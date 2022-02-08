Как испечь синнабоны – особенности, правила и рецепт булочек

Все булочки в форме завитушек или улиток, как кому нравится, берут свое начало в Швеции. Там в булочки добавляют, кроме корицы, кардамон. И они не такие сладкие и увесистые, как синнабоны.
Синнабоны, какими мы знаем их теперь, родились благодаря амбициям двух пекарей из города Сиэтл, США, отца и сына по фамилии Комен.
Синнабоны / Фото: instagram.com/lia_art_cloud
Они взяли за основу булочки с корицей, медом и изюмом, которые выпекали еще в 18-ом веке в штате Северная Каролина.
Традиционная заливка-глазурь для синнабонов – сливочный сыр. Встречаются с ореховой глазурью (пекан, арахис, карамель) и шоколадной.
Главные требования – мука с высоким содержанием клейковины, пять завитков и очень качественная корица.
И, конечно, как и для другой подобной выпечки, все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
Рецепт со страницы helga_time.
Синнабоны
Для теста:
- 600 г муки;
- 8 г дрожжей сухих;
- 2 яйца;
- 140 г сахара;
- 85 г сливочного масла;
- 250 мл молока.
Начинка:
- 25 г корицы;
- 180 г сахара;
- 90 г сливочного масла;
- 5 г соли.
Крем-глазурь:
- 200-220 г сливочного сыра;
- 100 г сахарной пудры;
- 1 ст. л. лимонного сока;
- 70 г сливочного масла.
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Как приготовить:
- Соединить дрожжи с молоком, дать постоять 10-15 минут.
- Смешать муку (частями), соль и сахар, влить к ним растопленное масло, яйца и молоко с дрожжами. Вымесить тесто, оно не должно быть липким. Оставить в теплом месте для расстойки на полтора часа.
- Раскатать в прямоугольник толщиной 1 см, можно тоньше.
- Промазать размягченным маслом и присыпать смесью сахара и корицы. С одной стороны край теста оставить без начинки.
- Скатать тесто в рулет и нарезать на 14-16 заготовок. Выложить в смазанную маслом форму и оставить под полотенцем на 20-25 минут.
- Выпекать 30 минут при 180 градусах, готовность проверять шпажкой.
- Для крема смешать все ингредиенты венчиком. После выпекания смазать горячие булочки. Сначала – половиной крема, через 20 минут добавить весь крем.
Здесь смотрите видеорецепт приготовления синнабонов.