Без борошна та без яєць – як приготувати хрусткі деруни

Деруни – одна з найулюбленіших нами страв і може швидко врятувати в непрості часи. На Закарпатті готують панський дерун, для нього потрібні гриби та шкварки.

Рецепт, що нижче, – це максимально бюджетний варіянт цієї страви.

Деруни / Фото: Depositphotos

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Цибуля та картопля натираються на дрібній тертці. Причому автор рецепта – Tasty Food – радить спочатку натерти саме цибулю, а потім до неї – картоплю. Це не дозволить їй потемніти.

Деруни без борошна та яєць

Деруни без борошна та яєць / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

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картопля – 1 кг;

цибуля – 2 шт.;

сіль, перець, олія.

Як приготувати картопляну бабку із сушеними грибами – читайте тут.

Як приготувати: