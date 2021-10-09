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Как запечь сочные ребрышки – 3 ароматных варианта

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
9 октября, 17:00
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Успех любого мясного блюда – маринад. Он может быть жидким и сухим, главное – мариновать продукт как можно дольше. Обязательно приготовьте к ребрам овощной гарнир
Запеченные ребрышки в духовке
Запеченные ребрышки в духовке / Фото: Depositphotos

Достаточно редко даже самое лучшее мясо не будет достаточно вкусным без правильного маринада. Авторы этих рецептов настаивают, что мариновать ребра нужно не менее часа. Ребра рекомендуют запекать в фольге и периодически поливать их соком, который образуется в процессе.

Свиные ребра с соусом ткемали

Свиные ребра с соусом ткемали
Свиные ребра с соусом ткемали / Фото: instagram.com/_anka_pulemetchica/

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Ингредиенты:

  • 1 кг свиные ребра;
  • по 3 ст. л. ткемали, соевый соус, йогурт, соль;
  • специи – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Смешать ткемали, соевый соус, йогурт. Добавить специи и перемешать.
  2. Замариновать ребра на 2 часа.
  3. Выложить в форму и запекать 50 минут при 200 градусах, периодически поливая соусом.

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Свиные ребра в соусе BBQ

Свиные ребра в соусе BBQ
Свиные ребра в соусе BBQ / Фото: instagram.com/_travnikova_tatiana_/

Ингредиенты:

  • 2 кг ребра свиные.

Для сухого маринада:

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по 1 ст. л. паприка, перец, розмарин;
2 ст. л. розмарина.

Для соуса:

  • по 2 ст. л. томатная паста, соевый соус и винный уксус, мед, горчица, соль;
  • 2 зуб. чеснока;
  • половина луковицы.

Как приготовить:

  1. Ребра нарезать, натереть растительным маслом и сухим маринадом. Убрать в холодильник на несколько часов.
  2. В сотейнике обжарить измельченные лук и чеснок, добавить остальные ингредиенты соуса и варить на среднем огне до загустения.
  3. Разогреть духовку до 110 градусов и запекать ребрышки 2 часа.
  4. Намазать соусом, покрыть фольгой и готовить 30 минут. Убрать фольгу и запекать до готовности.

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Телячьи ребра с фруктами и медом

Телячьи ребра с фруктами и медом
Телячьи ребра с фруктами и медом / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 1 кг телячьих ребер;
  • по 1 шт. корень пастернака и сельдерея;
  • по половине яблока и лука;
  • 1 апельсин;
  • мед, томатный сок;
  • соус табаско;
  • вустерский соус – по желанию;
  • соль, перец.

Как приготовить:

  1. Ребрышки посолить, поперчить и смазать медом.
  2. Для соуса в блендере измельчить лук с яблоком.
  3. Добавить сок апельсина, томатный сок, табаско, вустерский соус, соль, перец и еще раз взбить.
  4. Ребра выложить на противень и залить соусом. Сверху выложить нарезанный корень сельдерея и пастернака.
  5. Запекать в духовке при 180 градусах 7 минут. Уменьшить температуру до 160 градусов и запекать еще минут 20 до готовности.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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