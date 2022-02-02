Без муки, яиц и сахара – простой рецепт творожно-ананасового десерта

Отлично, что сегодня существуют любые десерты, которые можно есть тем, кто на диетах и правильном питании. Есть даже диетический "Наполеон" с заварным кремом, не менее вкусный, чем обычный.
Этот десерт не просто будничный, он вполне может быть украшением праздничного стола.
Творожный десерт с ананасом / Фото: Здорово и быстро
Сахара в нем нет, эта роль досталась консервированным ананасам и сиропу из-под них.
Нужна довольно большая силиконовая форма, так как творога будет 800 граммов.
Творожный десерт с ананасом
Ингредиенты:
- 1 банка нарезанных ананасов в сиропе;
- 800 грамм творога;
- 30 грамм желатина.
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Как приготовить:
- Из ананасов слить сироп, его не выливать. Желатин развести в 100 мл теплой воды.
- Творог пробить блендером и влить 200 мл сиропа. Если желатин застил, слегка его растопить и добавить к творогу. Взбить миксером.
- Добавить кусочки ананаса, перемешать и вылить в силиконовую форму.
- Отправить в холодильник на 2 часа.
Весь процесс приготовления смотрите в видео.