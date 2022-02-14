Белковый салат для активного начала дня – нужны курица, яйца и кукуруза

Салаты могут быть разными. "Цезарь", вкусный, но с минимумом калорий, или вот этот, который автор рецепта назвал белковым.

Это значит, что съев его утром, можно надеяться, что проголодаемся мы нескоро.

Салат из курицы с кукурузой / Фото: Depositphotos

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Если есть возможность, то вкуснее, когда курица запечется в духовке. Быстрее, когда она обжарится на сковороде. Важно – без растительного масла.

Рецепт со страницы pp.food_recepts.

Белковый салат с куриным филе, яйцом и кукурузой





Белковый салат с куриным филе, яйцом и кукурузой / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

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кукуруза (консервированная) – 100 г;⠀

куриное филе (отварное) – 100 г;⠀

яйцо – 1 шт.;⠀

йогурт – 2 ст. л.;⠀

зелень, соль, перец.

Ингредиенты:⠀

Здесь найдете рецепт очень вкусного салата по рецепту Сальвадора Дали. .

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Как приготовить: