Ароматне та наваристе рагу спецатино – італійський рецепт (фото)

Ми любимо італійську кухню за її простоту та неповторну різноманітність. У цій країні чимало простої домашньої їжі. Якщо це тушкована курка, то її готують з томатами у власному соку або зі свіжими.

З куркою спецатино теж готують, правда, не додають томатну пасту або свіжі томати.

Як приготувати італійське рагу спецатино

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Тут потрібні яловичина та картопля. Нарізайте їх приблизно однакового розміру. М'ясо перед обсмажуванням обвалюється в борошні. Улюблені овочі вітаються.

Рецепт зі сторінки mamma_mia_kak_vkusno.

Спецатино з м'яса та картоплі

Спецатино з м'яса та картоплі

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Інгредієнти:

яловичина – 700 г;

морква, цибуля – по 1 шт.;

картопля – 4 шт.,

протерті помідори – 80 г;

борошно – 50 г;

біле вино – 50 мл;

оливкова олія – 1 ст. л.;

розмарин – гілочка,

лавровк листя – 2-3 шт.,

чорний перець, сіль.

Як приготувати:

Дрібно нарізати цибулю та моркву. Обсмажити на оливковій олії до золотавого кольору. М'ясо нарізати на невеликі шматочки й обваляти в борошні. Струсити надлишки борошна, додати до цибулі з морквою. Обсмажити трохи з усіх боків. Налити вино, додати лаврове листя, розмарин і тушкувати, доки вино не випарується. Додати протерті помідори, трохи води, сіль та чорний перець. Тушкувати під кришкою близько години. Картоплю нарізати кубиками, додати до м'яса й готувати ще 20 хвилин.

Не пропустіть незвичайні італійські мафіни, для них потрібна картопля та гриби.