Без борошна та без яєць – як приготувати хрусткі деруни

Деруни – одна з найулюбленіших нами страв і може швидко врятувати в непрості часи. На Закарпатті готують панський дерун, для нього потрібні гриби та шкварки.
Рецепт, що нижче, – це максимально бюджетний варіянт цієї страви.
Деруни / Фото: Depositphotos
Цибуля та картопля натираються на дрібній тертці. Причому автор рецепта – Tasty Food – радить спочатку натерти саме цибулю, а потім до неї – картоплю. Це не дозволить їй потемніти.
Деруни без борошна та яєць
Деруни без борошна та яєць / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- картопля – 1 кг;
- цибуля – 2 шт.;
- сіль, перець, олія.
Як приготувати картопляну бабку із сушеними грибами – читайте тут.
Як приготувати:
- Натерти цибулю, потім – картоплю. З'єднати та ретельно процідити суміш.
- Додати спеції та перемішати.
- Розігріти олію і насмажити деруни. Під час смаження щоразу перемішувати тісто.