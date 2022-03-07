Яблочный кекс на овсянке за 10 минут – нужны одно яйцо и морковь

Молоко или кефир здесь не нужны. Сам кекс готовится в микроволновке, но можно запечь его в духовке

Яблочный кекс на овсянке / Фото: instagram.com/venerka_recepti

Любая выпечка с овсянкой, в нашем случае кексы, означает, что она будет легкой и не требовать долгого вымешивания.

Все ингредиенты для него измельчаются в блендере, автор рецепта venerka_recepti предлагает взять две чайные ложки рисовой муки, можно заменить обычной.

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Ни сахара, ни подсластителя в кексе нет.

Яблочный кекс на овсянке

Ингредиенты на один небольшой кекс:

100 г яблок;

50 г моркови;

40 г овсяных хлопьев;

1 яйцо;

2 ч. л. рисовой или обычной муки;

1/3 ч. л. разрыхлителя;

корица.

Рецепт нежного морковного кекса на растительном масле узнаете здесь. ⠀

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Как приготовить: