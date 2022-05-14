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Американський бісквіт на гарячому молоці – особливості й тонкощі рецепта

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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14 травня, 14:32
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Він настільки ніжний, що й без крему буде смачний. Можна злегка просочити його шоколадною помадкою або просто прикрасити корицею та цукровою пудрою
Рецепт американського бісквіту на гарячому молоці
Рецепт американського бісквіту на гарячому молоці

Бісквіти в США використовують дуже часто, наприклад, у неймовірно красивому бостонському пирозі, точніше, торті.

Але до кінця невідомо, чому господині стали називати бісквіт, який замішується на гарячому молоці, американським. Але це не має особливого значення, важливий результат, а він повітряний, м'який та ніжний.

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Крім гарячого молока, ще й вершкове масло треба буде добре підігріти. За всіма правилами американський бісквіт має полежати в холодильнику, загорнутим у плівці. Але це правило можна порушити.

Рецепт зі сторінки zefirka_kat.

Американський бісквіт на гарячому молоці

Американський бісквіт на гарячому молоці
Американський бісквіт на гарячому молоці

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Інгредієнти:

  • 240 г борошна;
  • 200 г цукру;
  • 4 яйця С1;
  • 70 г вершкового масла;
  • 150 мл молока;
  • 1,5 ч. л. розпушувача;
  • щіпка ваніліну.

Цей бісквіт можна використовувати для торта "Чарівниця", рецепту якого от уже понад 50 років.

Як приготувати:

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  1. Яйця збити з цукром до пишної піни впродовж 10 хвилин ручним міксером. Маса не буде щільною, але триматиме форму.
  2. Борошно з'єднати з розпушувачем та ваніліном. Просіяти в яєчну масу частинами, обережно вимісити, щоб маса не осіла.
  3. Молоко разом з маслом довести до кипіння й одразу ввести в тісто в 2-3 прийоми, обережно перемішуючи.
  4. Дно форми застелити пергаментом та перелити тісто.
  5. Випікати у розігрітій до 170 градусів духовці близько 40 хвилин. Готовність перевіряти шпажкою.
  6. Перекласти остигати на решітку.

Рецепт гарного баскського пирога із заварним кремом знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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