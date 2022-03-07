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Яблочный кекс на овсянке за 10 минут – нужны одно яйцо и морковь

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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7 марта, 07:01
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Молоко или кефир здесь не нужны. Сам кекс готовится в микроволновке, но можно запечь его в духовке
Яблочный кекс на овсянке
Яблочный кекс на овсянке / Фото: instagram.com/venerka_recepti

Любая выпечка с овсянкой, в нашем случае кексы, означает, что она будет легкой и не требовать долгого вымешивания.

Все ингредиенты для него измельчаются в блендере, автор рецепта venerka_recepti предлагает взять две чайные ложки рисовой муки, можно заменить обычной.

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Ни сахара, ни подсластителя в кексе нет.

Яблочный кекс на овсянке

Ингредиенты на один небольшой кекс:

  • 100 г яблок;
  • 50 г моркови;
  • 40 г овсяных хлопьев;
  • 1 яйцо;
  • 2 ч. л. рисовой или обычной муки;
  • 1/3 ч. л. разрыхлителя;
  • корица.

Рецепт нежного морковного кекса на растительном масле узнаете здесь. ⠀

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Как приготовить:

  1. Яблоко, морковь и хлопья измельчить в блендере, соединить со всеми ингредиентами и отправить в микроволновку на 5 минут.
  2. Украсить мягким творожком, орешками и насладиться вкуснейшим завтраком.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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