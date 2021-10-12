8 класних рецептів для соковитої свинини і страв з неї на день народження

День народження без основної м'ясної страви для більшості – це не свято. Максимально влаштувати урочистість допоможе свинина в центрі столу. Вона може бути запечена в духовці цілим шматком або порційними зі сливами або апельсинами. Щоб усе вийшло ідеально, варто ще раз згадати рекомендації з приготування цього м'яса.

Гостра свинина з баклажанами

Гостра свинина з баклажанами / Фото: instagram.com/_food_blog_m/

Рецепти зі свинини на день народження / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

Свинина без кісток – 500 г

Баклажан – 2 шт.

Болгарський перець, цибуля – по 1 шт.

Паприка мелена – 1 ч. л.

Цукор, крохмаль – 1 ст. л.

Вода – 100 мл

Соєвий соус – 3 ст. л.

Морква – 1 шт.

Часник – 3 зуб.

Сіль, перець, кунжут, зелень

Як приготувати:

М'ясо нарізати брусочками, обсмажити 5 хвилин на сильному вогні до рум'яної скоринки. Додати дрібно нарізану цибулю і обсмажити до золотавого кольору. Моркву нарізати соломкою, додати до м'яса і обсмажити 3 хвилини. Баклажани нарізати півкільцями і обсмажити на окремій сковороді. Додати до м'яса, обсмажити кілька хвилин. Додати половину нарізаного перцю, подрібнений часник, перемішати. Додати соєвий соус, сіль, паприку, цукор, розчинений у воді крохмаль, перемішати і смажити на середньому вогні 3 хвилини. Додати решту перцю і тушкувати під закритою кришкою 5 хвилин. Прикрасити кунжутом і зеленню.

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Свинячий рулет з грибами і сиром

Рулет зі свинини з грибами і сиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Корейка – 1 кг

Гриби – 250 г

Сир твердий – 100 г

Цибуля, зубчик часнику – по 1 шт.

Сіль, перець, спеції

Олія

Вершкове масло

Як приготувати:

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Зробити уздовж всього шматка м'яса глибокий надріз до половини і надрізи праворуч і ліворуч. Злегка відбити і натерти сіллю, перцем і пропущеним через прес часником. Гриби розрізати на четвертинки і пасерувати до золотавого кольору. Цибулю дрібно нарізати і обсмажити. Перемішати з грибами, посолити і поперчити. На шар м'яса викласти, чергуючи, гриби та нарзаний кубиками сир. Згорнути рулет і перев'язати ниткою. Обсмажити з усіх боків на сильному вогні, перекласти на змащене вершковим маслом деко. Запікати 1,5 години за температури 180 градусів. Коли рулет підрум'яниться, накрити фольгою і довести до готовності.

Свинина з грибами в сметанному соусі

Свинина з грибами в сметанному соусі / Фото: іnstagram.com/mama_c_peceptami/

Інгредієнти:

Свинина – 500 г

Сметана 15% – 350 г

Печериці або білі гриби – 300 г

Сіль, перець – за смаком

Олія – 2 ст. л.

Зелена цибуля, зелень, спеції

Як приготувати:

М'ясо порізати невеликими кубиками. Гриби – на четвертинки. На гарячій олії обсмажити м'ясо до золотавого кольору. Додати гриби і довести до смаку спеціями. Смажити на середньому вогні 25 хвилин, доки не випарується рідина з грибів. Додати сметану і тушкувати ще 25 хвилин, помішуючи. Прикрасити зеленню.

Свинина зі сливами

Свинина зі сливами / Фото: instagram.com/anna_gotovit_i_est/

Інгредієнти:

Свиняча лопатка – 700-800 г

Сливи – 10-15 шт.

Болгарський перець – 2 шт.

Базилік свіжий

Часник – 6 зуб.

Сіль, перець, коріандр, чилі

Як приготувати:

М'ясо помити, обсушити. Посолити, поперчити і змастити невеликою кількістю олії. Викласти в форму для запікання. Перець нарізати, вийняти кісточки зі слив, часник нарізати і подрібнити базилік. Усе розподілити по свинині. Додати спеції за смаком. Запікати під фольгою за 200 градусів впродовж години-півтори. Прибрати фольгу і запікати до готовності.

Свинина в листковому тісті

Свинина в листковому тісті / Фото: instagram.com/sveta_nedieta/

Інгредієнти:

Свинина – 700 г

Листкове тісто – 2 листи

Цибуля – 3 шт.

Яйце – 1 шт.

Сіль, перець, спеції – за смаком

Як приготувати: ⠀

М'ясо злегка обмазати в спеціях, обсмажити до золотавої скоринки. Дати охолонути. Нарізати цибулю і злегка обсмажити. У центр тіста викласти половину цибулі, потім – шматок м'яса і цибулю зверху. Накрити тістом. Ретельно змастити яйцем і скріпити краї. Випікати 1 годину за 170 градусів.

Буженина зі свинини в фользі

Буженина домашня / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Свинина – 1 кг

Вода – 1 л

Часник – 5 зуб.

Лаврове листя – 2-3 шт.

Перець горошком, насіння кропу, насіння коріандру, паприка, орегано – по 1 ч. л.

Стручковий перець – 1 шт.

Томатна паста – 1 ч. л.

Олія

Як приготувати:

У каструлю покласти сіль, розчавлений часник, лаврове листя, паприку, перець горошком, стручковий перець, насіння кропу і коріандру, орегано. Влити воду, перемішати, доки сіль не розчиниться. М'ясо помити і покласти в маринад, маринувати добу в холодильнику. Змішати томатну пасту, олію та паприку. Змастити свинину, загорнути у фольгу і запікати за 180-200 градусів близько 1-1,5 години. У процесі поливати соком від м'яса. За 10 хвилин до готовності розкрити фольгу, щоб м'ясо підрум'янилося.

Шашлик зі свинини в духовці

Шашлик зі свинини в духовці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Свинина – 1 кг

Сметана – 1 ст. л.

Хмелі-сунелі – 2 ч. л.

Сіль, перець – за смаком

Мед, сік лимона – по 1 ст. л.

Кріп, петрушка

Як приготувати:

Свинину нарізати крупно. Додати сіль, чорний мелений перець, хмелі-сунелі, сметану і лимонний сік. Додати мед і дрібно посічену зелень. Залишити маринуватися на годину. Змастити форму для запікання олією, викласти м'ясо. Запікати за 180 градусів у режимі конвекції. Перевернути і запікати 10-15 хвилин до рум'яної скоринки.

Свинячі медальйони з апельсинами в духовці

Свинячі медальйони з апельсинами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Вирізка – 600-700 г

Бекон – 70 г

Апельсин – 4 шт.

Червона цибуля – 2 шт.

Чебрець, розмарин – по кілька гілочок

Часник – 5 зуб.

Червоне сухе вино – 4 ст. л.

Цукор – 1 ст. л.

Оливкова олія

Сіль, перець – за смаком

Як приготувати: