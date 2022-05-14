Американський бісквіт на гарячому молоці – особливості й тонкощі рецепта

Бісквіти в США використовують дуже часто, наприклад, у неймовірно красивому бостонському пирозі, точніше, торті.
Але до кінця невідомо, чому господині стали називати бісквіт, який замішується на гарячому молоці, американським. Але це не має особливого значення, важливий результат, а він повітряний, м'який та ніжний.
Крім гарячого молока, ще й вершкове масло треба буде добре підігріти. За всіма правилами американський бісквіт має полежати в холодильнику, загорнутим у плівці. Але це правило можна порушити.
Рецепт зі сторінки zefirka_kat.
Американський бісквіт на гарячому молоці
Інгредієнти:
- 240 г борошна;
- 200 г цукру;
- 4 яйця С1;
- 70 г вершкового масла;
- 150 мл молока;
- 1,5 ч. л. розпушувача;
- щіпка ваніліну.
Цей бісквіт можна використовувати для торта "Чарівниця", рецепту якого от уже понад 50 років.
Як приготувати:
- Яйця збити з цукром до пишної піни впродовж 10 хвилин ручним міксером. Маса не буде щільною, але триматиме форму.
- Борошно з'єднати з розпушувачем та ваніліном. Просіяти в яєчну масу частинами, обережно вимісити, щоб маса не осіла.
- Молоко разом з маслом довести до кипіння й одразу ввести в тісто в 2-3 прийоми, обережно перемішуючи.
- Дно форми застелити пергаментом та перелити тісто.
- Випікати у розігрітій до 170 градусів духовці близько 40 хвилин. Готовність перевіряти шпажкою.
- Перекласти остигати на решітку.
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