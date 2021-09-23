7 супів з лісовими грибами, аромат яких ні з чим не сплутаєш

Паралельно із заготівлями лісових грибів на зиму не варто відмовляти собі з'їсти чудовий суп на обід. Лісові гриби, на відміну від печериць, мають неймовірний аромат, до того ж і готуються подібні супи дуже швидко. Головне – ретельно їх промити і кілька разів проварити, навіть якщо ви впевнені в своїх грибах.

Суп з лісовими грибами та перловкою

Суп з лісовими грибами та перловкою / Фото: instagram.com/marafon_anastasia/

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Рецепти супів з лісовими грибами / Фото: pexels.com

Інгредієнти:

Гриби лісові – 200 г

Перлова крупа – 50 г

Цибуля – 1 шт.

Часник – 3 зубчики

Морква – 1/2 шт.

Спеції, сіль, перець

Спосіб приготування:

Гриби почистити, нарізати і відварити кілька разів, міняючи воду. У бульйон з грибами додати перловку, овочі. Довести до смаку спеціями. Подрібнені моркву, цибулю обсмажити на оливковій олії. У процесі додати подрібнений часник. Подавати з яйцем і зеленню.

Грибна юшка по-карпатськи

Грибна юшка по-карпатськи / Фото: facebook.com/germancooks

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Інгредієнти:

Гриби білі – 50 г

Морква – 1 середня

Цибуля ріпчаста – 1 середня

Картопля – 2 шт.

Лаврове листя – 1 шт.

Борошно – 3-4 ст. л.

Сметана – 200 г

Сіль, перець, спеції, зелень

Спосіб приготування:

Гриби вимити, нарізати і поставити на вогонь. Нарізати кубиками цибулю, моркву – соломкою, великим кубиком – картоплю. Цибулю і моркву обсмажити. Додати картоплю до грибів і варити 10 хвилин. Додати обсмажені цибулю і моркву. Варити до готовності картоплю. На сухій сковороді, постійно помішуючи, обсмажити борошно до золотавого кольору. Дати охолонути. Ретельно перемішати зі сметаною. Акуратно ввести борошняну пасту в грибну юшку. Додати спеції, прикрасити зеленню.

Суп-локшина з білими грибами

Суп-локшина з білими грибами / Фото: instagram.com/eco_taiga/

Інгредієнти:

Локшина – 150 г

Білі гриби – 500 г

Картопля – 3 шт.

Морква – 1 шт.

Цибуля – 1 шт.

Зелень, сіль, перець – за смаком

Вода – 2,5 л

Спосіб приготування:

Гриби промити і відварити в підсоленій воді, знімаючи піну в процесі. Нарізати картоплю і додати в бульйон. Подрібнити цибулю і моркву, обсмажити впродовж 5 хвилин на олії. Щойно картопля практично звариться, додати локшину. Варити до готовності. Подавати із зеленню і сметаною.

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Суп з опеньками

Суп з опеньками / Фото: instagram.com/pp_rodionova/

Інгредієнти:

Опеньки свіжі – 200 г

Картопля – 3 шт.

Цибуля, морква – по 1 шт.

Сіль, перець, зелень – за смаком

Плавлений сирок

Вершкове масло

Спосіб приготування:

Гриби відварити в підсоленій воді 25-30 хвилин. Злити воду, налити чисту і поставити на вогонь. Нарізати картоплю кубиками і додати до грибів. Посолити, поперчити. Цибулю і моркву нашаткувати й обсмажити на вершковому маслі. Додати цибулю і моркву до супу, готувати 5-7 хвилин. Натерти плавлений сир і вмішати в суп. Подавати із зеленню.

Вершковий суп з лисичками

Вершковий суп з лисичками / Фото: instagram.com/levinpie_food/

Інгредієнти:

Картопля – 2 шт.

Лисички – 200 г

Цибуля, морква – по половині

Часник – 2 зуб.

Вершки – 30 мл

Спеції, сіль, перець – за смаком

Вершкове масло – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Лисички пропарити на сковороді, щоби прибрати зайву рідину. Додати вершкове масло, спеції та обсмажити гриби впродовж 5-7 хвилин. У каструлі з товстим дном розігріти оливкову олію й обсмажити подрібнені цибулю, моркву, часник. Додати воду і картоплю. Довести до смаку спеціями. Варити 20-25 хвилин. Прикрасити зеленню.

Крем-суп з білими грибами і куркою

Крем-суп з білими грибами і куркою / Фото: instagram.com/prostovvkusno/

Інгредієнти:

Куряче філе – 250 г

Гриби – 300 г

Цибуля, морква – по 1 шт.

Вершки – 100 мл

Сіль, перець, мускатний горіх, спеції – за смаком

Спосіб приготування:

Куряче філе промити і розрізати на 4 частини. Гриби промити, нарізати кубиками. Морква нарізати кружальцями. Філе, гриби і моркву викласти в каструлю, залити 1 літром холодної води і поставити на середній вогонь. Довести до кипіння і варити 40 хвилин. За 5 хвилин до готовності посолити і додати 100 мл вершків, перемішати. Цибулю дрібно нарізати й обсмажити на сковороді до золотавого кольору. Шумівкою дістати з бульйону гриби, курку і моркву, додати цибулю. Пробити в блендері, поступово додаючи бульйон. Подавати, прикрасивши мускатним горіхом.

Вершковий суп з грибами і картоплею

Грибний суп в мультиварці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Гриби (на вибір) – 100 г

Картопля – 3 шт.

Цибуля -1 шт.

Вершки – 100 мл

Петрушка, чебрець, сіль, чорний перець – за смаком

Спосіб приготування:

Гриби ретельно промити, дрібно нарізати і викласти в чашу мультиварки. Картоплю нарізати і додати до грибів. Цибулину очистити, зробити надріз у вигляді хреста, не розрізаючи повністю. Помістити в чашу мультиварки. Перев'язати кулінарною ниткою кілька гілочок петрушки і чебрецю. Помістити до овочів і грибів. Залити водою і готувати 30-40 хвилин на режимі "Тушкування". Дістати цибулю і трави. Влити вершки, посолити і поперчити за смаком. Подавати із зеленню.

І ще один рецепт французького супу вішісуазу дізнаєтеся з відео.

10 рецептів пирогів з грибами для сімейної вечері зібрані в цьому матеріалі.