Ароматные блинные запеканки – рецепты с творогом и курицей с грибами

Блины нужно испечь по своему собственному и проверенному временем рецепту. В среднем нужно 10-12 штук, но все будет зависеть от формы для запекания.
И для сладкого, и для соленого варианта нужны будут соусы. Именно они создадут в конце красивую корочку.
Блинные запеканки / Фото: Коллаж: Сегодня
Для сладкой запеканки от milana.kraskovskaya добавьте к творогу немного изюма, для запеканки с курицей по рецепту tokionata нужны шампиньоны.
Так что если ищите эффектную и сытную подачу блинов – время воспользоваться этими рецептами.
Блинная запеканка с курицей
Ингредиенты для начинки:
- Куриная грудка – 500 г
- Грибы – 300 г
- Лук – 1 шт.
- Сыр – 100 г
- Сметана (20%) – 150 г
- Растительное масло – 30 мл
- Соль, перец
Для соуса:
- Яйца – 2 шт.
- Сметана – 250 г
- Вода – 50 мл
- Сыр – 100 г
- Соль, перец
Как приготовить:
- На растительном масле обжарить мелко нарезанную луковицу до мягкости. Курицу нарезать небольшими кубиками и отправить к луку. Обжарить несколько минут.
- Кубиком нарезать грибы и добавить в сковороду к мясу, жарить до выпаривания жидкости. Добавить сметану, соль и перец, довести до кипения и снять с огня.
- На каждый блин выложить немного тертого сыра и готовой начинки. Завернуть в трубочку.
- В отдельной миске соединить все ингредиенты для соуса, перемешать до однородности.
- В форму по кругу уложить блины. Залить соусом, посыпать сыром.
- Выпекать при 180 градусах около 30 минут.
Блинная запеканка с творогом
Ингредиенты:
- Блины – 8 шт.⠀
- Творог – 250 г⠀
- Изюм – 60 г⠀
- Сливочное масло – 50 г⠀
- Яйца – 2 шт.
- Яичные желтки – 2 шт.
- Сахар – 60 г + 1 ст. л.⠀
- Ванильный сахар – 1 пакетик⠀
- Лимон – половинка⠀
- Молоко – 250 мл⠀
- Сметана – 70 мл⠀
Как приготовить:
- Изюм замочить в кипятке. Яйца разделить на белки и желтки. Белки взбить в густую пену и убрать в холодильник.⠀
- Размягченное сливочное масло взбить с сахаром и ванильным сахаром. Добавить желтки, творог, сок, изюм и цедру половины лимона.
- Миксером аккуратно соединить взбитые белки и творожную массу.
- Намазать блины творожной массой и свернуть в трубочки. Выложить в форму.⠀
- Для заливки смешать 2 желтка, сметану, молоко и ложку сахара. Залить запеканку и готовить при 200 градусах 25 минут.