Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Банановые оладьи без муки – простой рецепт к завтраку

Ирина Маслова
18 апреля, 07:01
Вместо муки нужно измельчить овсяные хлопья. Бананы лучше брать перезревшие. Сахар добавляйте по вкусу

Оладьи едят повсеместно. В Японии очень существуют невероятные оладьи, как суфле. Банановые, что очень понятно, готовят везде.

Удобны они и как способ использовать бананы, которые не пригодны к употреблению, то есть слишком переспелые.

Банановые оладьи на кефире / Фото: freepik.com

Реклама

На странице recept_mana предлагают не использовать муку, а взять измельченную овсянку.

Банановые оладьи на овсянке

Фото: instagram.com/katerina_nutrition/

Ингредиенты:

Реклама
  • бананы – 300 г;
  • овсяные хлопья – 100 г;
  • молоко или кефир – 50 мл;
  • яйцо – 1 шт.

Попробуйте приготовить яблочное-овсяные оладьи, рецепт читайте здесь.

Способ приготовления:

  1. Измельчить хлопья в грубую муку. Размять бананы вилкой до состояния пюре.
  2. Тщательно взбить яйцо, добавить бананы, муку, молоко. Хорошо взбить. Тесто должно быть, как густая сметана.
  3. Жарить оладьи до готовности.