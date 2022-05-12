Бессарабська плацинда з багатою начинкою із сиру, яєць та зелені – швидкий рецепт

Отже, в тому, що плацинда, як паляниця, тільки наша, голосно заявляти не варто. Це ще й смачна гордість Молдови та деяких регіонів Румунії.

Трапляються рецепти плацинди, яку готують на витяжному тісті. Його можна розкачати до прозорого стану. Але це більше про вертуту. Для плацинди це необов'язково.

Бессарабська плацинда з сиром та зеленню

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У recepti_otovsudaтісто замішується на теплій воді, можна використати кефір. Розкочується тісто тонко, на бажання його можна змастити вершковим маслом перед тим, як розкладати начинку.

Щодо начинки, то її видів сотні: від сезонного гарбуза до ягід із цукром.

Плацинда із сиром, зеленню та яйцями

Плацинда з сиром, зеленню та яйцями

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Інгредієнти:

550 г борошна;

600 г сиру;

2 яйця;

вершкове масло;

кріп, зелена цибуля, сіль, перець.

У Молдові, крім плацинди, часто печуть печиво гогош. Воно з горіхами й обов'язково прикрашається вишнею.

Як приготувати:

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Борошно просіяти у глибокий посуд, зробити заглиблення. Додати сіль, кілька столових ложок олії та 300 мл води. Замісити круте тісто, накрити та залишити на 15 хвилин Для начинки сир змішати з нарізаними яйцями, подрібненим кропом та сіллю. Тісто розділити на вісім частин, тонко розкачати. Змастити вершковим маслом і тонко розкласти начинку. Загорнути у квадратний конверт. Викласти плацинду вниз швом на сковороду та обсмажити з двох боків до золотавого кольору.

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