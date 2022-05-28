Ароматный лимонный крем – как приготовить отличное украшение для вашего бисквита

Итак, бисквит, а когда он еще и замешивается на горячем молоке, будет намного лучше, если украсить его или пропитать лимонным кремом.

Он превратит самую простую выпечку в симпатичный десерт с приятной кислинкой.

Как приготовить лимонный крем для торта

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Предлагается взять две столовых ложки свежевыжатого сока, если любите более насыщенный цитрусовый вкус, то можно взять три ложки, но не больше.

Крем заваривается на водяной бане. На канале Sweet Beauty сладкая красота не рекомендуют делать это в кастрюле, чтобы крем не подгорел.

Лимонный крем для торта

Лимонный заварной крем / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

вода – 250 мл;

сахара – 7 ст. л.;

масло 82% – 200 г;

яйца – 2 шт.;

мука – 2 ст. л.;

лимон;

ванильный сахар.

Как приготовить:

Снять цедру с лимона и выдавить из лимона сок. Сок (2-3 ст. л.) процедить и добавить в воду. В половину воды с соком добавить сахар, яйца, муку и ванильный сахар. Перемешать венчиком, чтобы не было комочков. Добавить остальную воду с соком. Поставить на водяную баню и греть, помешивая, до состояния сметаны. Накрыть в контакт пленкой и дать остыть до комнатной температуры. Частями добавить теплое сливочное масло, взбивая миксером.

Все этапы приготовления лимонного крема смотрите ниже.

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А для бостонского пирога нужен ванильный крем. Обязательно попробуйте приготовить этот красивый и несложный десерт.