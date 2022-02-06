Банановый кекс на овсянке с шоколадом – он улучшит ваш утренний кофе

Бананы берите спелые, а овсянку – долгой варки. Шоколад лучше темный, так как среди ингредиентов есть мед. Иначе кекс может получиться слишком сладким

Банановый кекс на овсянке с шоколадом / Фото: instagram.com/narisovano/

Во-первых, это очень интересное и несколько необычное сочетание. Во-вторых, выпечка с бананами, в нашем случае кексы, очень востребована миллионами – Меган Маркл одна из них.

Фублогер narisovano советует не молоть все хлопья для рецепта, а оставить несколько столовых ложек целыми. Сахара среди ингредиентов нет, с этой функцией будут справляться мед, шоколад и бананы.

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Банановый кекс с овсянкой и шоколадом

Банановый кекс с овсянкой и шоколадом / Фото: instagram.com/narisovano/

Ингредиенты:

300 г мякоти спелого банана + 1 для украшения;

3 яйца С1;

100 г меда;

260 г овсяных хлопьев долгой варки;

1 ч. л. разрыхлителя;

15 г льна;

90 г шоколада.

Здесь найдете еще один интересный рецепт бананового кекса – с авокадо и орехами.

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Как приготовить: