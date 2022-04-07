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Овсяно-яблочные оладьи к завтраку – подавайте их с медом

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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7 апреля, 07:08
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Овсянка нужна быстрого приготовления. Вместо сахара возьмите любой другой подсластитель и обязательно добавьте немного корицы
Яблочные оладьи
Яблочные оладьи / Фото: instagram.com/nielicha_micha/

В рецепте нет муки, а это значит, что такой завтрак должны оценить те, кто придерживается правильного питания.

Как сделать классный кекс на овсянке с яблоками и морковью, ми писали. Обязательно попробуйте и его.

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Все ингредиенты можно взбить в блендере для более однородной текстуры или не использовать блендер, а натереть яблоко.

Если фрукты слишком сочные, лишний сок нужно отжать.

Рецепт этого завтрака редакционный, количество сахара не указываем – добавляйте его по вкусу.

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Овсяно-яблочные оладьи

Овсяно-яблочные оладьи
Овсяно-яблочные оладьи / Фото: instagram.com/own_food_

Ингредиенты на 5 штук:

  • 2 яйца;
  • 150 г овсянки;
  • 2 шт. яблок;
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя;
  • сахар или подсластитель и пряности – по вкусу.

К завтраку будет очень уместен пудинг из овсянки и моркови – рецепт здесь.

Как приготовить:

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  1. В блендере соединить яйца, овсянку и яблоки, нарезанные небольшими кусочками, до получение однородной массы.
  2. Добавить сахар или подсластитель и пряности, перемешать.
  3. Жарить оладьи на хорошо разогретой сковороде. Подавать с медом.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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