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8 класних рецептів для соковитої свинини і страв з неї на день народження

Ірина Маслова
12 жовтня, 11:44
Свинину практично неможливо зіпсувати, але соковитіше вона буде після запікання і тушкування. Можна приготувати рулет з грибами і сиром, запекти її зі сливами або в беконі з апельсинами

День народження без основної м'ясної страви для більшості – це не свято. Максимально влаштувати урочистість допоможе свинина в центрі столу. Вона може бути запечена в духовці цілим шматком або порційними зі сливами або апельсинами. Щоб усе вийшло ідеально, варто ще раз згадати рекомендації з приготування цього м'яса.

Гостра свинина з баклажанами

Гостра свинина з баклажанами / Фото: instagram.com/_food_blog_m/

Рецепти зі свинини на день народження / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

  • Свинина без кісток – 500 г
  • Баклажан – 2 шт.
  • Болгарський перець, цибуля – по 1 шт.
  • Паприка мелена – 1 ч. л.
  • Цукор, крохмаль – 1 ст. л.
  • Вода – 100 мл
  • Соєвий соус – 3 ст. л.
  • Морква – 1 шт.
  • Часник – 3 зуб.
  • Сіль, перець, кунжут, зелень

Як приготувати:

  1. М'ясо нарізати брусочками, обсмажити 5 хвилин на сильному вогні до рум'яної скоринки.
  2. Додати дрібно нарізану цибулю і обсмажити до золотавого кольору.
  3. Моркву нарізати соломкою, додати до м'яса і обсмажити 3 хвилини.
  4. Баклажани нарізати півкільцями і обсмажити на окремій сковороді. Додати до м'яса, обсмажити кілька хвилин.
  5. Додати половину нарізаного перцю, подрібнений часник, перемішати.
  6. Додати соєвий соус, сіль, паприку, цукор, розчинений у воді крохмаль, перемішати і смажити на середньому вогні 3 хвилини.
  7. Додати решту перцю і тушкувати під закритою кришкою 5 хвилин.
  8. Прикрасити кунжутом і зеленню.

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Свинячий рулет з грибами і сиром

Рулет зі свинини з грибами і сиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Корейка – 1 кг
  • Гриби – 250 г
  • Сир твердий – 100 г
  • Цибуля, зубчик часнику – по 1 шт.
  • Сіль, перець, спеції
  • Олія
  • Вершкове масло

Як приготувати:

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  1. Зробити уздовж всього шматка м'яса глибокий надріз до половини і надрізи праворуч і ліворуч. Злегка відбити і натерти сіллю, перцем і пропущеним через прес часником.
  2. Гриби розрізати на четвертинки і пасерувати до золотавого кольору. Цибулю дрібно нарізати і обсмажити. Перемішати з грибами, посолити і поперчити.
  3. На шар м'яса викласти, чергуючи, гриби та нарзаний кубиками сир. Згорнути рулет і перев'язати ниткою.
  4. Обсмажити з усіх боків на сильному вогні, перекласти на змащене вершковим маслом деко. Запікати 1,5 години за температури 180 градусів.
  5. Коли рулет підрум'яниться, накрити фольгою і довести до готовності.

Свинина з грибами в сметанному соусі

Свинина з грибами в сметанному соусі / Фото: іnstagram.com/mama_c_peceptami/

Інгредієнти:

  • Свинина – 500 г
  • Сметана 15% – 350 г
  • Печериці або білі гриби – 300 г
  • Сіль, перець – за смаком
  • Олія – 2 ст. л.
  • Зелена цибуля, зелень, спеції

Як приготувати:

  1. М'ясо порізати невеликими кубиками. Гриби – на четвертинки.
  2. На гарячій олії обсмажити м'ясо до золотавого кольору. Додати гриби і довести до смаку спеціями. Смажити на середньому вогні 25 хвилин, доки не випарується рідина з грибів.
  3. Додати сметану і тушкувати ще 25 хвилин, помішуючи. Прикрасити зеленню.

