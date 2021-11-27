Ароматні млинцеві запіканки – рецепти із сиром і куркою з грибами

Млинці треба спекти за власним і перевіреним часом рецептом. У середньому потрібно 10-12 штук, але все залежатиме від форми для запікання.
І для солодкого, і для солоного варіянтів потрібні соуси. Саме вони створять наприкінці красиву скоринку.
Млинцеві запіканки / Фото: Колаж: Сьогодні
Для солодкої запіканки від milana.kraskovskaya додайте до сиру трохи родзинок, для запіканки з куркою за рецептом tokionata потрібні печериці.
Тож якщо шукаєте ефектну та ситну подачу млинців – час користуватися цими рецептами.
Млинцева запіканка з куркою
Інгредієнти для начинки:
- Куряча грудка – 500 г
- Гриби – 300 г
- Цибуля – 1 шт.
- Сир – 100 г
- Сметана (20%) – 150 г
- Олія – 30 мл
- Сіль, перець
Для соусу:
- Яйця – 2 шт.
- Сметана – 250 г
- Вода – 50 мл
- Сир – 100 г
- Сіль, перець
Як приготувати:
- На олії обсмажити дрібно нарізану цибулину до м'якості. Курку нарізати невеликими кубиками та відправити до цибулі. Обсмажити кілька хвилин.
- Кубиком нарізати гриби та додати в сковороду до м'яса, смажити до випарювання рідини. Додати сметану, сіль та перець, довести до кипіння і зняти з вогню.
- На кожен млинець викласти трохи тертого сиру та готової начинки. Загорнути у трубочку.
- В окремій мисці поєднати всі інгредієнти для соусу, перемішати до однорідності.
- У форму по колу викласти млинці. Залити соусом, посипати сиром.
- Випікати за 180 градусів близько 30 хвилин.
Млинцева запіканка із сиром
Інгредієнти:
- Млинці – 8 шт.
- Сир – 250 г⠀
- Родзинки – 60 г⠀
- Вершкове масло – 50 г⠀
- Яйця – 2 шт.
- Яєчні жовтки – 2 шт.
- Цукор – 60 г + 1 ст. л.⠀
- Ванільний цукор – 1 пакетик⠀
- Лимон – половинка⠀
- Молоко – 250 мл
- Сметана – 70 мл
Як приготувати:
- Родзинки замочити в окропі. Яйця розділити на білки та жовтки. Білки збити в густу піну і прибрати в холодильник.
- Розм'якшене вершкове масло збити з цукром і ванільним цукром. Додати жовтки, сир, сік, родзинки та цедру половини лимона.
- Міксером акуратно з'єднати збиті білки та сирну масу.
- Намазати млинці сирною масою і згорнути у трубочки. Викласти у форму.⠀
- Для заливки змішати 2 жовтки, сметану, молоко і ложку цукру. Залити запіканку і готувати за 200 градусів 25 хвилин.