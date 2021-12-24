Торт "Чародійка" – рецепт бісквітного торта, якому майже 50 років

"Чародійка" продавалась у магазинах, це не рукотворний десерт радянських господарок, як було з хітом 1990-их – "Сирним будиночком".
Вона з'явилася в магазинах приблизно в 1973 році та вважалася тортом тривалого зберігання.
Що це означає, важко сказати. Є припущення, що він міг простояти в холодильнику понад дві-три доби.
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Коштувала "Чародійка" небагато, тому й була дуже популярною.
Згодом це стало урочистою, але вже домашньою випічкою. І якщо гідно прикрасити торт, то можна сміливо ставити на святковий стіл.
У торті від svetlakosya крем готується на вершковому маслі без вершків. Їх можна додати за рахунок скорочення масла. Але тоді крем буде не таким стабільним.
Торт "Чародійка"
Інгредієнти для бісквіту:
- 4 яйця;
- дрібка солі;
- по 120 г цукру, борошна.
Для крему:
- 300 мл молоко;
- 100 г цукор;
- 30 г кукурудзяний крохмаль або борошно;
- 1 яйце C1;
- 150 г вершкове масло 82,5%.
Для просочення:
- 2 ст. л. цукру;
- 4 ст. л. води.
Для глазурі:
- 100 г чорного шоколаду;
- 60 г вершкового масла.
Як приготувати:
- Яйця збити із сіллю та цукром до пишної білої піни, додати борошно та перемішати лопаткою до об'єднання. Перелити у форму і випікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці (режим верх-низ без конвекції) приблизно 30 хвилин або до сухої шпажки.
- Для крему яйце, крохмаль та частину цукру перемішати до однорідності. Якщо не вийшло однорідної маси, можна додати трохи холодного молока із загальної маси.
- Молоко та решту цукру з'єднати в сотейнику і поставити на повільний вогонь. Поступово, помішуючи, додавати яєчну суміш. Варити до загустіння.
- Готову заварну основу перекласти в миску, накрити плівкою в контакт і залишити за кімнатної температури.
- Ввести частинами вершкове масло кімнатної температури, збиваючи масу міксером.
- Для просочення цукор та воду з'єднати та підігріти до повного розчинення цукру.
- Корж розрізати на дві частини, просочити сиропом, змазати кремом та відправити у холодильник.
- На водяній бані шоколад розтопити з вершковим маслом та покрити торт. Відправити у холодильник до застигання глазурі.
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