Свинина зі сливами

Свинина зі сливами / Фото: instagram.com/anna_gotovit_i_est/

Інгредієнти:

  • Свиняча лопатка – 700-800 г
  • Сливи – 10-15 шт.
  • Болгарський перець – 2 шт.
  • Базилік свіжий
  • Часник – 6 зуб.
  • Сіль, перець, коріандр, чилі

Як приготувати:

  1. М'ясо помити, обсушити. Посолити, поперчити і змастити невеликою кількістю олії. Викласти в форму для запікання.
  2. Перець нарізати, вийняти кісточки зі слив, часник нарізати і подрібнити базилік.
  3. Усе розподілити по свинині. Додати спеції за смаком.
  4. Запікати під фольгою за 200 градусів впродовж години-півтори. Прибрати фольгу і запікати до готовності.

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Свинина в листковому тісті

Свинина в листковому тісті / Фото: instagram.com/sveta_nedieta/

Інгредієнти:

  • Свинина – 700 г
  • Листкове тісто – 2 листи
  • Цибуля – 3 шт.
  • Яйце – 1 шт.
  • Сіль, перець, спеції – за смаком

Як приготувати: ⠀

  1. М'ясо злегка обмазати в спеціях, обсмажити до золотавої скоринки. Дати охолонути. Нарізати цибулю і злегка обсмажити.
  2. У центр тіста викласти половину цибулі, потім – шматок м'яса і цибулю зверху. Накрити тістом.
  3. Ретельно змастити яйцем і скріпити краї.
  4. Випікати 1 годину за 170 градусів.

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Буженина зі свинини в фользі

Буженина домашня / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Свинина – 1 кг
  • Вода – 1 л
  • Часник – 5 зуб.
  • Лаврове листя – 2-3 шт.
  • Перець горошком, насіння кропу, насіння коріандру, паприка, орегано – по 1 ч. л.
  • Стручковий перець – 1 шт.
  • Томатна паста – 1 ч. л.
  • Олія

Як приготувати:

  1. У каструлю покласти сіль, розчавлений часник, лаврове листя, паприку, перець горошком, стручковий перець, насіння кропу і коріандру, орегано. Влити воду, перемішати, доки сіль не розчиниться.
  2. М'ясо помити і покласти в маринад, маринувати добу в холодильнику.
  3. Змішати томатну пасту, олію та паприку. Змастити свинину, загорнути у фольгу і запікати за 180-200 градусів близько 1-1,5 години. У процесі поливати соком від м'яса.
  4. За 10 хвилин до готовності розкрити фольгу, щоб м'ясо підрум'янилося.

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Шашлик зі свинини в духовці

Шашлик зі свинини в духовці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Свинина – 1 кг
  • Сметана – 1 ст. л.
  • Хмелі-сунелі – 2 ч. л.
  • Сіль, перець – за смаком
  • Мед, сік лимона – по 1 ст. л.
  • Кріп, петрушка

Як приготувати:

  1. Свинину нарізати крупно. Додати сіль, чорний мелений перець, хмелі-сунелі, сметану і лимонний сік. Додати мед і дрібно посічену зелень. Залишити маринуватися на годину.
  2. Змастити форму для запікання олією, викласти м'ясо. Запікати за 180 градусів у режимі конвекції.
  3. Перевернути і запікати 10-15 хвилин до рум'яної скоринки.

Свинячі медальйони з апельсинами в духовці

Свинячі медальйони з апельсинами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Вирізка – 600-700 г
  • Бекон – 70 г
  • Апельсин – 4 шт.
  • Червона цибуля – 2 шт.
  • Чебрець, розмарин – по кілька гілочок
  • Часник – 5 зуб.
  • Червоне сухе вино – 4 ст. л.
  • Цукор – 1 ст. л.
  • Оливкова олія
  • Сіль, перець – за смаком

Як приготувати:

  1. Цибулю нарізати тонкою соломкою і скласти в форму для запікання. Апельсини нарізати часточками, часник подрібнити. Додати до цибулі разом з чебрецем і розмарином.
  2. Полити оливковою олією, вином і посипати цукром. Додати сіль і перець. Перемішати.
  3. Випікати за 200 градусів 40 хвилин.
  4. Нарізати м'ясо на порційні шматки, злегка відбити. Посолити, поперчити.
  5. Загорнути кожен шматок тонкою смужкою бекону і скріпити шпажкою. Обсмажити до золотавого кольору.
  6. Перекласти у форму і випікати ще 20 хвилин.

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