Ароматное и наваристое рагу спеццатино – итальянский рецепт (фото)

Мы любим итальянскую кухню за ее простоту и неповторимое разнообразие. В этой стране достаточно простой домашней еды. Если это тушеная курица, то ее готовят с томатами в собственном соку или со свежими.

С курицей спеццатино тоже готовят, правда, не добавляют томатную пасту или свежие томаты.

Как приготовить итальянское рагу спеццатино / Фото: instagram.com/tatyitaly/

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Здесь нужны говядина и картофель. Постарайтесь нарезать их примерно одинакового размера. Мясо перед обжариванием обваливается в муке. Любимые овощи приветствуются.

Рецепт от mamma_mia_kak_vkusno.

Спеццатино из мяса и картофеля

Спеццатино из мяса и картофеля / Фото: instagram.com/tatyitaly/

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Ингредиенты:

говядина – 700 г;

морковь, лук – по 1 шт.;

картофель – 4 шт.,

протертые помидоры – 80 г;

мука – 50 г;

белое вино – 50 мл;

оливковое масло – 1 ст. л.;

розмарин – веточка,

лавровый лист – 2-3 шт.,

черный перец, соль.

Как приготовить:

Мелко нарезать лук и морковь. Обжарить на оливковом масле до золотистого цвета. Мясо нарезать на небольшие кусочки и обвалять в муке. Стряхнуть излишки муки, добавить к луку с морковью. Обжарить немного со всех сторон. Налить вино, добавить лавровый лист, розмарин и тушить, пока вино не выпарится. Добавить протертые помидоры, немного воды, соль и черный перец. Тушить под крышкой около часа. Картофель нарезать кубиками, добавить к мясу и тушить еще 20 минут.

Не пропустите необычные итальянские маффины, для них нужна картофель и грибы.