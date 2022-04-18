Банановые оладьи без муки – простой рецепт к завтраку

Оладьи едят повсеместно. В Японии очень существуют невероятные оладьи, как суфле. Банановые, что очень понятно, готовят везде.

Удобны они и как способ использовать бананы, которые не пригодны к употреблению, то есть слишком переспелые.

Банановые оладьи на кефире / Фото: freepik.com

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На странице recept_mana предлагают не использовать муку, а взять измельченную овсянку.

Банановые оладьи на овсянке

Фото: instagram.com/katerina_nutrition/

Ингредиенты:

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бананы – 300 г;

овсяные хлопья – 100 г;

молоко или кефир – 50 мл;

яйцо – 1 шт.

Попробуйте приготовить яблочное-овсяные оладьи, рецепт читайте здесь.

Способ приготовления: