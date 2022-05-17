Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Бисквит или торт "Виктория" – рецепт королевского десерта, которому больше 200 лет

Ирина Маслова
17 мая, 11:00
Его ингредиенты четко выверены, а вкус изыскан. В классическом рецепте используется исключительно малиновый джем, но добавляют и сливочный крем

Итак, эффектный десерт "Виктория", которым королева любила лакомиться во время традиционного чая. К слову, ее праправнучка Елизавета ІІ неравнодушна к простому белоснежному печенью и наверняка этот бисквит тоже любит.

Он достаточно плотный, с ярким сливочным вкусом, легкой кислинки которому придает малина. Узнаем, в чем особенность этого красивого бисквита, и запишем рецепт от detskie.recepti.

Бисквит "Виктория" / Фото: www.jamieoliver.com

Реклама

Особенности бисквита "Виктория":

  • Равные пропорции сахара, масла и муки. За счет этого получается пористая, нежная и плотная одновременно текстура.
  • Добавление цедры лимона, чтобы оттенить сливочный вкус и придать цитрусовый аромат.
  • В классическом варианте бисквита не используется сливочный крем, только малиновый джем.

Бисквит "Виктория": рецепт

Фото: instagram.com/detskie.recepti/

Ингредиенты:

  • сливочное масло, сахар, мука – по 250 г;
  • разрыхлитель – 8 г;
  • яйца – 4 шт.;
  • цедра 1 лимона;
  • ванильный экстракт – 2 ч. л.;
  • джем малиновый – 1 ст.;
  • малина для украшения.

Как приготовить:

  1. Смешать в чашке сахар и масло комнатной температуры. Хорошо взбить миксером.
  2. Ввести по одному все яйца, каждый раз взбивая смесь миксером в течение 1 минуты.
  3. Муку соединить с разрыхлителем в отдельной чаше и хорошо перемешать, небольшими порциями добавляя в смесь.
  4. На мелкой терке натереть цедру и добавить в тесто вместе с экстрактом ванили.
  5. Форму смазать маслом, обсыпать мукой. На дно положить пергамент. Выложить половину теста, разровнять.
  6. Выпекать при 190 градусах 20-25 минут. Дать остыть коржу на решетке 5 минут. Приготовить второй корж.
  7. Для того, чтобы коржи стали влажными, их можно завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник на 1 час.
  8. Намазать нижний корж малиновым джемом. Накрыть вторым коржом. Дать коржам пропитаться.
  9. Украсить сахарной пудрой и малиной.

Здесь узнаете еще один королевский рецепт – шоколадного торта Виндзоров.