Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Баклажаны, вкуснее мяса – нарезаются очень необычным способом

Ирина Маслова
4 июня, 11:15
То есть не на кубики и кружечки. На сковороду они попадают целыми, а потом станут полноценным самостоятельным блюдом или отличным гарниром

Вторым по популярности сезонным овощем сейчас, после кабачков, являются баклажаны. Они активно появляются на рынке. Как и кабачки, зачастую мы жарим их на сковороде и подаем со сметаной или майонезом.

Целыми или разрезанными пополам они запекаются, а вот таким способом баклажаны вы точно не готовили.

Жареные баклажаны-кисточки

Реклама

Их нужно очистить и нарезать на полоски, начиная с основания, получатся своего рода баклажанные кисточки.

Рецепт с канала Вкусы из деревни.

Жареные баклажаны

Ингредиенты:

Реклама
  • 4 баклажана;
  • 3 литра воды;
  • 4 яйца;
  • 2 ч. л. кукурузного крахмала;
  • соль, перец, специй;
  • 1 стакан панировочных сухарей.

Как приготовить:

  1. Баклажаны почистить и нарезать тонкими полосками, начиная от шляпки и не до конца.
  2. В воде растворить соль. Выложить баклажаны и оставить на 15 минут, обсушить.
  3. Яйца взбить с крахмалом и специями. Сухари пересыпать в плоскую тарелку.
  4. Опустить баклажаны в яичную смесь, потом в сухари. Жарить на разогретом масле до готовности. Выложить на салфетки.

Как легко нарезать овощи перед обжаркой – увидите ниже.

Как сделать спагетти из кабачков, обеспечив себя полезным и вкусным гарниром – читайте здесь.