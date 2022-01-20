Білоруські комовики – рецепт картопляних пиріжків з квасолею

З картоплею виходять ситні кекси, тим паче якщо додати туди шинку та сир. З неї можна спробувати приготувати цікаві білоруські комовики.

Ну де, як не в цій країні, вміють так спритно та смачно поводитися з картоплею?

Білоруські картопляні пиріжки комовики / Фото: instagram.com/lenatsinkevich

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Це традиційна страва, в начинку йдуть відварена квасоля та цибуля. Зустрічаються рецепти, де до квасолі додаються мариновані гриби.

Звісно, краще відварити боби самостійно. Якщо є консервована квасоля, її потрібно добре промити.

На сайті Zernograd.com радять брати крохмалисту картоплю, тоді тісто буде ніжним.

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Щоби була гарна скоринка, перед запіканням змастіть пиріжки жовтком. Подавати комовики потрібно зі сметаною та зеленню.

Комовики – простий рецепт

Комовики – простий рецепт / Фото: zernograd.com

Інгредієнти для тіста:

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400 г картопля;

2 ст. л. борошно;

1 шт. яйце;

сіль, перець – за смаком.

Для начинки:

250 г квасоля;

1 шт. цибуля;

50 г сало;

сіль, перець – за смаком;

вершкове масло.

А тут знайдете рецепт німецьких картопляних кльоцок, смачного гарніру до м'яса.

Як приготувати: