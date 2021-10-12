8 классных рецептов для сочной свинины и блюд из нее на день рождения

День рождения без основного мясного блюда для большинства – это не праздник. Максимально устроить торжественность поможет свинина в центре стола. Она может быть запеченная в духовке целым куском или порционными со сливами или апельсинами. Чтобы все получилось идеально, стоит еще раз вспомнить рекомендации по приготовлению этого мяса.

Острая свинина с баклажанами

Острая свинина с баклажанами / Фото: instagram.com/_food_blog_m/

Рецепты из свинины на день рождения / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

Свинина без костей – 500 г

Баклажан – 2 шт.

Болгарский перец, лук – по 1 шт.

Паприка молотая – 1 ч. л.

Сахар, крахмал – 1 ст. л.

Вода – 100 мл

Соевый соус – 3 ст. л.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Соль, перец, кунжут, зелень

Как приготовить:

Мясо нарезать брусочками, обжарить в течение 5 минут на сильном огне до румяной корочки. Добавить мелко нарезанный лук и обжарить до золотистого цвета. Морковь нарезать соломкой, добавить к мясу и обжарить 3 минуты. Баклажаны нарезать полукольцами и обжарить на отдельной сковороде. Добавить к мясу, обжарить несколько минут. Добавить половину нарезанного перца, измельченный чеснок, перемешать. Добавить соевый соус, соль, паприку, сахар, растворенный в воде крахмал, перемешать и жарить на среднем огне 3 минуты. Добавить остальной перец и тушить под закрытой крышкой 5 минут. Украсить кунжутом и зеленью.

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Свиной рулет с грибами и сыром

Свининой рулет с грибами и сыром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Корейка – 1 кг

Грибы – 250 г

Сыр твердый – 100 г

Лук, зубчик чеснока – по 1 шт.

Соль, перец, специи

Растительное масло

Сливочное масло

Как приготовить:

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Сделать вдоль всего куска мяса глубокий надрез до половины и надрезы справа и слева. Слегка отбить и натереть солью, перцем и пропущенным через пресс чесноком. Грибы разрезать на четвертинки и пассеровать до золотистого цвета. Лук мелко нарезать и обжарить. Перемешать с грибами, посолить и поперчить. На слой мяса выложить, чередуя, грибы и нарезанный кубиками сыр. Свернуть рулет и перевязать ниткой. Обжарить со всех сторон на сильном огне, переложить на смазанный сливочным маслом противень. Запекать 1,5 часа при температуре 180 градусов. Когда рулет подрумянится, накрыть фольгой и довести до готовности.

Свинина с грибами в сметанном соусе

Свинина с грибами в сметанном соусе / Фото: іnstagram.com/mama_c_peceptami/

Ингредиенты:

Свинина – 500 г

Сметана 15% – 350 г

Шампиньоны или белые грибы – 300 г

Соль, перец – по вкусу

Масло растительное – 2 ст. л.

Зеленый лук, зелень, специи

Как приготовить:

Мясо порезать небольшими кубиками. Грибы – на четвертинки. На раскаленном масле обжарить мясо до золотистого цвета. Добавить грибы и довести до вкуса специями. Жарить на среднем огне 25 минут, пока не выпарится жидкость из грибов. Добавить сметану и тушить еще 25 минут, помешивая. Украсить зеленью.

Свинина со сливами

Свинина со сливами / Фото: instagram.com/anna_gotovit_i_est/

Ингредиенты:

Свиная лопатка – 700-800 г

Сливы – 10-15 шт.

Болгарский перец – 2 шт.

Базилик свежий

Чеснок – 6 зуб.

Соль, перец, кориандр, чили

Как приготовить:

Мясо помыть, обсушить. Посолить, поперчить и смазать небольшим количеством масла. Выложить в форму для запекания. Перец нарезать, вынуть косточки из слив, чеснок нарезать и измельчить базилик. Все распределить по свинине. Добавить специи по вкусу. Запекать под фольгой при 200 градусах в течение часа-полтора. Убрать фольгу и запекать до готовности.

Свинина в слоеном тесте

Свинина в слоеном тесте / Фото: instagram.com/sveta_nedieta/

Ингредиенты:

Свинина – 700 г

Слоеное тесто – 2 листа

Лук – 3 шт.

Яйцо – 1 шт.

Соль, перец, специи – по вкусу

Как приготовить:⠀

Мясо слегка обмазать в специях, обжарить до золотистой корочки. Дать остыть. Нарезать лук и слегка обжарить. В центр теста выложить половину лука, потом – кусок мяса и лук сверху. Накрыть тестом. Тщательно смазать яйцом и скрепить края. Выпекать 1 час при 170 градусах.

Буженина из свинины в фольге

Буженина домашняя / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Свинина – 1 кг

Вода – 1 л

Чеснок – 5 зуб.

Лавровый лист – 2-3 шт.

Перец горошком, семена укропа, семена кориандра, паприка, орегано – по 1 ч. л.

Стручковый перец – 1 шт.

Томатная паста – 1 ч. л.

Растительное масло

Как приготовить:

В кастрюлю положить соль, раздавленный чеснок, лавровый лист, паприку, перец горошком, стручковый перец, семена укропа и кориандра, орегано. Влить воду, перемешать, пока соль не растворится. Мясо помыть и положить в маринад, мариновать сутки в холодильнике. Смешать томатную пасту, растительное масло и паприку. Смазать свинину, завернуть в фольгу и запекать при 180-200 градусах около 1-1,5 часа. В процессе поливать соком от мяса. За 10 минут до готовности раскрыть фольгу, чтобы мясо подрумянилось.

Шашлык из свинины в духовке

Шашлык из свинины в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Свинина – 1 кг

Сметана – 1 ст. л.

Хмели-сунели – 2 ч. л.

Соль, перец – по вкусу

Мед, сок лимона – по 1 ст. л.

Укроп, петрушка

Как приготовить:

Свинину нарезать крупно. Добавить соль, черный молотый перец, хмели-сунели, сметану и лимонный сок. Добавить мед и мелко порубленную зелень. Оставить мариноваться на час. Смазать форму для запекания растительным маслом, выложить мясо. Запекать при 180 градусах в режиме конвекции. Перевернуть и запекать 10-15 минут до румяной корочки.

Свиные медальоны с апельсинами в духовке

Свиные медальоны с апельсинами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Вырезка – 600-700 г

Бекон – 70 г

Апельсин – 4 шт.

Красный лук – 2 шт.

Тимьян, розмарин – по несколько веточек

Чеснок – 5 зуб.

Красное сухое вино – 4 ст. л.

Сахар – 1 ст. л.

Оливковое масло

Соль, перец – по вкусу

Как приготовить: