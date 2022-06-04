Баклажани, смачніші за м'ясо – нарізаються у дуже незвичайний спосіб

Другим за популярністю сезонним овочом зараз, після кабачків, є баклажани. Вони активно з'являються на ринку. Як і кабачки, часто ми смажимо їх на сковороді та подаємо зі сметаною або майонезом.

Цілими або розрізаними навпіл вони запікаються, а от у такий спосіб баклажани ви точно не готували.

Смажені баклажани-пензлики

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Їх потрібно очистити та нарізати на смужки, починаючи з основи, вийдуть свого роду баклажанні пензлики.

Рецепт з каналу Смак з села.

Смажені баклажани

Інгредієнти:

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4 баклажани;

3 літри води;

4 яйця;

2 ч. л. кукурудзяного крохмалю;

сіль, перець, спеції;

1 склянка панірувальних сухарів.

Як приготувати:

Баклажани почистити та нарізати тонкими смужками, починаючи від капелюшка та не до кінця. У воді розчинити сіль. Викласти баклажани й залишити на 15 хвилин, обсушити. Яйця збити з крохмалем та спеціями. Сухарі пересипати у пласку тарілку. Опустити баклажани в яєчну суміш, потім у сухарі. Смажити на розігрітій олії до готовності. Викласти на серветки.

Як легко нарізати овочі перед обсмажування – побачите нижче.

Як зробити спагеті з кабачків, забезпечивши себе корисним та смачним гарніром – читайте тут.