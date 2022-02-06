Банановий кекс на вівсянці з шоколадом – він покращить вашу ранкову каву

По-перше, це дуже цікаве та дещо незвичайне поєднання. По-друге, випічка з бананами, у нашому випадку кекси, дуже затребувана мільйонами – Меган Маркл одна з них.
Фублогерка narisovano радить не молоти всі пластівці для рецепта, а залишити кілька столових ложок цілими. Цукру серед інгредієнтів немає, з цією функцією справлятимуться мед, шоколад та банани.
Банановий кекс з вівсянкою та шоколадом
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Інгредієнти:
- 300 г м'якоті спілого банана + 1 для прикраси;
- 3 яйця С1;
- 100 г меду;
- 260 г вівсяних пластівців тривалого варіння;
- 1 ч. л. розпушувача;
- 15 г льону;
- 90 г шоколаду.
Тут знайдете ще один цікавий рецепт бананового кексу – з авокадо та горіхами.
Як приготувати:
- Вівсянку змолоти в блендері. 2-3 столові ложки залишити цілими. Банани розім'яти, збити з яйцями та медом. Шоколад поламати великими шматками.
- До суміші банана та яєць додати пластівці, розпушувач та насіння льону (за бажанням). Перемішати. Додати шоколад.
- Форму застелити пергаментом. Вилити тісто. Зверху покласти порізаний банан. За бажанням присипати насінням льону. Випікати за 170 градусів 45-50 хвилин.