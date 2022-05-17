Бисквит или торт "Виктория" – рецепт королевского десерта, которому больше 200 лет

Итак, эффектный десерт "Виктория", которым королева любила лакомиться во время традиционного чая. К слову, ее праправнучка Елизавета ІІ неравнодушна к простому белоснежному печенью и наверняка этот бисквит тоже любит.

Он достаточно плотный, с ярким сливочным вкусом, легкой кислинки которому придает малина. Узнаем, в чем особенность этого красивого бисквита, и запишем рецепт от detskie.recepti.

Бисквит "Виктория" / Фото: www.jamieoliver.com

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Особенности бисквита "Виктория":

Равные пропорции сахара, масла и муки. За счет этого получается пористая, нежная и плотная одновременно текстура.

Добавление цедры лимона, чтобы оттенить сливочный вкус и придать цитрусовый аромат.

В классическом варианте бисквита не используется сливочный крем, только малиновый джем.

Бисквит "Виктория": рецепт

Фото: instagram.com/detskie.recepti/

Ингредиенты:

сливочное масло, сахар, мука – по 250 г;

разрыхлитель – 8 г;

яйца – 4 шт.;

цедра 1 лимона;

ванильный экстракт – 2 ч. л.;

джем малиновый – 1 ст.;

малина для украшения.

Как приготовить:

Смешать в чашке сахар и масло комнатной температуры. Хорошо взбить миксером. Ввести по одному все яйца, каждый раз взбивая смесь миксером в течение 1 минуты. Муку соединить с разрыхлителем в отдельной чаше и хорошо перемешать, небольшими порциями добавляя в смесь. На мелкой терке натереть цедру и добавить в тесто вместе с экстрактом ванили. Форму смазать маслом, обсыпать мукой. На дно положить пергамент. Выложить половину теста, разровнять. Выпекать при 190 градусах 20-25 минут. Дать остыть коржу на решетке 5 минут. Приготовить второй корж. Для того, чтобы коржи стали влажными, их можно завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник на 1 час. Намазать нижний корж малиновым джемом. Накрыть вторым коржом. Дать коржам пропитаться. Украсить сахарной пудрой и малиной.

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