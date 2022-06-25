Ароматное и наваристое рагу спеццатино – итальянский рецепт (фото)

Мы любим итальянскую кухню за ее простоту и неповторимое разнообразие. В этой стране достаточно простой домашней еды. Если это тушеная курица, то ее готовят с томатами в собственном соку или со свежими.
С курицей спеццатино тоже готовят, правда, не добавляют томатную пасту или свежие томаты.
Как приготовить итальянское рагу спеццатино / Фото: instagram.com/tatyitaly/
Здесь нужны говядина и картофель. Постарайтесь нарезать их примерно одинакового размера. Мясо перед обжариванием обваливается в муке. Любимые овощи приветствуются.
Рецепт от mamma_mia_kak_vkusno.
Спеццатино из мяса и картофеля
Спеццатино из мяса и картофеля / Фото: instagram.com/tatyitaly/
Ингредиенты:
- говядина – 700 г;
- морковь, лук – по 1 шт.;
- картофель – 4 шт.,
- протертые помидоры – 80 г;
- мука – 50 г;
- белое вино – 50 мл;
- оливковое масло – 1 ст. л.;
- розмарин – веточка,
- лавровый лист – 2-3 шт.,
- черный перец, соль.
Как приготовить:
- Мелко нарезать лук и морковь. Обжарить на оливковом масле до золотистого цвета.
- Мясо нарезать на небольшие кусочки и обвалять в муке. Стряхнуть излишки муки, добавить к луку с морковью. Обжарить немного со всех сторон.
- Налить вино, добавить лавровый лист, розмарин и тушить, пока вино не выпарится.
- Добавить протертые помидоры, немного воды, соль и черный перец. Тушить под крышкой около часа.
- Картофель нарезать кубиками, добавить к мясу и тушить еще 20 минут.
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