Яблочный кекс на овсянке за 10 минут – нужны одно яйцо и морковь

Яблочный кекс на овсянке / Фото: instagram.com/venerka_recepti
Любая выпечка с овсянкой, в нашем случае кексы, означает, что она будет легкой и не требовать долгого вымешивания.
Все ингредиенты для него измельчаются в блендере, автор рецепта venerka_recepti предлагает взять две чайные ложки рисовой муки, можно заменить обычной.
Ни сахара, ни подсластителя в кексе нет.
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Яблочный кекс на овсянке
Ингредиенты на один небольшой кекс:
- 100 г яблок;
- 50 г моркови;
- 40 г овсяных хлопьев;
- 1 яйцо;
- 2 ч. л. рисовой или обычной муки;
- 1/3 ч. л. разрыхлителя;
- корица.
Рецепт нежного морковного кекса на растительном масле узнаете здесь. ⠀
Как приготовить:
- Яблоко, морковь и хлопья измельчить в блендере, соединить со всеми ингредиентами и отправить в микроволновку на 5 минут.
- Украсить мягким творожком, орешками и насладиться вкуснейшим завтраком.