука – 3-4 ст. л
- Сметана – 200 г
- Соль, перец, специи, зелень
Способ приготовления:
- Грибы вымыть, нарезать и поставить на огонь.
- Нарезать кубиком лук, морковь – соломкой, крупным кубиком – картофель.
- Лук и морковь обжарить.
- Добавить картофель к грибами и варить 10 минут. Добавить обжаренные лук и морковь. Варить до готовности картофеля.
- На сухой сковороде, постоянно помешивая, обжарить муку до золотистого цвета. Дать остыть. Тщательно перемешать со сметаной.
- Аккуратно ввести мучную пасту в грибную юшку. Добавить специи, украсить зеленью.
Суп-лапша с белыми грибами
Ингредиенты:
- Лапша – 150 г
- Белые грибы – 500 г
- Картофель – 3 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Зелень, соль, перец – по вкусу
- Вода – 2,5 л
Способ приготовления:
- Грибы промыть и отварить в подсоленной воде, снимая пену в процессе.
- Нарезать картофель и добавить в бульон.
- Измельчить лук и морковь, обжарить в течение 5 минут на растительном масле.
- Как только картофель практически сварится, добавить лапшу. Варить до готовности.
- Подавать с зеленью и сметаной.
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Суп с опятами
Ингредиенты:
- Опята свежие – 200 г
- Картофель – 3 шт.
- Лук, морковь – по 1 шт.
- Соль, перец, зелень – по вкусу
- Плавленый сырок
- Сливочное масло
Способ приготовления:
- Грибы отварить в подсоленной воде 25-30 минут. Слить воду, налить чистую и поставить на огонь.
- Нарезать картофель кубиками и добавить к грибам. Посолить, поперчить.
- Лук и морковь нашинковать и обжарить на сливочном масле.
- Добавить лук и морковь к супу, готовить 5-7 минут.
- Натереть плавленый сыр и вмешать в суп.
- Подавать с зеленью.
Сливочный суп с лисичками
Ингредиенты:
- Картофель – 2 шт.
- Лисички – 200 г
- Лук, морковь – по половине
- Чеснок – 2 зуб.
- Сливки – 30 мл
- Специи, соль, перец – по вкусу
- Сливочное масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Лисички пропарить на сковороде, чтобы убрать лишнюю жидкость. Добавить сливочное масло, специи и обжарить грибы в течение 5-7 минут.
- В кастрюле с толстым дном разогреть оливковое масло и обжарить измельченные лук, морковь, чеснок.
- Добавить воду и картофель. Довести до вкуса специями. Варить 20-25 минут.
- Украсить зеленью.
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Крем-суп с белыми грибами и курицей
Ингредиенты:
- Куриное филе – 250 г
- Грибы – 300 г
- Лук, морковь – по 1 шт.
- Сливки – 100 мл
- Соль, перец, мускатный орех, специи – по вкусу
Способ приготовления:
- Куриное филе промыть и разрезать на 4 части. Грибы промыть, нарезать кубиками. Морковь нарезать кружочками.
- Филе, грибы и морковь выложить в кастрюлю, залить 1 литром прохладной воды и поставить на средний огонь. Довести до кипения и варить 40 минут.
- За 5 минут до готовности посолить и добавить 100 мл сливок, перемешать.
- Лук мелко нарезать и обжарить на сковороде до золотистого цвета.
- Шумовкой достать из бульона грибы, курицу и морковь, добавить лук.
- Пробить в блендере, постепенно добавляя бульон.
- Подавать, украсив мускатным орехом.
Сливочный суп с грибами и картофелем
Ингредиенты:
- Грибы (на выбор) – 100 г
- Картофель – 3 шт.
- Лук -1 шт.
- Сливки – 100 мл
- Петрушка, тимьян, соль, черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Грибы тщательно промыть, мелко нарезать и выложить в чашу мультиварки. Картофель нарезать и добавить к грибам.
- Луковицу очистить, сделать надрез в виде креста, не разрезая полностью. Поместите в чашу мультиварки.
- Перевязать кулинарной нитью несколько веточек петрушки и тимьяна. Поместить к овощам и грибам.
- Залить водой и готовить в течение 30-40 минут на режиме "Тушение". Достать лук и травы.
- Влить сливки, посолить и поперчить по вкусу. Подавать с зеленью.
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