Торт "Чародійка" – рецепт бісквітного торта, якому майже 50 років

Попри всю свою красу, "Чародійка" дуже проста у виконанні. Бісквіт ріжеться навпіл і промазується вершковим заварним кремом. Для прикраси потрібна шоколадна глазур

Торт "Чародійка" / Фото: instagram.com/svetlakosya_/

"Чародійка" продавалась у магазинах, це не рукотворний десерт радянських господарок, як було з хітом 1990-их – "Сирним будиночком".

Вона з'явилася в магазинах приблизно в 1973 році та вважалася тортом тривалого зберігання.

Реклама

Що це означає, важко сказати. Є припущення, що він міг простояти в холодильнику понад дві-три доби.

Коштувала "Чародійка" небагато, тому й була дуже популярною.

Згодом це стало урочистою, але вже домашньою випічкою. І якщо гідно прикрасити торт, то можна сміливо ставити на святковий стіл.

Реклама

У торті від svetlakosya крем готується на вершковому маслі без вершків. Їх можна додати за рахунок скорочення масла. Але тоді крем буде не таким стабільним.

Торт "Чародійка"

Інгредієнти для бісквіту:

4 яйця;

дрібка солі;

по 120 г цукру, борошна.

Для крему:

Реклама

300 мл молоко;

100 г цукор;

30 г кукурудзяний крохмаль або борошно;

1 яйце C1;

150 г вершкове масло 82,5%.

Для просочення:

2 ст. л. цукру;

4 ст. л. води.

Для глазурі:

100 г чорного шоколаду;

60 г вершкового масла.

Як приготувати: