Без муки и без яиц – как приготовить хрустящие драники

Драники – одно из самых любимых нами блюд и может быстро выручить в непростые времена. На Закарпатье готовят панский драник, для него нужны грибы и шкварки.

Рецепт, что ниже, – это максимально бюджетный вариант этого блюда.

Драники / Фото: Depositphotos

Реклама

Лук и картофель натираются на мелкой терке. Причем автор рецепта – Tasty Food – советует сначала натереть именно лук, а потом к нему – картошку. Это не позволит ей потемнеть.

Драники без муки и яиц

Драники без муки и яиц / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Реклама

картофель – 1 кг;

лук – 2 шт.;

соль, перец, растительное масло.

Как приготовить картофельную бабку с сушеными грибами – читайте здесь.

Как приготовить: