Ароматний лимонний крем – як приготувати цитрусову прикрасу для вашого бісквіта

Отже, бісквіт, а коли він ще й замішується на гарячому молоці, буде набагато краще, якщо прикрасити його або просочити лимонним кремом.

Він перетворить найпростішу випічку на симпатичний десерт з приємною кислинкою.

Як приготувати лимонний крем для торта

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Пропонується взяти дві столові ложки свіжого соку. Якщо любите насиченіший цитрусовий смак, то можна взяти три ложки, але не більше.

Крем заварюється на водяній бані. На каналі Sweet Beauty солодка краса не рекомендують робити це в каструлі, щоб крем не підгорів.

Лимонний крем для торта

Лимонний заварний крем

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Інгредієнти:

вода – 250 мл;

цукру – 7 ст. л.;

олія 82% – 200 г;

яйця – 2 шт.;

борошно – 2 ст. л.;

лимон;

ванільний цукор.

Як приготувати:

Зняти цедру з лимона та вичавити з лимона сік. Сік (2-3 ст. л.) процідити та додати у воду. У половину води із соком додати цукор, яйця, борошно та ванільний цукор. Перемішати вінчиком, щоб не було грудочок. Додати решту води із соком. Поставити на водяну баню та гріти, помішуючи, до стану сметани. Накрити в контакт плівкою і дати охолонути до кімнатної температури. Частками додати тепле вершкове масло, збиваючи міксером.

Усі етапи приготування лимонного крему дивіться нижче.

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А для бостонського пирога потрібен ванільний крем. Обов'язково спробуйте приготувати цей красивий десерт.