Баклажани, смачніші за м'ясо – нарізаються у дуже незвичайний спосіб

Другим за популярністю сезонним овочом зараз, після кабачків, є баклажани. Вони активно з'являються на ринку. Як і кабачки, часто ми смажимо їх на сковороді та подаємо зі сметаною або майонезом.
Цілими або розрізаними навпіл вони запікаються, а от у такий спосіб баклажани ви точно не готували.
Смажені баклажани-пензлики
Їх потрібно очистити та нарізати на смужки, починаючи з основи, вийдуть свого роду баклажанні пензлики.
Рецепт з каналу Смак з села.
Смажені баклажани
Інгредієнти:
- 4 баклажани;
- 3 літри води;
- 4 яйця;
- 2 ч. л. кукурудзяного крохмалю;
- сіль, перець, спеції;
- 1 склянка панірувальних сухарів.
Як приготувати:
- Баклажани почистити та нарізати тонкими смужками, починаючи від капелюшка та не до кінця.
- У воді розчинити сіль. Викласти баклажани й залишити на 15 хвилин, обсушити.
- Яйця збити з крохмалем та спеціями. Сухарі пересипати у пласку тарілку.
- Опустити баклажани в яєчну суміш, потім у сухарі. Смажити на розігрітій олії до готовності. Викласти на серветки.
Як легко нарізати овочі перед обсмажування – побачите нижче.
Як зробити спагеті з кабачків, забезпечивши себе корисним та смачним гарніром – читайте тут.