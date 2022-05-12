Бессарабская плацинда с богатой начинкой из творога, яиц и зелени – быстрый рецепт

Итак, в том, что плацинда, как паляница, исключительно наша, громко заявлять не стоит. Это еще и вкусная гордость Молдовы и некоторых регионов Румынии.
Встречаются рецепты плацинды, которую готовят на вытяжном тесте. Его можно раскатать до прозрачного состояния. Но это больше про вертуту. Для плацинды это необязательно.
Бессарабская плацинда с творогом и зеленью
У recepti_otovsudaтесто замешивается на теплой воде, можно использовать кефир. Раскатывается тесто тонко, при желании его можно смазать сливочным маслом перед тем, как раскладывать начинку.
Что касается начинки, то ее видов сотни: от сезонной тыквы до ягод с сахаром.
Плацинда с творогом, зеленью и яйцами
Ингредиенты:
- 550 г муки;
- 600 г творога;
- 2 яйца;
- сливочное масло;
- укроп, зеленый лук, соль, перец.
В Молдавии, кроме плацинцы, часто пекут печенье гогошь. Оно с орехами и обязательно украшается вишенкой.
Как приготовить:
- Муку просеять в глубокую посуду, сделать углубление. Добавить соль, несколько столовых ложек растительного масла и 300 мл воды. Замесить крутое тесто, накрыть и оставить на 15 минут
- Для начинки творог смешать с нарезанными яйцами, измельченным укропом и солью.
- Тесто разделить на восемь частей, тонко раскатать. Смазать сливочным маслом и тонко разложить начинку. Завернуть в квадратный конверт.
- Выложить плацинду вниз швом на сковороду и обжарить с двух сторон до золотистого цвета.
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