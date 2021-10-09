Как запечь сочные ребрышки – 3 ароматных варианта

Достаточно редко даже самое лучшее мясо не будет достаточно вкусным без правильного маринада. Авторы этих рецептов настаивают, что мариновать ребра нужно не менее часа. Ребра рекомендуют запекать в фольге и периодически поливать их соком, который образуется в процессе.
Свиные ребра с соусом ткемали
Ингредиенты:
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- 1 кг свиные ребра;
- по 3 ст. л. ткемали, соевый соус, йогурт, соль;
- специи – по вкусу.
Как приготовить:
- Смешать ткемали, соевый соус, йогурт. Добавить специи и перемешать.
- Замариновать ребра на 2 часа.
- Выложить в форму и запекать 50 минут при 200 градусах, периодически поливая соусом.
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Свиные ребра в соусе BBQ
Ингредиенты:
- 2 кг ребра свиные.
Для сухого маринада:
по 1 ст. л. паприка, перец, розмарин;
2 ст. л. розмарина.
Для соуса:
- по 2 ст. л. томатная паста, соевый соус и винный уксус, мед, горчица, соль;
- 2 зуб. чеснока;
- половина луковицы.
Как приготовить:
- Ребра нарезать, натереть растительным маслом и сухим маринадом. Убрать в холодильник на несколько часов.
- В сотейнике обжарить измельченные лук и чеснок, добавить остальные ингредиенты соуса и варить на среднем огне до загустения.
- Разогреть духовку до 110 градусов и запекать ребрышки 2 часа.
- Намазать соусом, покрыть фольгой и готовить 30 минут. Убрать фольгу и запекать до готовности.
Телячьи ребра с фруктами и медом
Ингредиенты:
- 1 кг телячьих ребер;
- по 1 шт. корень пастернака и сельдерея;
- по половине яблока и лука;
- 1 апельсин;
- мед, томатный сок;
- соус табаско;
- вустерский соус – по желанию;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Ребрышки посолить, поперчить и смазать медом.
- Для соуса в блендере измельчить лук с яблоком.
- Добавить сок апельсина, томатный сок, табаско, вустерский соус, соль, перец и еще раз взбить.
- Ребра выложить на противень и залить соусом. Сверху выложить нарезанный корень сельдерея и пастернака.
- Запекать в духовке при 180 градусах 7 минут. Уменьшить температуру до 160 градусов и запекать еще минут 20 до готовности.
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