Белорусские комовики – рецепт картофельных пирожков с фасолью

С картофелем получаются сытные кексы, тем более если добавить туда ветчину и сыр. Из него можно попробовать приготовить интересные белорусские комовики.
Ну где, как не в этой стране, умеют так ловко и вкусно обращаться с картошкой?
Белорусские картофельные пирожки комовики / Фото: instagram.com/lenatsinkevich
Это традиционное блюдо, в начинку идут отварная фасоль и лук. Встречаются рецепты, где к фасоли добавляются маринованные грибы.
Конечно, лучше отварить бобы самостоятельно. Если есть консервированная фасоль, то ее нужно хорошо промыть.
На сайте Zernograd.com советуют брать крахмалистый картофель, так тесто получится нежным.
Чтобы была красивая корочка, перед запеканием смажьте пирожки желтком. Подавать комовики нужно со сметаной и зеленью.
Комовики – простой рецепт
Ингредиенты для теста:
- 400 г картофель;
- 2 ст. л. мука;
- 1 шт. яйцо;
- соль, перец – по вкусу.
Для начинки:
- 250 г фасоль;
- 1 шт. лук;
- 50 г сало;
- соль, перец – по вкусу;
- сливочное масло.
А здесь найдете рецепт немецких картофельных клецок, отличного гарнира к мясу.
Как приготовить:
- Вымытый картофель отварить в мундире до готовности. Почистить и натереть. Добавить муку, соль, перец, яйцо. Перемешать.
- Для начинки мелко нарезать сало. Разогреть на сковороде в течение минуты. Добавить мелко нарезанный лук, обжарить до прозрачности. Добавить отварную фасоль без жидкости. Довести до вкуса солью и перцем.
- Сформировать комовики и обвалять в муке. Противень застелить бумагой, смазать маслом и выложить комовики.
- Выпекать при 200 градусах 15 минут, готовые комовики смазать сливочным маслом.