Баклажаны, вкуснее мяса – нарезаются очень необычным способом

Вторым по популярности сезонным овощем сейчас, после кабачков, являются баклажаны. Они активно появляются на рынке. Как и кабачки, зачастую мы жарим их на сковороде и подаем со сметаной или майонезом.

Целыми или разрезанными пополам они запекаются, а вот таким способом баклажаны вы точно не готовили.

Жареные баклажаны-кисточки

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Их нужно очистить и нарезать на полоски, начиная с основания, получатся своего рода баклажанные кисточки.

Рецепт с канала Вкусы из деревни.

Жареные баклажаны

Ингредиенты:

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4 баклажана;

3 литра воды;

4 яйца;

2 ч. л. кукурузного крахмала;

соль, перец, специй;

1 стакан панировочных сухарей.

Как приготовить:

Баклажаны почистить и нарезать тонкими полосками, начиная от шляпки и не до конца. В воде растворить соль. Выложить баклажаны и оставить на 15 минут, обсушить. Яйца взбить с крахмалом и специями. Сухари пересыпать в плоскую тарелку. Опустить баклажаны в яичную смесь, потом в сухари. Жарить на разогретом масле до готовности. Выложить на салфетки.

Как легко нарезать овощи перед обжаркой – увидите ниже.

Как сделать спагетти из кабачков, обеспечив себя полезным и вкусным гарниром – читайте здесь.