Ароматные блинные запеканки – рецепты с творогом и курицей с грибами

Блины нужно испечь по своему собственному и проверенному временем рецепту. В среднем нужно 10-12 штук, но все будет зависеть от формы для запекания.

И для сладкого, и для соленого варианта нужны будут соусы. Именно они создадут в конце красивую корочку.

Блинные запеканки / Фото: Коллаж: Сегодня

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Для сладкой запеканки от milana.kraskovskaya добавьте к творогу немного изюма, для запеканки с курицей по рецепту tokionata нужны шампиньоны.

Так что если ищите эффектную и сытную подачу блинов – время воспользоваться этими рецептами.

Блинная запеканка с курицей

Ингредиенты для начинки:

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Куриная грудка – 500 г

Грибы – 300 г

Лук – 1 шт.

Сыр – 100 г

Сметана (20%) – 150 г

Растительное масло – 30 мл

Соль, перец

Для соуса:

Яйца – 2 шт.

Сметана – 250 г

Вода – 50 мл

Сыр – 100 г

Соль, перец

Как приготовить:

На растительном масле обжарить мелко нарезанную луковицу до мягкости. Курицу нарезать небольшими кубиками и отправить к луку. Обжарить несколько минут. Кубиком нарезать грибы и добавить в сковороду к мясу, жарить до выпаривания жидкости. Добавить сметану, соль и перец, довести до кипения и снять с огня. На каждый блин выложить немного тертого сыра и готовой начинки. Завернуть в трубочку. В отдельной миске соединить все ингредиенты для соуса, перемешать до однородности. В форму по кругу уложить блины. Залить соусом, посыпать сыром. Выпекать при 180 градусах около 30 минут.

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Блинная запеканка с творогом

Ингредиенты:

Блины – 8 шт.⠀

Творог – 250 г⠀

Изюм – 60 г⠀

Сливочное масло – 50 г⠀

Яйца – 2 шт.

Яичные желтки – 2 шт.

Сахар – 60 г + 1 ст. л.⠀

Ванильный сахар – 1 пакетик⠀

Лимон – половинка⠀

Молоко – 250 мл⠀

Сметана – 70 мл⠀

Как приготовить: