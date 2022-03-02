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Без муки и без яиц – как приготовить хрустящие драники

Ирина Маслова
2 марта, 14:16
Чтобы драники получились, тертые лук и картофель нужно процедить и жарить их на большем количестве растительного масла, чем обычно

Драники – одно из самых любимых нами блюд и может быстро выручить в непростые времена. На Закарпатье готовят панский драник, для него нужны грибы и шкварки.

Рецепт, что ниже, – это максимально бюджетный вариант этого блюда.

Драники / Фото: Depositphotos

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Лук и картофель натираются на мелкой терке. Причем автор рецепта – Tasty Food – советует сначала натереть именно лук, а потом к нему – картошку. Это не позволит ей потемнеть.

Драники без муки и яиц

Драники без муки и яиц / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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  • картофель – 1 кг;
  • лук – 2 шт.;
  • соль, перец, растительное масло.

Как приготовить картофельную бабку с сушеными грибами – читайте здесь.

Как приготовить:

  1. Натереть лук, затем – картофель. Соединить и тщательно процедить смесь.
  2. Добавить специи и перемешать.
  3. Разогреть растительное масло и нажарить драники. При жарке каждый раз перемешивать тесто.