Батончики из овсянки – это не только полезно, но и экономия на сладостях

До весны рукой подать, а это значит, что нужно урезать количество сахара, если есть желание постройнеть.

Но это совсем не значит, что нужно забыть о десертах. Попробуйте рулет с творогом и ягодами.

Батончики из овсянки / Фото: freepik.com

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Батончики мюсли, гранола или попросту батончики из овсянки с сухофруктами и орехами необязательно покупать.

Их очень просто приготовить в домашних условиях, причем выбор дополнительных ингредиентов очень широкий – любые орехи и любые сухофрукты.

Рецепт со страницы _ffood_blog

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Батончики из овсянки с сухофруктами

Батончики из овсянки с сухофруктами / Фото: instagram.com/_ffood_blog_/

Ингредиенты:

овсяные хлопья – 150 г;

орехи – 70 г;

изюм – 40 г;

бананы – 1 шт.;

мед – 1.5 ст. л.

Диетическим может быть даже "Наполеон", как его сделать быстро и легко – узнаете здесь.

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Как приготовить: