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8 классных рецептов для сочной свинины и блюд из нее на день рождения

Ирина Маслова
12 октября, 11:44
Свинину практически невозможно испортить, но сочнее она получается после запекания и тушения. Можно приготовить рулет с грибами и сыром, запечь ее со сливами или в беконе с апельсинами

День рождения без основного мясного блюда для большинства – это не праздник. Максимально устроить торжественность поможет свинина в центре стола. Она может быть запеченная в духовке целым куском или порционными со сливами или апельсинами. Чтобы все получилось идеально, стоит еще раз вспомнить рекомендации по приготовлению этого мяса.

Острая свинина с баклажанами

Острая свинина с баклажанами / Фото: instagram.com/_food_blog_m/

Рецепты из свинины на день рождения / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

  • Свинина без костей – 500 г
  • Баклажан – 2 шт.
  • Болгарский перец, лук – по 1 шт.
  • Паприка молотая – 1 ч. л.
  • Сахар, крахмал – 1 ст. л.
  • Вода – 100 мл
  • Соевый соус – 3 ст. л.
  • Морковь – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Соль, перец, кунжут, зелень

Как приготовить:

  1. Мясо нарезать брусочками, обжарить в течение 5 минут на сильном огне до румяной корочки.
  2. Добавить мелко нарезанный лук и обжарить до золотистого цвета.
  3. Морковь нарезать соломкой, добавить к мясу и обжарить 3 минуты.
  4. Баклажаны нарезать полукольцами и обжарить на отдельной сковороде. Добавить к мясу, обжарить несколько минут.
  5. Добавить половину нарезанного перца, измельченный чеснок, перемешать.
  6. Добавить соевый соус, соль, паприку, сахар, растворенный в воде крахмал, перемешать и жарить на среднем огне 3 минуты.
  7. Добавить остальной перец и тушить под закрытой крышкой 5 минут.
  8. Украсить кунжутом и зеленью.

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Свиной рулет с грибами и сыром

Свининой рулет с грибами и сыром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Корейка – 1 кг
  • Грибы – 250 г
  • Сыр твердый – 100 г
  • Лук, зубчик чеснока – по 1 шт.
  • Соль, перец, специи
  • Растительное масло
  • Сливочное масло

Как приготовить:

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  1. Сделать вдоль всего куска мяса глубокий надрез до половины и надрезы справа и слева. Слегка отбить и натереть солью, перцем и пропущенным через пресс чесноком.
  2. Грибы разрезать на четвертинки и пассеровать до золотистого цвета. Лук мелко нарезать и обжарить. Перемешать с грибами, посолить и поперчить.
  3. На слой мяса выложить, чередуя, грибы и нарезанный кубиками сыр. Свернуть рулет и перевязать ниткой.
  4. Обжарить со всех сторон на сильном огне, переложить на смазанный сливочным маслом противень. Запекать 1,5 часа при температуре 180 градусов.
  5. Когда рулет подрумянится, накрыть фольгой и довести до готовности.

Свинина с грибами в сметанном соусе

Свинина с грибами в сметанном соусе / Фото: іnstagram.com/mama_c_peceptami/

Ингредиенты:

  • Свинина – 500 г
  • Сметана 15% – 350 г
  • Шампиньоны или белые грибы – 300 г
  • Соль, перец – по вкусу
  • Масло растительное – 2 ст. л.
  • Зеленый лук, зелень, специи

Как приготовить:

  1. Мясо порезать небольшими кубиками. Грибы – на четвертинки.
  2. На раскаленном масле обжарить мясо до золотистого цвета. Добавить грибы и довести до вкуса специями. Жарить на среднем огне 25 минут, пока не выпарится жидкость из грибов.
  3. Добавить сметану и тушить еще 25 минут, помешивая. Украсить зеленью.

