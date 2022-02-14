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Білковий салат для активного початку дня – потрібні курка, яйця та кукурудза

Ірина Маслова
14 лютого, 08:05
Куряче філе або відварюється, або обсмажується на сухій сковороді зі спеціями. Важлива умова – цей сніданок заправляється натуральним йогуртом.

Салати можуть бути різними. "Цезар", смачний, але з мінімумом калорій, або ось цей, який автор рецепта назвав білковим.

Це означає, що з'ївши його вранці, можна сподіватися, що зголодніємо ми нескоро.

Салат з курки з кукурудзою / Фото: Depositphotos

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Якщо є можливість, то смачніше, коли курка запечеться у духовці. Швидше, коли вона обсмажиться на сковороді. Важливо – без олії.

Рецепт зі сторінки pp.food_recepts.

Білковий салат з курячим філе, яйцем та кукурудзою


Білковий салат з курячим філе, яйцем та кукурудзою / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/


Інгредієнти:⠀

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  • кукурудза (консервована) – 100 г;⠀
  • куряче філе (відварене) – 100 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • йогурт – 2 ст. л.;⠀
  • зелень, сіль, перець.

Тут знайдете рецепт дуже смачного салату за рецептом Сальвадора Далі.

Як приготувати:

  1. Філе нарізати невеликими кубиками. Трохи розім'яти виделкою для м'якості. Додати кукурудзу та нарізане кубиками відварене яйце.⠀
  2. Додати подрібнену зелень, довести до смаку сіллю та перцем. ⠀
  3. Заправити салат та добре перемішати.