Овсяно-яблочные оладьи к завтраку – подавайте их с медом

Овсянка нужна быстрого приготовления. Вместо сахара возьмите любой другой подсластитель и обязательно добавьте немного корицы

Яблочные оладьи / Фото: instagram.com/nielicha_micha/

В рецепте нет муки, а это значит, что такой завтрак должны оценить те, кто придерживается правильного питания.

Как сделать классный кекс на овсянке с яблоками и морковью, ми писали. Обязательно попробуйте и его.

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Все ингредиенты можно взбить в блендере для более однородной текстуры или не использовать блендер, а натереть яблоко.

Если фрукты слишком сочные, лишний сок нужно отжать.

Рецепт этого завтрака редакционный, количество сахара не указываем – добавляйте его по вкусу.

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Овсяно-яблочные оладьи

Овсяно-яблочные оладьи / Фото: instagram.com/own_food_

Ингредиенты на 5 штук:

2 яйца;

150 г овсянки;

2 шт. яблок;

0,5 ч. л. разрыхлителя;

сахар или подсластитель и пряности – по вкусу.

К завтраку будет очень уместен пудинг из овсянки и моркови – рецепт здесь.



Как приготовить:

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