Свинина со сливами

Свинина со сливами / Фото: instagram.com/anna_gotovit_i_est/

Ингредиенты:

  • Свиная лопатка – 700-800 г
  • Сливы – 10-15 шт.
  • Болгарский перец – 2 шт.
  • Базилик свежий
  • Чеснок – 6 зуб.
  • Соль, перец, кориандр, чили

Как приготовить:

  1. Мясо помыть, обсушить. Посолить, поперчить и смазать небольшим количеством масла. Выложить в форму для запекания.
  2. Перец нарезать, вынуть косточки из слив, чеснок нарезать и измельчить базилик.
  3. Все распределить по свинине. Добавить специи по вкусу.
  4. Запекать под фольгой при 200 градусах в течение часа-полтора. Убрать фольгу и запекать до готовности.

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Свинина в слоеном тесте

Свинина в слоеном тесте / Фото: instagram.com/sveta_nedieta/

Ингредиенты:

  • Свинина – 700 г
  • Слоеное тесто – 2 листа
  • Лук – 3 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль, перец, специи – по вкусу

Как приготовить:⠀

  1. Мясо слегка обмазать в специях, обжарить до золотистой корочки. Дать остыть. Нарезать лук и слегка обжарить.
  2. В центр теста выложить половину лука, потом – кусок мяса и лук сверху. Накрыть тестом.
  3. Тщательно смазать яйцом и скрепить края.
  4. Выпекать 1 час при 170 градусах.

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Буженина из свинины в фольге

Буженина домашняя / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Свинина – 1 кг
  • Вода – 1 л
  • Чеснок – 5 зуб.
  • Лавровый лист – 2-3 шт.
  • Перец горошком, семена укропа, семена кориандра, паприка, орегано – по 1 ч. л.
  • Стручковый перец – 1 шт.
  • Томатная паста – 1 ч. л.
  • Растительное масло

Как приготовить:

  1. В кастрюлю положить соль, раздавленный чеснок, лавровый лист, паприку, перец горошком, стручковый перец, семена укропа и кориандра, орегано. Влить воду, перемешать, пока соль не растворится.
  2. Мясо помыть и положить в маринад, мариновать сутки в холодильнике.
  3. Смешать томатную пасту, растительное масло и паприку. Смазать свинину, завернуть в фольгу и запекать при 180-200 градусах около 1-1,5 часа. В процессе поливать соком от мяса.
  4. За 10 минут до готовности раскрыть фольгу, чтобы мясо подрумянилось.

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Шашлык из свинины в духовке

Шашлык из свинины в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Свинина – 1 кг
  • Сметана – 1 ст. л.
  • Хмели-сунели – 2 ч. л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Мед, сок лимона – по 1 ст. л.
  • Укроп, петрушка

Как приготовить:

  1. Свинину нарезать крупно. Добавить соль, черный молотый перец, хмели-сунели, сметану и лимонный сок. Добавить мед и мелко порубленную зелень. Оставить мариноваться на час.
  2. Смазать форму для запекания растительным маслом, выложить мясо. Запекать при 180 градусах в режиме конвекции.
  3. Перевернуть и запекать 10-15 минут до румяной корочки.

Свиные медальоны с апельсинами в духовке

Свиные медальоны с апельсинами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Вырезка – 600-700 г
  • Бекон – 70 г
  • Апельсин – 4 шт.
  • Красный лук – 2 шт.
  • Тимьян, розмарин – по несколько веточек
  • Чеснок – 5 зуб.
  • Красное сухое вино – 4 ст. л.
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Оливковое масло
  • Соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

  1. Лук нарезать тонкой соломкой и сложить в форму для запекания. Апельсины нарезать дольками, чеснок измельчить. Добавить к луку вместе с тимьяном и розмарином.
  2. Полить оливковым маслом, вином и посыпать сахаром. Добавить соль и перец. Перемешать.
  3. Выпекать при 200 градусах 40 минут.
  4. Нарезать мясо на порционные куски, слегка отбить. Посолить, поперчить.
  5. Обернуть каждый кусок тонкой полоской бекона и скрепить шпажкой. Обжарить до золотистого цвета.
  6. Переложить в форму и выпекать еще 20 минут.

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