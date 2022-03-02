Без муки и без яиц – как приготовить хрустящие драники

Драники – одно из самых любимых нами блюд и может быстро выручить в непростые времена. На Закарпатье готовят панский драник, для него нужны грибы и шкварки.
Рецепт, что ниже, – это максимально бюджетный вариант этого блюда.
Драники / Фото: Depositphotos
Лук и картофель натираются на мелкой терке. Причем автор рецепта – Tasty Food – советует сначала натереть именно лук, а потом к нему – картошку. Это не позволит ей потемнеть.
Драники без муки и яиц
Драники без муки и яиц / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг;
- лук – 2 шт.;
- соль, перец, растительное масло.
Как приготовить картофельную бабку с сушеными грибами – читайте здесь.
Как приготовить:
- Натереть лук, затем – картофель. Соединить и тщательно процедить смесь.
- Добавить специи и перемешать.
- Разогреть растительное масло и нажарить драники. При жарке каждый раз перемешивать тесто.